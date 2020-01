RTL schickt wieder C- und D-Promis in den Dschungel. Ab 10. Januar müssen sie sich den Ekel-Prüfungen stellen. Wen kennen Sie?

Dschungelcamp: Danni Büchner – sie macht es für „Malle-Jens“

Danni Büchner hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Als im Oktober 2018 ihr Mann Jens Büchner an Lungenkrebs starb, stand die 41-Jährige plötzlich alleine da. Sie zog sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück.

Zurück kommt Danni Büchner mit einem neuen Look, wiedergewonnener Kraft und Ambitionen. Eine davon ist ihre Teilnahme beim Dschungelcamp 2020 – schließlich hat sie es ihrem verstorbenen Mann versprochen. „Ich bin sehr sehr aufgeregt,aber wie ihr wisst bin ich sehr mutig und werde nicht aufgeben“, kündigte sie bei Instagram an.

Danni Büchner: die Frau an der Seite von „Malle-Jens“

Danni Büchner lernte ihren Jens im Jahr 2015 auf einem Stadtfest in Delmenhorst kennen, wo der Schlagersänger einen Auftritt hatte. Kurz darauf zog Daniela Karabas, wie sie zu diesem Zeitpunkt noch hieß, mit ihren drei Kindern aus einer früheren Partnerschaft nach Mallorca.

Jens Büchner wurde 2011 durch die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt. Das Auf und Ab des Auswandererlebens, die Höhenflüge und Niederlagen auf der Lieblingsinsel der Deutschen machten Büchner zur Kult-Figur „Malle-Jens“. Nach einigen gescheiterten Business-Ideen machte Büchner den letzten logisch Schritt: Er wurde Mallorca-Schlagerstar.

Die Büchners – vom unendlichen Glück zum Schicksalsschlag

Mit der Eröffnung des Lokals „Faneteria“ in Cala Millor an Mallorcas Ostküste erfüllte sich „Malle-Jens“ einen Traum. Immer an seiner Seite: Freundin Danni. Und das Glück des Paares schien zunächst nicht enden zu wollen. Im Jahr 2016 brachte Danni die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani zur Welt, 2017 wurde geheiratet. Im selben Jahr war Jens Büchner selbst Kandidat im Dschungelcamp.

Immer wieder wurde das Leben der Büchners von „Goodbye Deutschland“ begleitet, 2018 ging das Ehepaar zudem ins „Sommerhaus der Stars“ – ein Leben vor den Kameras. Seine Krankheit hielt Jens Büchner vor der Öffentlichkeit allerdings lange geheim. Im Oktober 2018 starb der Kult-Auswandererüberraschend an Lungenkrebs, im Alter von nur 49 Jahren.

Dschungelcamp-Teilnahme war Versprechen von Danni an Jens

Danni Büchner war auf einmal allein – mit fünf Kindern, der „Faneteria“, den Kameras. Sie hält die Erinnerungen an ihren Mann immer aufrecht, auch ihre Teilnahme am Dschungelcamp ist Teil davon: „Ich gehe ins Camp, weil es ein Versprechen an meinen Mann war“, verriet sie in einem Interview mit RTL.

Aber auch das Geld spielt keine unwesentliche Rolle – schließlich winkt neben der Gage ein Preisgeld von 100.000 Euro. Danni Büchner kann das Geld gut gebrauchen. „Ich muss meine Familie ernähren, das ist meine Hauptaufgabe“, wie sie im RTL-Interview sagte.

Danni Büchner hat keine Angst vorm Dschungelcamp

Vor den Strapazen des Dschungelcamps habe sie keine Angst: „Ich habe zu Hause fünf Kinder, das ist ja auch so eine Art Dschungel“, sagt Danni Büchner. Und wo sind ihre Kinder, während sie in Australien ist? Laut RTL-Interview passen ihre Mutter und zwei enge Freundinnen auf die Rasselbande auf.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht am 10. Januar 2020 in die nächste Runde. In der 14. Staffel kämpfen neben Danni Büchner noch elf weitere Reality-TV-Sternchen um die Dschungelkrone – unter anderem die „Venusfalle“ Sonja Kirchberger.. Auf eins müssen sich Büchner und die anderen einstellen: Das Lagerfeuer wird aufgrund der Buschbrände anders betrieben als sonst.