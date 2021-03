Ursula von der Leyen will einen digitalen Impfpass in der EU einführen. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle diesen Monat noch vorgestellt werden, schreibt die Kommissionspräsidentin auf Twitter.

Wann hierzulande Reisen wieder möglich sein wird, ist unklar. Ostern? Mai? Sommer? So viel aber dürfte feststehen: Sobald Lockerungen verkündet werden, könnte in Deutschland eine starke Buchungsdynamik in Gang kommen. Immerhin gaben 40 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher zuletzt an, nach Ende der Pandemie ausgiebig reisen zu wollen. Doch worauf ist zu achten, wenn man jetzt schon buchen will?