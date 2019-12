Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Page und Brin: Die stillen Machthaber von Alphabet

Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin räumen ihre Posten beim Mutterkonzern Alphabet. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, wird Google-Chef Sundar Pichai neuer Vorstandsvorsitzender bei Alphabet. Er werde in Zukunft beide Unternehmen leiten.

Page war zuletzt Alphabet-Chef, Brin hatte im Management einen Posten als „President“ mit einem nicht näher beschriebenen Aufgabenbereich. Die beiden behalten Sitze im Verwaltungsrat, der dem Vorstand übergeordnet ist. Sie haben zudem weiterhin starken Einfluss auf den Konzern durch besondere Aktien mit mehr Stimmrechten.

Google-Gründer Larry Page scheut die Öffentlichkeit

Branchenbeobachter spekulierten bereits seit einiger Zeit über die Zukunft von Page: Der 46-Jährige ließ sich kaum in der Öffentlichkeit blicken. Er überließ Pichai bereits zum Beispiel auch die Telefonkonferenzen mit Analysten nach Vorlage der Quartalszahlen.

„Wir waren nie welche, die sich an Management-Positionen klammern, wenn wir denken, dass es einen besseren Weg gibt, das Unternehmen zu leiten“, verkündeten Page und Brin am Dienstag in einem gemeinsamen Eintrag im Firmen-Blog. Alphabet war 2015 als Konzerndach über Google gesetzt worden. Die Idee war, diverse neue Bereiche als eigenständige Schwesterfirmen neben Google zu führen.

Page wechselte damals von der Google-Spitze in den Chefposten bei Alphabet. Pichai übernahm die Führung bei Google. Diesen Job wird er behalten. Zu Alphabet gehören heute zum Beispiel die Roboterauto-Firma Waymo und der Lieferdrohnen-Entwickler Wing. Die Einnahmen kommen allerdings nach wie vor fast ausschließlich aus dem Werbegeschäft von Google.

Alphabet kann nur mäßige Umsätze verbuchen

Die anderen Alphabet-Firmen mit ihren neuen Technologien erzeugen hohe Kosten bei überschaubaren Umsätzen. Die Stärke des Google-Werbegeschäfts ließ aber die Aktie in diesem Jahr bisher um rund ein Viertel zulegen.

Der Konzern steht jedoch genauso wie andere amerikanische Tech-Schwergewichte unter verstärktem politischen Druck. Inzwischen nehmen auch die lange wohlwollenden US-Wettbewerbshüter Google ins Visier. In Europa verhängte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bereits Strafen von mehreren Milliarden Euro gegen Google. Der Internet-Konzern steckte sie locker weg.

Page war in der Anfangszeit Chef von Google, räumte dann den Platz für den erfahrenen Software-Manager Eric Schmidt und kehrte 2011 wieder an die Google-Spitze zurück. Die Alphabet-Mitteilung machte nun deutlich, dass die beiden Gründer keine Ambitionen haben, irgendwann noch einmal wieder ins Management zurückzukommen. (mbr/dpa)