Im Kampf gegen die Erderwärmung setzen Planer zunehmend auf die CO2-neutrale Stadt: Das Treibhausgas Kohlendioxid wird hier zwar weiterhin produziert, aber in geringerem Ausmaß - und klimafreundlich kompensiert. Die Energie stammt aus erneuerbaren Quellen, Nahverkehr und Müllkreislauf sind auf Nachhaltigkeit angelegt.

Studie So viel kann man durch digitale Helfer beim Heizen sparen

Deutschland hinkt beim Klimaschutz in Gebäuden hinterher. Knapp jede dritte Tonne der CO 2 -Emissionen entstehen in Gebäuden, beim Endenergieverbrauch sind es nach Angaben des Umweltbundesamtes sogar 35 Prozent.