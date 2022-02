Erste Gebete in Thüringen für den Frieden

Erfurt. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gibt es in Thüringen Termine für Friedensgebete, so unter anderem in den Städten Apolda, Gera, Gotha, Jena, Mühlhausen und Weimar.

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), ruft alle Kirchengemeinden dazu auf, mit Friedensgebeten auf die Zuspitzung des Ukraine-Konfliktes zu reagieren: „Macht die Kirchen auf, damit Menschen hier einen Ort für ihr Gebet finden können. Lasst uns in unserer Ohnmacht im Angesicht des Krieges unsere Sorgen, Ängste und Nöte vor Gott bringen, bitten wir ihn um Frieden und um ein Ende der militärischen Gewalt sowie um Schutz für die ukrainische Bevölkerung“, betont der Landesbischof am Donnerstag.

In einigen Orten Mitteldeutschlands stehen bereits erste Termine für Friedensgebete und zum Glockenläuten für den Frieden fest. In Thüringen betrifft das Apolda, Gera, Gotha, Jena, Mühlhausen und Weimar. Zudem wirbt der Geistliche für die Teilnahme an einer Kundgebung für den Frieden in Berlin am kommenden Sonntag (27. Februar) um 13 Uhr an der Siegessäule.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die aktuellen Termine für Friedensgebete