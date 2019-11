Report: Jedes vierte Schulkind ist psychisch auffällig

Das Leben kann sich auch für sehr junge Menschen bleischwer anfühlen. Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden unter psychischen Erkrankungen – und die Zahl der Diagnosen steigt. Das beobachten Experten seit Jahren, und das bestätigt nun ein aktueller Report der Krankenkasse DAK, der am heutigen Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach zeigt inzwischen jedes vierte Schulkind psychische Auffälligkeiten.

Bei zwei Prozent der Kinder zwischen zehn und 17 Jahren haben Ärzte ein Depression festgestellt, bei ebenso vielen eine Angststörung. Und die Dunkelziffer ist hoch, heißt es in dem Report, der Abrechnungsdaten aus den Jahren 2016 und 2017 von rund 800.000 minderjährigen DAK-Versicherten analysiert hat. Die Ursachen für Depressionen sind vielfältig Die diskutierten Ursachen für eine steigende Zahl an Diagnosen sind vielfältig. Gestiegene Anforderungen spielen eine Rolle: Stress in der Schule, neue Technologien, irreale Schönheits- und Lebensideale, zur Schau gestellt auf Instagram und Co. Doch auch die Sensibilisierung von Eltern und Lehrern sei gestiegen, betont etwa die Deutsche Depressionshilfe, was am Ende auch zu mehr Diagnosen führe. Die DAK kommt außerdem nach Auswertung der Daten zu dem Schluss, dass bestimmte Faktoren das Risiko für ein seelisches Leiden bei Kindern erhöht, etwa eine chronische Erkrankung, krankhaftes Übergewicht oder Schmerzen. Auch das familiäre Umfeld könne eine Rolle spielen, heißt es. So hätten Kinder seelisch kranker Eltern ein dreifach erhöhtes Risiko, selbst eine depressive Störung zu entwickeln. In Deutschland wachsen laut Experten derzeit rund vier Millionen Kinder mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil auf. „Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs“ Die gewonnenen Erkenntnisse seien sehr wertvoll, sagt der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Thomas Fischbach. Aber: „Im Report sehen wir nur die Spitze des Eisbergs. Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.“ Es gebe sehr viele Kinder, die litten und erst spät in die Praxen kommen. Erst dann tauchten sie in der Statistik auf. Die Statistik führt laut dem DAK-Report für 2017 rund 240.000 Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren mit einer psychischen Erkrankung wie einer Depression oder Angststörung. Fast sechs Prozent der betroffenen Jungen und neun Prozent der Mädchen mussten deswegen sogar ins Krankenhaus. „Wir müssen alle aufmerksamer werden – ob in der Familie, in der Schule oder im Sportverein“, sagt auch DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Auch körperliche Symptome sind Warnsignale Laut der Deutschen Depressionshilfe sind es nicht allein die depressiven Symptome wie melancholische Grundstimmung mit Traurigkeit, Interessen- und Hoffnungslosigkeit, die Eltern aufmerken lassen sollten. Auch körperliche Symptome wie krankhafte Unruhe oder Aggressionen seien Warnsignale. Professionelle Unterstützung sei dann notwendig, wenn sich die Kinder und Jugendlichen von Dingen zurückziehen, die ihnen Spaß machen, wenn die schulischen Leistungen abfielen und sich die Kinder von der Familie oder Gleichaltrigen isolierten. • Stress: Kann er dauerhaft das Hirn verändern? • Traurig im Herbst: Was gegen den Winterblues hilft