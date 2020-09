Corona: Menschenmassen, enge Räume und keine Frischluft: Inzwischen sind die Züge und Bahnen wieder voll. Das Risiko, sich an dem Coronavirus zu infizieren, steigt - besonders, wenn keine Maske getragen wird.

Bahnfahren in Coronazeiten

Berlin. In Herbst und Winter halten wir uns oft im Innern auf. Das kann die Gefahr einer Corona-Ansteckung erhöhen. Doch Technik könnte helfen.

Vielen Kunden fallen die Geräte sofort auf. „Sie reagieren dann neugierig und fragen, was das Ding ist, das da jetzt in der Mitte des Raumes rauscht“, sagt Kristina Schulze, Inhaberin der Friseursalons Kiezschnitt in Berlin. Wenn sie das Wort „Luftreiniger“ hören, fragen sie meist neugierig weiter: Hilft das wirklich gegen Coronaviren?