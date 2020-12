„Den Leuten steht es bis oben“: Hildburghäuserin spricht über Demonstranten, Maßnahmen und Existenzängste

Bis vor einer Woche wusste außerhalb Thüringens kaum ein Bundesbürger mit dem Landkreis Hildburghausen etwas anzufangen. Dass sich das schlagartig ändert, dafür tragen zwei Dinge Verantwortung: Der zu diesem Zeitpunkt vor einer Woche deutschlandweit höchste Corona-Inzidenzwert, mit dem die Regionen vergleichbar gemacht werden – und hunderte Menschen, die just in dieser Zeit „Oh wie ist das schön“ singend durch die Straßen der Kreisstadt ziehen, um die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu kritisieren, und damit eine Welle der Empörung auslösen.

Menschen dürfen Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen

Eine Woche später erinnert in der 11.000 Einwohner zählenden Stadt wenig daran. Auf dem Marktplatz stehen allerdings an diesem Mittwochabend wieder einige Polizisten. Der Staat ist vorbereitet. Bei Minusgraden sprechen die Beamten nahezu jeden Passanten an. Wenige verlaufen sich in der Stadt. Denn im Unterschied zur Vorwoche dürfen die Menschen ihre Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen – die Polizisten wollen denn auch erfahren, ob die deutlich verschärften Regeln auch eingehalten werden.

Katrin Rössert (51) entgeht dieser Frage der Beamten dennoch knapp, als sie gerade auf dem Weg zur Bank ist. Sie wolle, sagt sie, nur eben schnell Geld abheben. Dann aber kommt die dreifache Mutter doch ins Plaudern – über die Demonstranten, die Maßnahmen und Existenzängste. „Ich habe da ganz normale Menschen gesehen“, sagt sie rückblickend auf den vergangenen Mittwoch. Live dabei war sie zwar nicht. Sie hätte aber zahlreiche Bilder der Demonstrierenden gesehen. Rechtsextremisten – die hatten insbesondere online mobilisiert – seien ihrer Einschätzung nach nicht die dominierenden Kräfte bei dieser Demonstration gewesen.

Existenzängste der Menschen sind real

Der Landkreis Hildburghausen hatte zu diesem Zeitpunkt 630 positive Corona-Tests binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner vorzuweisen. War die Demonstration also unverantwortlich? Katrin Rössert kritisiert: „Ich hätte in jedem Fall eine Maske getragen und Abstand gehalten.“ Denn das Coronavirus zu unterschätzen oder gar zu leugnen, das geht aus ihrer Sicht nicht – aber die Existenzängste der Menschen deshalb zu ignorieren, das könne keine Alternative sein. Denn die seien real. „Deshalb finde ich es auch in Ordnung, dass Menschen demonstrieren. Den Leuten steht es bis oben“, sagt Katrin Rössert, macht aber deutlich: „Wer demonstrieren will, der soll sich auch an die Regeln halten“. Die Frau aus dem Hildburghäuser Umland ist selbst in Kurzarbeit seit März.

Protest hat sich größtenteils ins Netz verlagert

Die Zahlen sehen mittlerweile im Landkreis anders aus – deutlich besser noch als sieben Tage zuvor. Der Inzidenzwert liegt bei knapp über 400. Mit einem großangelegten Test sollen weitere potenzielle Überträger des Coronavirus identifiziert werden.

Eine Woche später hat sich der Protest überdies größtenteils ins Netz verlagert – auch deshalb, weil die Polizei Stärke demonstriert hat und mit Wasserwerfern und einem Räumpanzer nach Südthüringen gefahren ist. Benötigt wurde die Spezialtechnik nicht. Am Montag nicht und auch am Mittwoch nicht. Der Protest fiel aus. Nur durch den Stadtpark gingen mehrere Personen mit Kerzen in der Hand. Die Polizisten ließen sie kurze Zeit gewähren und lösten dann die Zusammenkunft auf.

Das könnte Sie auch interessieren: