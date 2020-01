Bundesliga Druck auf Funkel und Fortuna wächst: Pleite in Leverkusen

Leverkusen Die deutliche Niederlage in Leverkusen verschärft die Lage bei den Düsseldorfern. Von der Partie am kommenden Samstag in Frankfurt dürfte die Zukunft des Trainers abhängen. Bayer 04 verbesserte seine Chancen im Kampf um die Champions-League-Teilnahme.