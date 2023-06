Junge Frauen sprühen "Letzte Generation"-Graffiti in Weimarer Innenstadt an Wände

Weimar. Auf frischer Tat sind zwei junge Frauen dabei erwischt worden, wie sie Graffiti in Weimar per Sprühschablonen anbrachten.

Bereits am vergangenen Freitag (16. Juni) hat die Polizei in Weimar zwei junge Frauen dabei erwischt, wie sie Graffiti in der Innenstadt anbrachten. Laut Polizeimeldung sei gegen 23 Uhr eine Meldung bei den Beamten eingegangen, dass zwei Unbekannte mit Hilfe von Schablonen in der Schützengasse die Bilder aufbrachten.

Die Beamten konnten eine 26 und eine 15 Jahre alte Frau erwischen. Die Graffiti hätten einen deutlichen Bezug zur Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ gehabt und konnten bisher an sieben verschiedenen Orten in der Innenstadt aufgefunden werden.

Die beiden Frauen wurden auf die Wache gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die ältere entlassen, die Teenagerin von ihrem Vater abgeholt. Beide erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

