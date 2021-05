Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Der Gesetzgeber müsse die Minderung der Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 genauer regeln, erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es gab damit den Verfassungsbeschwerden junger Menschen teilweise statt.

Berlin. Die Bundesregierung arbeitet an der Energiewende. Die soll mit moderner Technik gelingen. Das lässt sich der Bund Milliarden kosten.

Die Energiewende in Deutschland läuft bereits seit einigen Jahren, doch nach dem Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter, wonach das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 in Teilen zu kurz greift, könnte weiterer Schwung in die Umstellung hin zu CO2-neutralen Energieerzeugern kommen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) wollen bereits bis Ende der Woche einen neuen Gesetzesentwurf für mehr Klimaschutz vorlegen, auch die Union will die Ziele verschärfen.

Wo aber kommt in Zukunft der Strom her, wenn beispielsweise der Kohleausstieg wie von den Grünen gefordert bereits um acht Jahre auf das Jahr 2030 vorgezogen werden wird? Wie kann die Verkehrswende gelingen, auch wenn der Kauf von Elektroautos nach 2025 nicht mehr bezuschusst werden wird?

Energie: Bund investiert Milliarden in Forschung

Es gibt sie bereits, die ersten Erfolge. Die Treibhausgasemissionen sind 2020 beispielsweise um 8,7 Prozent gesunken, auch wenn hierbei Effekte durch die Corona-Pandemie berücksichtigt werden müssen. Aber auch der Anteil der Erneuerbaren Energien steigt, im vergangenen Jahr machten sie bereits 45,5 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus. Zum Vergleich: 2011 waren es gerade einmal 20,4 Prozent. Und auch der Primärenergieverbrauch sinkt seit Jahren, obwohl die Wirtschaftsleistung wächst.

Möglich sind diese Entwicklungen unter anderem mit moderner Technik. Das lässt sich auch der Bund einiges kosten. Rund 1,22 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in die Erforschung neuer Energietechnologien geflossen. Das geht aus dem Bundesbericht Energieforschung hervor, der am heutigen Mittwoch im Bundeskabinett vorgestellt werden soll und der unserer Redaktion vorab vorliegt.

Zahlreiche neue Förderprojekte trotz Corona-Pandemie

Trotz der Corona-Pandemie wurden dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr 1.590 neue Projekte bezuschusst. Insgesamt fördert der Bund derzeit 5.980 laufende Projekte. Die Spannbreite ist dabei groß.

So erhält das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme zusammen mit Partnern beispielsweise Geld dafür, dass Wissenschaftler untersuchen, wie sich die Windbedingungen in der Deutschen Bucht ändern, wenn dort großflächig Offshore-Windparks gebaut werden.

In einem anderen Projekt erhält Deutschlands größter Halbleithersteller Infineon einen Zuschuss für die Erforschung eines neuen Batterie-Wechselrichters, der im Stromnetz zum Einsatz kommen könnte.

Und wieder in einem anderen Projekt forschen Evonik und Siemens gemeinsam daran, wie sich Energie mithilfe von Bakterien speichern lassen könnte.

Universitäten erhielten am häufigsten die Zuschüsse

Das Geld floss dem Bericht zufolge vor allem an Universitäten, die rund 30 Prozent der Zahlungsempfänger der neu bewilligten Vorhaben ausmachten. Es folgten kleine und mittlere Unternehmen (25 Prozent), die insgesamt 122,5 Millionen Euro an Fördermitteln erhielten.

Den Eigenanteil, den die bezuschussten Unternehmen in Deutschland aufbringen mussten, beziffert das Bundeswirtschaftsministerium auf 303,6 Millionen Euro. Der größte Anteil der Fördergelder wurde für die Forschung im Bereich der Energieerzeugung mit 256 Millionen Euro aufgebracht, gefolgt von der Forschung zur Energiewende in den Verbrauchssektoren, für die rund 210 Millionen Euro bewilligt wurden.