Weltweit ist Bitcoin ist die führende Kryptowährung. Kauf und Verkauf sind über ein Netz gleichberechtigter Rechner organisiert, gespeichert werden die Daten in einer digitalen Brieftasche, die nur vom Besitzer selbst geöffnet werden kann.

Berlin. Der Tesla-Chef steckt eine Milliardensumme in die Digitalwährung Bitcoin. So läuft der Angriff des Technikgurus auf die Finanzwelt.

Elon Musk tut es schon wieder. Nachdem der Technikpionier und Multimilliardär Ende Januar mit einer simplen Erwähnung in seinem Twitter-Profil den Kurs der Digitalwährung Bitcoin massiv in die Höhe getrieben hat, setzt er jetzt zum nächsten Streich an: Seine Elektroauto-Firma Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar (1,24 Milliarden Euro) in das Kryptogeld. Und künftig sollen Autokäuferinnen und -käufer auch ihren Neuwagen mit Bitcoins bezahlen können.