Jürgen Klinsmann will Hertha BSC mittelfristig in den Europapokal führen.

Klinsmann dankbar für Bayern-Erfahrung - "Hat nicht gepasst"

Berlin. Jürgen Klinsmann sieht seine kurze und erfolglose Trainerzeit beim FC Bayern als "eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung". Eine Wiederholung aber ist für den aktuellen Hertha-Chefcoach auch hypothetisch undenkbar.

"Ich glaube, da sind wir alle ehrlich genug. Wenn man weiß, irgendwo passt es da nicht zusammen, dann ist es ja ok so. Sie werden sich auch nicht zum dritten, vierten oder fünften Mal wieder verheiraten mit ihrer eigenen Frau nach Scheidungen", sagte Klinsmann vor dem Rückrundenauftakt des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayern München dem Pay-TV-Sender Sky.

Noch heute sei er "einfach dankbar" für die Zeit in München. "Ich durfte ein Jahr als Trainer dort machen, war zwei Jahre Spieler, wurde Europacupsieger, deutscher Meister. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass das ein oder andere dann nicht gepasst hat. Da hat man sich dann aufgerieben und war anderer Meinung", erklärte Klinsmann und skizzierte damit kurz vor dem ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Club das damalige Spannungsverhältnis.

Als Spieler hatte Klinsmann für die Bayern von 1995 bis 1997 in 84 Spielen 48 Tore erzielt, dennoch trennten sich nach zwei Spielzeiten die Wege. Sein Trainer-Engagement beim deutschen Branchenführer dauerte nur vom Sommer 2008 bis April 2009, dann musste der einstige Bundestrainer ohne Titel gehen. "Natürlich" habe er aus dieser Zeit auch gelernt, betonte Klinsmann: "Weil jeder Mensch lernt aus Erfahrungen, ob die jetzt positiv oder negativ sind."

Den Fall, dass er gegen den FC Bayern wegen der fehlenden Erneuerung seiner Trainer-Lizenz nicht als Hertha-Chefcoach agieren kann, schloss Klinsmann aus. "Es gibt keinen, weil ich zwei Dokumente davon schon eingereicht habe", sagte der 55-Jährige.