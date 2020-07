Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Mallorca macht Lokale auf dem Ballermann dicht

Die mallorquinische Regierung hat eine sofortige Zwangsschließung der besonders bei deutschen Touristen beliebten Lokale auf der „Bier“- und „Schinkenstraße“ angeordnet. Das teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela am Mittwoch in Palma mit.

In den letzten Tagen waren immer wieder Fotos und Videos von feiernden Touristen im dichten Gedränge aufgetaucht – ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand, ohne Schutzmasken. Als Reaktion hatten die Behörden auf Mallorca die Maskenpflicht verschärft und Strafen für Verstöße gegen Corona-Regeln mit Preisschildern bis zu 600.000 Euro versehen. Bei den deutschen Touristen scheint die Warnung jedoch nicht angekommen zu sein.

Mallorca: Auch Briten sind von Schließungen betroffen

Das Gleiche gilt wohl auch für britische Touristen. Denn die Regionalregierung ordnete ebenfalls die Schließung der Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an. Die Schließung der Lokale an Ballermann und Puerto Ballena soll für die nächsten zwei Monate gelten.

Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, sagte Minister Negueruela. Mit Blick auf die Bilder der illegalen Corona-Partys hatte zuvor auch Gesundheitsminister Jens Spahn gewarnt: „Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann kein zweites Ischgl wird.“

Auf der „Bierstraße“ auf Mallorca herrschte am Wochenende dichtes Gedränge und Partystimmung. Nun haben die Behörden die Lokale am Ballermann zwangsgeschlossen. Foto: Michael Wrobel / dpa

Mallorca drängte auf Wiederbelebung des Tourismus

Die balearische Regierung hatte lange auf eine frühzeitige Öffnung der Inseln für den Tourismus gedrängt, der auf den Inseln mit Abstand den stärksten Wirtschaftssektor darstellt.

Am Ende bekam Regionalpräsidentin Francina Armengol ihren Willen. In einem Pilotprojekt durften 10.900 deutsche Touristen nach Mallorca einreisen lassen – sechs Tage bevor sich die Grenzen im Rest von Spanien für Urlauber öffneten. Die deutschen Touristen wurden von den Einheimischen mit Applaus begrüßt. Der dürfte nun verstummt sein.

Mallorca: Bleibt der Corona-Ausbruch aus?

Noch machen sich die illegalen Corona-Partys am Ballermann im Infektionsgeschehen aber laut Andreu Serra, dem Dezernatsleiter für Tourismus des Inselrates von Mallorca, nicht bemerkbar. Aktuell gebe es offiziellen Angaben zufolge 128 aktive Coronafälle auf der Insel.

Die exzessiven Feiern von Touristen ohne Schutzmaßnahmen am vorigen Wochenende hätten nicht zu einem Corona-Ausbruch geführt, sagte Andreu Serra am Mittwoch. Die Bilder von den Corona-Partys am Wochenende bezeichnete er als isolierte Einzelfälle in zwei Straßen. Die große Mehrheit der Touristen halte sich sehr gut an die Einschränkungen.

(dpa/jas)