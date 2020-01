Unbekannter zündet in Pößneck Zwölfjährigem die Haare an

In Pößneck wurde am Donnerstag einem 12-Jährigen auf dem Schulweg von einem Unbekannten die Haare angesengt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben. Diese sollen sich bei der Polizei Schleiz melden.

Ebenfalls am Donnerstag haben zwei Brüder im Alter von 10 und 12 Jahren in Pößneck auf einer Schultoilette gezündelt und Klopapier angebrannt, so dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hätten die beiden vorher im Kaufland mehrere Feuerzeuge gestohlen. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls erstattet.