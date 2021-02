Veränderung muss „von unten“ wachsen: Herausforderungen der katholischen Kirche

So weit das Auge reicht: Männer haben in der katholischen Kirche das Sagen. Doch die Basis fordert Veränderungen.

Erfurt. Theologie-Professorin Julia Knop befasst sich an der Universität Erfurt mit der katholischen Kirche und blickt kritisch auf die Herausforderungen.

Eigentlich will die katholische Kirche mit ihrem Synodalen Weg von sich reden machen. Und die Deutsche Bischofskonferenz müht sich aktuell bei ihrer digitalen Frühjahrsvollversammlung um Standpunkte. Derweil wächst die Enttäuschung und der Ärger vieler Christen über Kirchenmänner wie den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bei der zögerlichen Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. In welchen Problemkreisen die Gläubigen und ihre Hirten stecken, darüber gibt Julia Knop, Theologie-Professorin in Erfurt, Auskunft.