Napoleon in Jena: „Weltgeist zu Pferde“

Jena. Im Stadtmuseum erinnert ein neugestalteter Raum an die Schlacht von 1806 und das Leid der Zivilisten.

Als Eroberer und Militärstrategen, als Reformer des Rechts-, Gesellschafts- und Verwaltungssystems, als Umstürzler des Ancien Regime, gar als Streiter für die Freiheit der Völker gedenken heute Frankreich und die halbe Welt Napoleon Bonapartes anlässlich seines Ablebens genau vor 200 Jahren. In Jena indes hat man den vermeintlichen „Weltgeist zu Pferde“ in keiner guten Erinnerung und widmet ihm zum Jubiläum einen Ausstellungsraum im Stadtmuseum.

Da dominieren die „großen Schatten, die Napoleon auf Jena geworfen hat“, wie Museumsdirektor Erik Stephan zur Einweihung sagte. Denn die Saalestadt wurde am 14. Oktober 1806 zum Schauplatz jener Schlacht, die nicht nur die Niederlage der sächsisch-preußischen Koalitionäre und den Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bedeutete, sondern vor allem viel Leid über die Bevölkerung brachte.

Schon am Vortag wurde die Stadt von Franzosen besetzt, und es begann, was danach zum Exzess wurde: Zum Prinzip des Korsen, dass der Krieg den Krieg ernährt und der weitgehende Verzicht auf einen Tross seine Truppen enorm mobil und flexibel machte, gehörten die rücksichtslose Requirierung von Verpflegung, Zwangseinquartierungen, Plünderungen und Vergewaltigungen. Zivilisten, die sich zur Wehr setzten, verloren ihr Leben.

In der Nacht nach der Schlacht am 14. Oktober 1806 ereignete sich ein schwerer Stadtbrand in der Johannisstraße in Jena. Ein Zusammenhang mit den Besatzertruppen, die zum Beispiel die Stadtkirche zum Lazarett umfunktioniert hatten, ist nicht nachweislich. Das Gemälde von Christian Johann Oldendorp (um 1807) erinnert daran. Foto: Kunstsammlungen Jena

Der Historiker Immanuel Voigt hat die kleine Schau kuratiert. Er überlässt das Schlachtengeschehen dem Cospedaer Museum 1806 und konzentriert sich auf dessen soziale Folgen. Die Stadtkirche wurde zum Lazarett umfunktioniert, und – „Feurio!“ – am Abend nach dem französischen Triumph verheerte ein Brand in der Johannisstraße weite Teile der Innenstadt. Ein ursächlicher Zusammenhang mit der Besatzung ist nicht nachweislich, jedoch wahrscheinlich.

So dominiert der blutrote Feuerschein eines Gemäldes (1807) von Christian Johann Oldendorp, das diese Szene darstellt, den Raum. Daneben erinnert Voigt mit klug recherchierten Textfahnen an Einzelschicksale: etwa an den katholischen Exilpriester Gabriel Henry, der später Entschädigungszahlungen Napoleons an die Jenaer erwirkte, aber in der Saalestadt geschmäht und gemieden wurde; an den Pfarrer Carl Putsche, der französischen Truppen einen Weg nach Closewitz zeigen musste und fortan als Verräter galt; oder an den Arzt Johann Christian Stark, der Verwundete versorgte und, indem er Tote rasch in Massengräbern bestatten ließ, die Seuchengefahr bannte.

Man wünschte sich mehr solcher Beispiele, mehr historische Augenzeugenberichte, doch wirken schon neben diesem manierlichen Arrangement aus Schatten der Niedertracht hinter Napoleons Größe die üblichen Devotionalien eher bescheiden: ein Abguss der Totenmaske etwa, Erinnerungsteller, Silber- und Bronze-Medaillen und Bildwerke, zum Beispiel eine Lithografie nach Vernets heroischem Ölbild.

Den eigentlichen Clou der Schau setzt – auf dritter Ebene – die zeitgenössische Kunst. Peter Torp aus Berlin hat drei skulpturale Auftragswerke geschaffen, um die Geschichtsmacht des Raums leicht-händig, doch wohlbedacht ironisch zu kontrastieren. So lässt er den winzigen Kaiser zu Pferde über eine riesige (Erd-)Kugel galoppieren, nimmt Goethe mit einem Napoleon-Zitat als Sprechblasenmacher aufs Korn und erinnert an die Anekdote, dass ein sterbender Soldat auf dem Schlachtfeld den Heerführer mit „Vive l’Empereur!“ gegrüßt habe; indessen ihn ein Stiefeltritt zermalmt. Als vorherrschenden Werkstoff nutzt Torp ein halbtransparentes Pergamin, was seine Arbeiten in eine Art schwebende Nachdenklichkeit versetzt. Und dies scheint, um der Ambivalenz dieser Erinnerungskultur gerecht zu werden, eine wahrhaft glückliche Lösung.

Das Stadtmuseum Jena ist derzeit geschlossen. Informationen auf:www.stadtmuseum-jena.de