Siemens bietet Klima-Aktivistin Neubauer Aufsichtsratsposten

Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ein unerwartetes Angebot unterbreitet. Nach einem Streitgespräch mit ihr regte er an, die 23-Jährige könne einen Sitz in einem Aufsichtsgremium der künftigen Siemens Energy AG übernehmen. Ob es der Aufsichtsrat oder ein anderes Gremium sei, könne Neubauer selbst entscheiden, sagte Kaeser am Freitag in Berlin.

„Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann. Der Konflikt zwischen Jung und Alt muss gelöst werden.“ Siemens will sein Energiegeschäft im Frühjahr als Siemens Energy abspalten und voraussichtlich im September an die Börse bringen.

Kaeser hatte mit Neubauer über die umstrittene Beteiligung von Siemens an einem Kohlebergwerksprojekt in Australien gesprochen. Sie wollte sich anschließend nicht zu Kaesers Angebot äußern.

Die Bewegung Fridays for Future fordert, dass Siemens aus dem Kohleprojekt aussteigt. Kaeser kündigte an, dass der Vorstand bis Montag darüber entscheidet. In Australien wüten noch immer verheerende Buschbrände – informieren Sie sich hier über die aktuelle Lage im Newsblog. Viele stellen sich angesichts des Feuers die Frage, ob der Klimawandel Schuld an den Bränden in Australien ist.

