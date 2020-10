Museum auf der Heidecksburg feiert 100-jähriges

Museumsdirektor Lutz Unbehaun in der neuen Ausstellung "Wunderkammer Heidecksburg" in Rudolstadt vor dem Bildnis von Fürst Victor von Schwarzburg, der 1918 den Grundstein für das Museum legte.

Der französische Maler Louis Daguerre stellte 1839 in Paris erstmals öffentlich die nach ihm benannte Daguerreotypie vor, eine der frühesten und kommerziell nutzbaren Formen der Fotografie mit durch Quecksilber bedampftes Silberplaque. Nur zehn Jahre später nahm sich auch der 21-jährige Rudolstädter Porzellanmaler Eduard Lösche dieser Technik an, eröffnete 1851 in Rudolstadt das älteste und noch heute im Familienbesitz befindliche Fotoatelier Deutschlands und lichtete seinerzeit mehrere Mitglieder der fürstlichen Familie ab. So auch 1849 Karoline Louise von Schwarzburg-Rudolstadt als betagte Frau in einem Sessel sitzend. Eine kleine Sensation.

Nautiluspokal aus dem fürstlichen Raritätenkabinett, 17. Jahrhundert Foto: Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt