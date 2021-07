Stuttgart/Baden-Baden Barbara Schöneberger soll in Zukunft "Verstehen Sie Spaß?" übernehmen. Sie ist nicht die erste Frau, die die Fernsehsendung moderiert.

Seit den 1980er Jahren werden bei "Verstehen Sie Spaß?" prominente und nicht prominente Menschen mit versteckter Kamera hinters Licht geführt. Wie jetzt der Südwestrundfunk (SWR) bekannt gab, soll Barbara Schöneberger in Zukunft die Moderation der Traditionssendung übernehmen. Damit tritt sie die Nachfolge von Guido Cantz an, der zwölf Jahre lang die Streiche moderierte.

Schöneberger sei witzig, schlagfertig und natürlich und passe bestens zu der Sendung, begründete der SWR die Wahl. Die erste Samstagabendshow mit der neuen Gastgeberin wird voraussichtlich am 2. April 2022 im Ersten zu sehen sein.

"Verstehen Sie Spaß?" soll mit Schöneberger weiterentwickelt werden

Für sie gehe mit der neuen Aufgabe ein Kindheitstraum in Erfüllung, wird Schöneberger in der Mitteilung zitiert. Sie freue sich schon riesig auf die Gesichter der Menschen, die sie hinters Licht führen werde. "Schöner Nebeneffekt: Mich kann's nicht mehr erwischen." Die 47-Jährige moderiert verschiedene TV- und Radiosendungen und ist auch als Gastgeberin von Preisverleihungen bekannt.

Gemeinsam mit Barbara Schöneberger will der SWR auch das Konzept der Sendung weiterentwickeln. „Verstehen Sie Spaß?“ sei längst zur multimedialen Marke geworden. So verfolgen etwa mehr als 1,3 Millionen Menschen die Streiche mit der versteckten Kamera auf Youtube, Facebook oder Instagram. Fernsehen und digitale Welt sollen nach Angaben der Verantwortlichen in Zukunft noch enger miteinander verzahnt werden. Der SWR produziert die Samstagabendshow für das Erste.

Nach über 30 Jahren wieder eine Moderatorin

„Verstehen Sie Spaß?“ ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der Fernsehunterhaltung in Deutschland. Und hatte schon einmal eine Moderatorin: Paola Felix. Sie moderierte die Sendung an der Seite ihres Mannes Kurt Felix von 1983 bis 1990. Es folgte eine ganze Reihe von Nachfolgern, etwa Harald Schmidt und Dieter Hallervorden. 2010 übernahm Guido Cantz von Frank Elstner. Er wird die Streiche mit der versteckten Kamera kurz vor Weihnachten zum letzten Mal moderieren.

