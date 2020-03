Foto: TV NOW/Stefan Menne / TV NOW

Günther Jauch kürt am Dienstag einen neuen Millionär bei „Wer wird Millionär“.

Berlin/Köln. In der am Dienstag ausgestrahlten Folge „Wer wird Millionär“ gewinnt einer der Kandidaten die Million. Aber welcher dieser acht ist es?

RTL-Show Wer wird Millionär: Kandidat gewinnt am Dienstag die Million

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer wird Millionär: Kandidat gewinnt am Dienstag die Million

Bisher hat Günther Jauch in der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ (WWM) 15 Millionäre gekürt. Nun kommt ein 16. hinzu. In der am Dienstag, 24. März, um 21.15 Uhr ausgestrahlten Folge räumt ein Kandidat die Million ab. Das gab RTL vorab bekannt. Welcher der acht Kandidaten es ist, verriet der Sender aber noch nicht.

Ronald Arnhold ist der Überhangskandidat aus der letzten WWM-Show. Gewinnt er die Million? Foto: TV NOW

Der Überhangskandidat aus der letzten Folge ist Ronald Arnhold aus Erlangen. Er war bereits am Montag als Kandidat bei WWM dabei – ob der hobbymäßige Quizshow-Moderator gute Chancen hat, direkt zum Start der Show die Million zu holen? Oder wird es doch einer der neuen Kandidaten?

Wer wird Millionär: Das sind die neuen Kandidaten:

Besirat Killian, Promovendin der Erziehungswissenschaften aus Köln

Ronald Tenholte, der Besitzer einer Saft- und Smoothiebar in Köln

Die Berliner Schauspielerin Johanna Dost

Daniel Gottwald, Vertriebsleiter, aus Leipzig

Dachdecker Dominik Lutzke aus Bad Sassendorf

René Frauenkron, Unternehmer für Pflanzen- und Frittierfette

Die Essener Rentnerin Carla Kruckenberg

Wer auch immer die Summe am Ende abräumt – in diesen Zeiten kann jeder das Geld sicher besonders gut gebrauchen. Wegen des Coronavirus werden die neuen Folgen der Sendung ohne Publikum produziert. Deshalb führt RTL neue Joker bei „Wer wird Millionär“ ein.

Jauch stellte bisher 88 Mal die Millionenfrage bei WWM

Die „WWM“-Ausgaben im März wurden nach Angaben von RTL bereits vor den bundesweiten Maßnahmen gegen das Virus aufgezeichnet, daher sieht man dort noch Publikum. Die Shows ohne Zuschauer werden ab April zu sehen sein.

In der Sendung am Dienstag ist es das insgesamt 88. Mal, dass Günther Jauch einem Kandidaten die Millionenfrage stellt. 15 Mal hörte er bisher die richtige Antwort des jeweiligen Kandidaten. Der letzte, der die Frage richtig beantwortete, war Jan Stroh im „20 Jahre Wer wird Millionär“-Special aus dem Jahr 2019.

Er wusste die richtige Antwort auf die Frage „Welches dieser Grimm’schen Märchen beginnt nicht mit ‘Es war einmal...’?“ A: Rumpelstilzchen, B: Hans im Glück, C: Die Sterntaler, D: Rotkäppchen. Stroh legte sich auf Antwort B fest – und ließ sich als Jan im Glück feiern.

Der erste Millionär der Sendung war Eckhard Freise. Er räumte im Jahr 2000 in der 62. Ausgabe von WWM die Million ab. In Prominenten-Specials gewannen Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger jeweils eine Million Euro für den guten Zweck.

Sie räumten bei „Wer wird Millionär“ ab

Wer wird Millionär – mehr zum Thema:

So erfolgreich waren jedoch nicht alle Kandidaten bei WWM. Diese Kandidatin strauchelte schon bei der 100-Euro-Frage. Im Prominenten-Special im vergangenen Jahr erspielte Sophia Thomalla 125.000 Euro. Ebenfalls 2019 prüfte Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ das Wissen von Lehrern. Im Lehrer-Special zündete er sogar Geld an. (bef)