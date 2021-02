"Spiegel": Minus im Werbegeschäft – aber digitale Erlöse

Das „Spiegel“-Quartier in der Hamburger Hafencity: ein hypermodernes Multimediahaus mit 30.000 Quadratmetern Bürofläche auf 13 Stockwerken, errichtet für 1100 Angestellte.

Als der „Spiegel“ vor neun Jahren sein neues Quartier in der Hamburger Hafencity bezog, wurde dies als Schritt in die Medienzukunft gefeiert: ein hypermodernes Multimediahaus mit 30.000 Quadratmetern Bürofläche auf 13 Stockwerken, errichtet für 1100 Angestellte. Doch in diesen Wochen sind nur ein paar Dutzend Mitarbeiter im weitläufigen Atrium zu sehen.