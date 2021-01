H&M will vor allem Mütter entlassen? Konzern dementiert

Die Corona-Krise trifft auch den Modehändler H&M empfindlich. Der weltweite Nettoumsatz brach von Dezember 2019 bis November 2020 um ganze 18 Prozent auf rund 18,3 Milliarden Euro ein. Bereits im Oktober hatte das schwedische Unternehmen daher angekündigt, sein Filialnetz in Deutschland zu verkleinern. Im Zuge dessen sollen in Deutschland nun auch 800 Stellen abgebaut werden, wie eine Konzernsprecherin am Dienstag bestätigte.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Das entspreche rund einem Fünftel der gesamten H&M-Belegschaft in Deutschland, teilte das Unternehmen weiter mit. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, will der Modekonzern den Stellenabbau mit Hilfe eines Freiwilligenprogramms vollziehen. Bei einem Freiwilligenprogramm können sich Mitarbeiter wie der Name schon sagt, freiwillig dafür entscheiden ihren Job aufzugeben. Dafür erhalten sie in der Regel eine feste Abfindung oder lassen sich in den Vorruhestand oder Altersteilszeit versetzen.

„Sollte die Anzahl der Freiwilligen in diesem Programm nicht ausreichen, wird die Entscheidung über eine Sozialauswahl getroffen“, teilte H&M mit. Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber bei betriebsbedingten Kündigungen zu der Sozialauswahl nach bestimmten Kriterien. Heißt: Derjenige, der am wenigsten schutzbedürftig ist, zum Beispiel aufgrund seines Alters oder der Länge der Betriebszugehörigkeit, verliert als erstes seinen Job.

Lesen Sie auch: Wegen Corona-Lockdown: Adler Modemärkte AG ist insolvent

Bericht: Vor allem junge Mütter sollen bei H&M gehen

"Business Insider" hatte zudem berichtet, dass H&M auch für sein Freiwilligenprogramm eine Art Sozialauswahl im Blick habe.Die Geschäftsführung habe für das Freiwilligenprogramm besonders Mitarbeiter in Elternzeit ins Visier genommen, schrieb "Business Insider". Das Magazin beruft sich dabei auf den ausformulierten Vorschlag der Geschäftsführung. Bei den meisten H&M-Mitarbeitern in Elternzeit soll es sich zudem um junge Mütter handeln, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Vorwürfe von "Business Insider" hat das Unternehmen allerdings inzwischen dementiert. "Das Freiwilligenprogramm bei H&M Deutschland richtet sich nicht vorranging an Mütter und Väter", teilte H&M gegenüber dem "Spiegel" mit. Es richte sich an alle Kolleginnen aus unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen, die sich für dieses Programm entscheiden könnten. "Wir gehen in diesem Fall ganz klar nach geltenden rechtlichen Bestimmungen vor." (dpa/fmg)

Corona – Mehr Infos zum Thema