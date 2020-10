Meininger Kammerspiele: Episches Theater 2.0

Als zum Beispiel der mauretanische Jurist Biram Dah Abeid 2011 den Weimarer Menschenrechtspreis erhielt, drang auch zu uns mal wieder vor, dass Sklaverei kein überwundenes Phänomen der Geschichte ist (obwohl sie auch in Mauretanien offiziell längst verboten war). Festreden erinnerten damals nicht allein daran, wie unser Wohlstand auf mindestens sklavenähnliche Zustände in der Welt gebaut ist. Auch hierzulande würden ausländische Haushaltshilfen, Erntehelfer, Bauarbeiter, Prostituierte „gnadenlos ausgebeutet“.

In Meiningen untermauern sie das jetzt einerseits: „Wir sind angewiesen auf Unterdrückung und Ausbeutung.“ Andererseits drehen sie den Spieß um. Afrika wehrt sich mit Blick auf Europa dagegen, „zum Sozialamt der Welt zu werden.“ Andere finden, Europäer seien auch Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, aus ethnischen Konflikten etwa zwischen Flamen und Walisern, Bayern und Restdeutschland, Großbritannien und Europäischer Union. Zudem liefert das Billigstlohngebiet Brandenburg Textilien nach Afrika, die Thüringer schürfen Diamanten, der Ruhrpott sorgt für Handys.

Auf silbrig glänzenden Treppchen inszeniert

Soweit, so gut. So lustig, so bitter. Das ist Teil der Spielshow („Dalli, Dalli“), die Juliane Kann in den Kammerspielen mit vier Schauspielern in gebrochener Entertainer-Attitüde an und auf silbrig glänzenden Treppchen inszeniert.

„Sklaven Leben“ heißt das Stück von Konstantin Küspert, das „in mühevoller Handarbeit und unter großen Schmerzen von unbeschulten Minderjährigen zusammengeklöppelt wurde.“ Sieht ganz so aus.

Man werde sich „auf unterhaltsame Weise mit einem ganz und gar nicht unterhaltsamen Thema beschäftigen“, weshalb es vorkommen könne, „dass Sie sich zwischenzeitlich nicht so gut fühlen.“ Die Warnung ist in den Wind gesprochen und ohnehin unnötig. „Sklaven Leben“ ist ein harmloser Achtzigminüter: schon der Text ohne Risiko für die Spieler, ohne Gefahr fürs Publikum. Juliane Kann geht erst recht auf Nummer sicher – und verliert gerade deshalb.

Publikum enthält sich fast jeglicher Reaktion

Sie flüchtet sich in die Form: die einer kleinen politischen Revue. Die Fortsetzung epischen Theaters mit etwas moderneren Mitteln. Womöglich eine Reminiszenz daran, dass Meiningen einst „Die zweite Brechtbühne der DDR“ war, wie ein Kapitel in Alfred Ercks soeben in neuer, erweiterter Auflage erschienener Hausgeschichte erinnert.

Verfremdung, Verfremdung, Verfremdung. Und den distanzierten Kommentar besorgt eine nervige Videowand in Big-Brother-Manier. Die Szene führt uns zum Gebrauchtsklavenhändler, zur Suchaktion alter weißer Männer („Hast du meine Privilegien gesehen?“) und zur Medikamentenausgabe: „Gewissen-Ex Forte“.

„Erst das Lachen, dann die Moral“, dekretieren sie. Aber niemand lacht. Überhaupt enthält sich das Publikum fast jeglicher Reaktion, derweil sie sich auf der Bühne im verkrampft-lockeren Eloquenz-Spiel aufreiben: Björn Boresch, Matthias Herold, Katharina Walther und Ulrike Walther liefern seriös ab, aber es kommt nichts an.

Einmal singt Katharina Walther die erste Zeile aus Cole Porters „I’ve Got You Under My Skin“. Doch unter die Haut geht hier nichts, ins Hirn wenig. Das Thema geht uns was an, der Abend nicht.

Nächste Termine: 10. und 25.10., 6. und 27.11.