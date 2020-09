Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat vorläufig seine klinischen Tests eines Corona-Impfstoffs unterbrochen, weil es bei einem Probanden zu noch ungeklärten gesundheitlichen Problemen gekommen ist. Der Konzern will nun überprüfen, ob es sich um eine Nebenwirkung des potenziellen Wirkstoffs handelt.

Berlin. Antigen-Tests liefern ein Ergebnis in wenigen Minuten. Jetzt sind sie in Deutschland erhältlich. Doch ihr Einsatz hat noch Grenzen.

Pandemie Corona: So hilfreich sind die neuen Antigen-Schnelltests

Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), hat das Thema mit Bedeutung aufgeladen: Antigen-Tests, sagte er in einem Podcast des NDR, hätten das Potenzial, die Corona-Situation entscheidend zu verändern: „Darauf warten und hoffen sehr, sehr viele Leute.“ Mit dem Schweizer Unternehmen Roche hat der erste Pharma­riese angekündigt, noch in diesem Monat einen solchen Test, der in Minuten ein Ergebnis liefert, auf den europäischen Markt zu bringen. Das Produkt der Firma Nal von Minden aus Moers ist sogar schon zugelassen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.