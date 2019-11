Bahnreisende sollen künftig in deutlich weniger Fällen eine Entschädigung erhalten, wenn ihr Zug stark verspätet war.

Brüssel. Die Europäische Union will Entschädigungen für Bahnreisende bei Verspätungen massiv einschränken. Verbraucherschützer sind empört.

Zugverspätungen EU will Entschädigungsansprüche von Bahnfahrern einschränken

Immer mehr Fahrgäste in Deutschland pochen bei Zugverspätungen oder -ausfällen auf ihre Rechte: Sie lassen sich von der Bahn eine Entschädigung auszahlen. 2018 stiegen die entsprechenden Erstattungen der Bahn auf rund 54 Millionen Euro, eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren. Doch künftig könnten viele Kunden trotz erlittener Unannehmlichkeiten leer ausgehen: Die Europäische Union will die Entschädigungsansprüche von Fahrgästen deutlich einschränken – in vielen Fällen soll die Bahn bald von den Zahlungspflichten entbunden werden, etwa bei „extremen Wetterbedingungen“.