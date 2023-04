Jahr Land Interpret/Interpretin Titel

2022 Ukraine Kalush Orchestra "Stefania"

2021 Italien Måneskin "Zitti e buoni"

2020 ESC wegen der Corona-Pandemie entfallen

2019 Niederlande Duncan Laurence "Arcade"

2018 Israel Netta "Toy"

2017 Portugal Salvador Sobral "Amar pelos dois"

2016 Ukraine Jamala "1944"

2015 Schweden Måns Zelmerlöw "Heroes"

2014 Österreich Conchita Wurst "Rise Like A Phoenix"

2013 Dänemark Emmelie de Forest "Only Teardrops"

2012 Schweden Loreen "Euphoria"

2011 Aserbaidschan Ell / Nikki "Running Scared"

2010 Deutschland Lena "Satellite"

2009 Norwegen Alexander Rybak "Fairytale"

2008 Russland Dima Bilan "Believe"

2007 Serbien Marija Serifovic "Molitva"

2006 Finnland Lordi "Hard Rock Hallelujah"

2005 Griechenland Helena Paparizou "My Number One"

2004 Ukraine Ruslana Lyzhichko "Wild Dances"

2003 Türkei Sertab Erener "Everyway That I Can"

2002 Lettland Marie N "I Wanna"

2001 Estland Tanel Padar, Dave Benton und 2XL "Everybody"

2000 Dänemark The Olsen Brothers "Fly On The Wings Of Love"

1999 Schweden Charlotte Nilsson "Take Me To Your Heaven"

1998 Israel Dana International "Diva"

1997 Großbritannien (UK) Katrina & The Waves "Love Shine A Light"

1996 Irland Eimear Quinn "The Voice"

1995 Norwegen Secret Garden "Nocturne"

1994 Irland Paul Harrington & C. McGettigan "Rock'N'Roll Kids"

1993 Irland Niamh Kavanagh "In Your Eyes"

1992 Irland Linda Martin "Why Me?"

1991 Schweden Carola "Fångad av en stormvind"

1990 Italien Toto Cutugno "Insieme 1992"

1989 Jugoslawien Riva "Rock Me"

1988 Schweiz Céline Dion "Ne partez pas sans moi"

1987 Irland Johnny Logan "Hold Me Now"

1986 Belgien Sandra Kim "J'aime la vie"

1985 Norwegen Bobbysocks "La det swinge"

1984 Schweden Herreys "Diggi-Loo Diggy-Ley"

1983 Luxemburg Corinne Hermès "Si la vie est cadeau"

1982 Deutschland Nicole "Ein bisschen Frieden"

1981 Großbritannien (UK) Bucks Fizz "Making Your Mind Up"

1980 Irland Johnny Logan "What's Another Year"

1979 Israel Gali Atari mit Milk & Honey "Hallelujah"

1978 Israel Izhar Cohen & The Alpha-Beta "A-ba-ni-bi"

1977 Frankreich Marie Myriam "L'oiseau et l'enfant"

1976 Großbritannien (UK) Brotherhood Of Man "Save Your Kisses For Me"

1975 Niederlande Teach-In "Ding-A-Dong"

1974 Schweden Abba "Waterloo"

1973 Luxemburg Anne-Marie David "Tu te reconnaîtras"

1972 Luxemburg Vicky Leandros "Après toi"

1971 Monaco Séverine "Un banc, un arbre, une rue"

1970 Irland Dana "All Kinds Of Everything"

1969 Niederlande Lenny Kuhr "De troubadour"

1969 Frankreich Frida Boccara "Un jour, un enfant"

1969 Spanien Salomé "Vivo cantando"

1969 Großbritannien (UK) Lulu "Boom Bang-A-Bang"

1968 Spanien Massiel "La La La"

1967 Großbritannien (UK) Sandie Shaw "Puppet On A String"

1966 Österreich Udo Jürgens "Merci Chérie"

1965 Luxemburg France Gall "Poupée de cire, poupée de son"

1964 Italien Gigliola Cinquetti "Non ho l'eta (per amarti)"

1963 Dänemark Grethe & Jørgen Ingmann "Dansevise"

1962 Frankreich Isabelle Aubret "Un premier amour"

1961 Luxemburg Jean Claude Pascal "Nous les amoureux"

1960 Frankreich Jacqueline Boyer "Tom Pillibi"

1959 Niederlande Teddy Scholten "Een beetje"

1958 Frankreich André Claveau "Dors, mon amour"

1957 Niederlande Corry Brokken "Net als toen"