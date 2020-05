Frankfurt/Main Vor der geplanten Saison-Fortsetzung im deutschen Profifußball an diesem Wochenende gibt es noch viel Gesprächsbedarf. Auf einer DFL-Mitgliederversammlung sollen letzte Details besprochen werden. Dabei dürfte es auch um Modalitäten für einen Abbruch gehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DFL schwört Profivereine auf Saison-Fortsetzung ein

Angst vor neuen Infektionen, Sorge um die Chancengleichheit und die bange Frage: Wie belastbar ist das Konzept?

Zwei Tage vor der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga will die Deutsche Fußball Liga die 36 Vereine auf einer Mitgliederversammlung noch einmal detailliert auf den Notbetrieb in den leeren Stadien einschwören.

Bei der Video-Konferenz am 14. Mai gibt es einigen Gesprächsbedarf - auch mit Blick auf die weitere Zukunft. Einem Medienbericht soll es dabei um Modalitäten bei einem Saisonabbruch gehen. Den Vereinen sollen nach Ligen getrennt zwei Papiere mit der Hoffnung auf Zustimmung vorgelegt werden, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Demnach solle bei Abbruch der Saison aus rechtlichen Gründen vor dem offiziellen Ende die aktuelle Tabelle gewertet werden. Somit würde auch bei einem Saisonabbruch ein Meister gekürt werden, es gäbe jeweils zwei feste Absteiger und keine Aufstockung der Ligen.

Als zweiten Punkt sollen die Clubs dem Bericht zufolge zustimmen, dass die Saison bis zum 30. Juni, notfalls aber auch im Juli abgeschlossen werden könne. Zahlreiche Spielerverträge enden zum 30. Juni.

Das Ziel der DFL und Clubs ist aber weiter die Beendigung der zuletzt unterbrochenen Saison. Nach den zwei positiven Corona-Tests vom vergangenen Samstag beim Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden und der daraufhin vom zuständigen Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne für das gesamte Team bis zum 23. Mai gleicht der Neustart jedoch einem Tanz auf dem Hochseil. Nicht nur Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl glaubt, dass das Konzept der DFL nach wie vor "auf tönernen Füßen" steht.

Zumal die Milliarden-Branche nicht auf eine bevorzugte Behandlung bei der Bewertung von möglichen Corona-Fällen hoffen darf. "Kontaktpersonen in Kitas, Schulen, Familien und Betrieben werden ausnahmslos unter Quarantäne gestellt, wenn die Gefahr einer Ansteckung und Weiterverbreitung besteht. Es gibt derzeit keinen Anhaltspunkt, warum der Fußball hiervon eine Ausnahme bilden könnte oder sollte", sagte Dresdens Stadtsprecher Kai Schulz zu den Fällen bei Dynamo. Es gebe "keine Vereinbarung zwischen der DFL und staatlichen Stellen", die eine Abweichung von diesem Grundsatz zuließe.

Am Dienstag konnten die Sachsen erst einmal aufatmen: Von den am Vortag genommenen Corona-Proben fiel nach Angaben des Clubs keine positiv aus. Auch beim Bundesligisten Hertha BSC gab es bei der vierten Testreihe nur negative Ergebnisse, teilten die Berliner mit. Weil die Tests nicht mehr synchron wie vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining durchgeführt werden, sind ab sofort die Vereine statt der DFL für die Kommunikation zuständig.

Positive Nachrichten vernimmt man in der Frankfurter DFL-Zentrale mit Erleichterung, denn angesichts des knappen Zeitfensters bis zum geplanten Saisonende am 27. Juni könnte jede weitere Spielverlegung das Gesamtkonstrukt ins Wanken bringen. Wegen der Dresdner Quarantäne mussten bereits zwei Zweitliga-Spiele schon vor dem erhofften Wiederanpfiff abgesetzt werden. Bis zum Dienstagnachmittag war nur der 26. Spieltag exakt terminiert.

Sollte es weitere Infektionen geben und die zuständigen Behörden genauso wie in Dresden reagieren, könnte dies den Spielbetrieb schnell zum Erliegen bringen. In der Liga gilt daher das Prinzip Hoffnung. "Mein Gefühl sagt, dass das Ganze dadurch noch nicht wackelt", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. Aber auch er weiß: "Es ist wichtig, dass wir am Wochenende anfangen zu spielen."

Jeder neue Corona-Fall bringt zudem Wettbewerbsnachteile für den betroffenen Verein. "Da kommt man gar nicht drumherum. Das ist dann für einige Mannschaften nicht fair. Da muss man dann entscheiden, ob man das so will", sagte Ex-Nationalspieler Max Kruse am Vortag bei Nitro "100% Bundesliga". Schon vor dem Anpfiff steht daher die Frage im Raum: Wie lange hält die Solidarität unter den Clubs? Immerhin geht es um viel Geld - vor allem für die Teams im Titel- und Abstiegskampf.

Bei der Versammlung am 14. Mai steht außerdem die Verankerung des Konzepts der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" als Anhang in die Spielordnung auf der Agenda. Zudem soll über die Erhöhung des Auswechselkontingents auf fünf Spieler entschieden werden. Das International Football Association Board und der Weltverband FIFA hatten den Weg für eine Regeländerung in der Corona-Krise unlängst frei gemacht.