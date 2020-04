Maeve Kennedy McKean bei einer Veranstaltung 2018 in New York. Sie und ihr Sohn werden nach einem Kanu-Unfall vermisst.

Der Fluch der Kennedys hat schon wieder Opfer gefordert

Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h, ein Meter hohe Wellen – die Warnung des Nationalen Wetterdienstes für die Chesapeake Bay vor der Küste des US-Bundesstaates Maryland war unmissverständlich: „Unerfahrene Seefahrer vor allem mit kleineren Booten sollten bei riskanten Wetterbedingungen vermeiden zu navigieren”.

Maeve Kennedy Townsend McKean, Großnichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und Enkelin des ebenfalls ermordeten Justizministers Robert Kennedy, dachte offenbar nicht daran, als sie gemeinsam mit Sohn Gideon in einer kleinen Bucht bei Shady Side in der Nähe der Küstenstadt Annapolis ohne Rettungswesten in ein Kanu stieg.

Mutter (40) und Sohn (8) wollten nur einen beim Spielen hinterm Haus ihrer Mutter, Marylands ehemalige Vize-Gouverneurin Kathleen Kennedy Townsend, ins Wasser gefallenen Ball bergen, als der Wind das kleine Boot am Donnerstag auf die Chesapeake Bay am Atlantik hinaustrieb – sie kamen nicht mehr zurück. Hatte wieder der Fluch der Kennedys zugeschlagen?Die Saga des Kennedy-Clans, einer der prominentesten Familien Amerikas, die seit Jahrzehnten unter schweren Schicksalsschlägen leidet, ist offenbar schon wieder um ein trauriges Kapitel länger geworden.

Maeve Kennedy Townsend McKean: Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos

Umgehend eingeleitete Rettungsaktionen zu Wasser und aus der Luft blieben, wie Gouverneur Larry Hogan sagte, bis Freitagabend erfolglos. Nur das Kanu und ein Paddel wurden zehn Kilometer weiter südlich entdeckt. Bei Wassertemperaturen um zehn Grad, sagte ein Vertreter der Küstenwache, „sinken die Überlebenschancen nach fünf Stunden auf Null”. Ab da wurde der Rettungseinsatz zum Bergungseinsatz mit Tauchern und Sonar-Geräten. Bislang (Stand 5.4. 13 Uhr MEZ) ohne Erfolg.

„Es ist klar, dass Maeve und Gideon umgekommen sind”, schrieb Ehemann David McKean schon am Freitag auf Facebook, „die Suche, sie zu bergen, wird weitergehen.” McKean trauert gemeinsam mit den zwei anderen Kindern der Familie, Gabriella (7) und Toby (2).

Im Sommer starb Kennedy-Familienmitglied an Überdosis Drogen

Die Saga des Kennedy-Clans, der seit Jahrzehnten unter schweren Schicksalsschlägen von Mord bis Flugzeugabsturz leidet, ist damit erneut um ein trauriges Kapitel ergänzt worden. Erst im vergangenen Sommer war im Alter von 22 Jahren Saoirse Kennedy Hill, die Enkelin von Ethel Kennedy (91), der Frau des 1968 erschossenen Justizministers Robert Kennedy, am Familien-Sommersitz in Hyannis Port, Massachusetts, an den Folgen einer Überdosis gestorben.

Kathleen Kennedy Townsend, die Mutter des Opfers und Tochter von Robert Kennedy, zeigte sich erschüttert. „Mein Herz ist gebrochen. Unsere Maeve hat ihr Leben ganz der Hilfe der Schwächsten in der Gesellschaft gewidmet.“ Die 40-Jährige war zuletzt unter anderem als Assistenzprofessorin für Bioethik und Menschenrechte an der Washingtoner Georgetown-Universität beschäftigt.

Erst im vergangenen Sommer war im Alter von nur 22 Jahren Saoirse Kennedy Hill an den Folgen einer Überdosis Drogen gestorben. Sie war die Enkelin von Ethel Kennedy (91), der Frau des 1968 erschossenen Justizministers Robert Kennedy.

Wieder einmal bewahrheitete sich damals, was der frühere New Yorker Gouverneur Mario Cuomo einmal mit der „schier unerklärlichen Konzentration von Tragödien” beschrieben hatte, „deren Häufung bei den Kennedys geradezu klassisch ist”.

Fluch der Kennedys – Familie erlebte unzählige Tragödien

Die Tragödienserie begann bereits in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 1944 kam Joseph Kennedy jr., der älteste Bruder des später ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, als Marinepilot bei einem Bombeneinsatz über Europa ums Leben.

Seine Schwester Kathleen Agnes Kennedy starb 1948 bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich. Eine weitere Schwester, Rosemarie Kennedy, blieb nach einer gescheiterten Gehirnoperation geistig behindert. 1963 wurde die Welt erschüttert vom Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy in Dallas/Texas.

Nur wenige Monate zuvor war Johns Sohn Patrick Bouvier Kennedy kurz nach der Geburt gestorben. JFK`s Frau Jacqueline (Jackie) starb 1994 an Krebs.

1968 wurde Johns Bruder Robert während eines Wahlkampf-Auftritts in Los Angeles erschossen. Roberts Sohn David starb 1984 im Alter von 28 Jahren an einer Überdosis Heroin. Sein Bruder Michael kam am Silvesterabend 1997 im Alter von 39 Jahren bei einem Skiunfall ums Leben.

1999 verschwand John F. Kennedy junior, dessen Foto bei der Beerdigung seines Vaters als Dreijähriger um die Welt ging, als Pilot eines Privatflugzeuges auf dem Weg zur Hochzeit seiner Cousine auf der Urlaubsinsel Martha’s Vineyard. Mit ihm an Bord des Flugzeugs, das in den Atlantik stürzte, waren seine Frau Carolyn und deren Schwester Lauren Bessette.

