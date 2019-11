Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Queen of Drags“: Heidi Klum und der Ärger zum Auftakt

Geschminkte Männer sind manchen zuviel des Guten. Pech für jene – ProSieben drückt mit großer Werbekraft das Format „Queen of Drags“ in die deutsche Primetime, in dem es genau darum geht: Männer, die als Frauen auftreten. Nicht nur Fans des inoffiziellen US-Vorbild RuPaul wissen: Das kann unterhaltsam werden. Wobei die Auswahl der Jury für Entsetzen sorgte.

Was in den USA seit Jahren erfolgreich klappt, soll jetzt auch in Deutschland Quote bringen. Aber ist Moderatorin Heidi Klum dafür die richtige Wahl? Ausgerechnet „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin tritt als Gastgeberin in der Show auf.

In einer Petition äußerten Dragqueens die Sorge, dass Drag nicht als selbstverständliche Kunstform präsentiert werde, sondern vor allem klischeebehaftet - und auch noch von einer weißen Heterofrau.

Es ist tatsächlich eine Premiere im deutschen Fernsehen – und ein Experiment: Ist der TV-Markt reif für ein Format, dass die klassischen Geschlechterrollen nicht nur auflöst, sondern pulverisiert? Am Donnerstag zeigt ProSieben das erste Mal „Queen of Drags“. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst moderieren die Suche nach dem Mann, der als Frau die beste Show macht.

Bei der Premiere der ersten Folge in Berlin am Montagabend zeigte sich ProSiebens Vize-Chef Christoph Körfer begeistert. Er nennt die Show „eine Herzensangelegenheit“ und meinte, er habe lange von einem solchen Format geträumt. Und er zitiert sogleich einen Tweet, in dem sich jemand ausgelassen hatte, dass ihm solche Leute, die Drag Queens, leid täten. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir so etwas machen.“

Was ist „Queen of Drags“ auf ProSieben?

Einfach gesagt: „Germany’s Next Topmodel“ – nur eben mit Männern, die sich zu Frauen umstylen. Sechs Folgen lang treten zehn Kandidaten gegeneinander an. Reality-TV-typisch werden die zehn Männer in eine Villa gepfercht, in diesem Fall steht diese in Los Angeles.

Jede Woche gibt es ein neues Motto, vor einem Publikum treten die Kandidaten dann in ihren Frauenrollen vor ein Publikum und werden für ihren Auftritt von der Jury beurteilt. Wer am schlechtesten gesehen wird, fliegt raus.

„Queen of Drags“ – Das sind die Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 14. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 21. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 28. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 05. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Wer ist in der Jury von „Queen of Drags“?

Model und Moderatorin Heidi Klum, der Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Eurovision-Sieger Conchita Wurst bewerten die Kandidaten. Zudem kommen Gast-Juroren vorbei, unter anderem Olivia Jones, LaToya Jackson und die Sängerin Leona Lewis.

Olivia Jones (rotes Kleid) mit Heidi Klum, Bill Kaulitz (links) und Conchita Wurst. Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Was ist überhaupt Drag?

Drag bezeichnet das Spiel mit Geschlechterrollen. Eine Drag Queen ist ein Mann, der sich als Frau anzieht, beim Drag King ist es andersrum. Dabei müssen die Darsteller nicht schwul (oder lesbisch oder irgendwas anderes) sein. Zudem sind die Grenzen fließend, die Rollen der Drag-Künstler sind nicht zwingend auf ein Geschlecht festgelegt, das Spiel mit und der Bruch von Normen ist Tagesgeschäft.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Kunstform ist, dass alles etwas überzeichnet ist. Kurz: Die Outfits sind irre, die Schminke gefühlt zentimeterdick aufgetragen, das Affektierte gehört zum Konzept. Ein „zu viel“ gibt es in der Show nicht.

Welche Drag Queens sind dabei?

Aria Addams , 22, aus Wolfsburg

, 22, aus Wolfsburg Katy Bähm , 27, aus Berlin

, 27, aus Berlin Bambi Mercury , 32, aus Berlin

, 32, aus Berlin Candy Crash , 32, aus Berlin

, 32, aus Berlin Yoncé Banks , 27,aus Paderborn

, 27,aus Paderborn Samantha Gold , 35, aus Hamburg

, 35, aus Hamburg Vava Vilde , 30, aus Stuttgart

, 30, aus Stuttgart Janisha Jones , 26, aus München

, 26, aus München Hayden Kryze , 20, aus Bern

, 20, aus Bern Catherrine Leclery, 48, aus Köln

Im Vorfeld gab es viel Kritik an Heidi Klum – warum?

Weil Heidi Klum heterosexuell ist und mit Conchita Wurst nur ein Jury-Mitglied der queeren Szene angehört. Queer bezeichnet die Abweichung von der Norm und wurde oft als Schimpfwort im englischsprachigen Raum genutzt, bis sich Menschen, die nicht heterosexuell sind, den Begriff zu eigen gemacht haben.

Bambi Mercury ist 32 Jahre alt und kommt aus Berlin. Aufgrund seiner Rehaugen wurde er schon früh Bambi genannt – seine Mutter verkleidete ihn als Rotkäppchen zu Karneval.

Abgesehen vom Disney-Reh Bambi schätzt er auch Queen-Sänger Freddy Mercury. So entstand der Name.

Aria Addams nennt sich selbst „Die Tragödie im Abendkleid". Während der Vorname an Arya Stark aus „Game of Thrones" angelehnt ist, ist der Nachname nach Teil der Addams Family.

Seine Begeisterung für Drag entwickelte der 22-Jährige aus Wolfsburg nach dem Besuch einer Travestieshow.

Yoncè Banks ist – wenig überraschend – ein großer Beyoncé-Fan. Der 27-jährige Paderborner hat schon immer gern getanzt.

Im Dezember 2014 wurde Yoncé von einer Drag-Queen als männlicher Background-Tänzer gebucht und kam so das erste Mal mit der bunten Drag-Welt in Kontakt.

Vava Vilde (30) aus Stuttgart definiert sich als Drag-Queen von einem anderen Planeten.

In ihrer Freizeit engagiert sie sich leidenschaftlich und ehrenamtlich beim Präventionsteam der AIDS-Hilfe Stuttgart, beim queeren Verein ihs e.V. und dem LSBTTIQ-Zentrum Weissenburg Stuttgart.

1995 kam Catherine Leclery (48) aus Brasilien nach Deutschland, eigentlich für einen Urlaub. Er blieb, lebt nun in Köln.

2019 durfte sie als erste Drag-Queen auf einem Wagen beim Karneval in Rio mitfahren. Wird sie auch die erste Drag-Queen sein, die zur „Queen of Drags" gekürt wird?

2017 wurde Samantha Gold zur „Miss Tuntenball Deutschland". Sie steht für Body Positivity.

Der 35-jährige Hamburger hat sich bei seinem Vornamen von Samantha Jones von Sex and the City inspirieren lassen.

Katy Bähm (27) aus Berlin verkauft Perücken im eigenen Online-Shop – und gehört zu den bekanntesten Queens des Landes.

Alles begann ursprünglich mit einer Karnevalsverkleidung als Lady Gaga.

Hayden Kryze (20, aus Bern) sagt: „Meine Paradedisziplin ist definitiv das tanzen, was ich wahrscheinlich schon solange mache wie ich laufen kann."

Inspirieren lässt sich Hayden von Beyoncé, Lady Gaga, Cardi B, Nicki Minaj, David Bowie, Pabllo Vittar und vielen mehr.

Janisha Jones ist 26 Jahre alt und kommt aus München. Ihre Drag-Karriere begann vor zwei Jahren, als sie beim „Queen of the Night"-Contest des Münchener Clubs Harry Klein teilgenommen und gewonnen hat.

Inspiration sind für ihn Natur, geometrische Formen, Instagram.

Als sie das erste Mal als Drag-Queen auf die Straße gegangen ist, hatte sie einen Candy-String-Tanga an. Da war Candy geboren.

Candy ist 32, lebt in Berlin und veröffentlicht demnächst ihre erste Single, „Little Too High".

Nun ist Heidi KIum vieles, aber nicht sonderlich normabweichend. Entsprechend wurde kritisiert, dass ProSieben diese große Bühne einer Primetime-Show nicht stattdessen jemandem gibt, der weiß, wie es ist, anders zu sein – und für diese Andersartigkeit auch oft angefeindet zu werden.

Wie geht Heidi Klum mit dem Vorwurf um?

Sie spricht in der ersten Folge über die Kritik, die sie sich anhören müsse, „weil ich hetero bin und eine Frau“. Aber sie müsse sich auch „viele verletzende Sachen anhören“. So sei sie etwa „zu alt für ihren Mann“, habe sie lesen müssen. „Das ist auch Shaming“. Die Drag Queens, mit denen sie während der Show darüber spricht, stimmen ihr darin zu.

Allerdings: Ganz entkräften wird Klum die Gegenargumente wohl nicht. Denn wie es ist, in einer heteronormativen Welt aufzuwachsen, in denen Abweichler noch immer verbal und teils physisch für ihre reine Existenz angegriffen werden, ist eben doch noch mal eine andere Hausnummer.

Ihr definitiv queerer Jury-Kollege Conchita Wurst steht voll hinter Klum: „Ich nehme diese Chance wahr, um die Drag-Thematik in den Mainstream zu bringen, und finde, dass Heidi, auch wenn sie nicht aus dieser Szene kommt, eine absolute Berechtigung hat, eine Performance zu beurteilen.“

Wer es unbedingt definieren muss: Beim Eurovision Song Contest 2014 trat Conchita Wurst als Sängerin an – und gewann mit dem Song „Rise Like A Phoenix“. Inzwischen möchte Wurst wieder als Mann wahrgenommen werden. Zwischenzeitlich hatte er öffentlich über seine HIV-Infektion gesprochen, damit das Stigma der Infektion aufgelöst wird – und um zu zeigen, dass sich die Krankheit heute gut behandeln lässt.

Drag Shows im Fernsehen: Wer hat es erfunden?

ProSiebens Vize-Senderchef Christoph Körfer ist stolz auf das Format, dass die Produktionsfirma RedSeven geboren hat, sagte er bei der Show-Premiere. Viele fühlen sich an „RuPaul’s Drag Race“ erinnert. Eine amerikanische Show, in der ebenfalls Drag Queens gegeneinander antreten – RuPaul, der Moderator, ist selbst Drag Queen.