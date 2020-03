Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda: Arztpraxis testet Patienten am Autofenster

Vor etwa drei Wochen trennte Allgemeinmediziner Volker Kielstein, Geschäftsführer der Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH, viele seiner insgesamt 16 Praxen in Thüringen kurzfristig in zwei Bereiche. Einen für den „normalen“ Patientenbetrieb, einen für Patienten mit viralen Infekten. Auch das Medizinische Versorgungszentrum in der Erfurter Straße in Sömmerda hat seit drei Wochen zwei separate Praxisbereiche. „Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

Quasi über Nacht traf Volker Kielstein die Entscheidung, diese Infektionsstützpunkte zu schaffen, um damit sowohl Patienten als auch Mitarbeiter zu schützen. „Als ich Ende Februar feststellte, dass die Corona-Infektionen auch in Deutschland anstiegen, musste ich handeln“, sagt Kielstein. Und damit war er wohl einer der ersten. Seine Devise: Testen, testen, testen. Mittlerweile läuft der zweigleisige Betrieb organisatorisch reibungslos, berichtet Volker Kielstein. Alle Patienten mit Erkältungssymptomen, Husten oder Fieber werden in Sömmerda direkt zum Hintereingang geleitet, wo sich die Infektpraxis befindet. Dort sind Schwestern und Ärzte besonders ausgestattet, tragen Schutzanzug, Maske und Handschuhe. Zur Infektionspraxis in Sömmerda führt ein separater Eingang über die Hintertreppe. Foto: Jens König Das Praxispersonal handelt im Corona-Testverfahren von Anfang an nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Diese Empfehlungen seien laut Kielstein in den vergangenen Wochen teilweise auch restriktiv gewesen, Maßnahmen kamen mitunter zeitverzögert oder schlicht zu spät. Die Teststrategie hat sich mittlerweile geändert. Während bis vor einigen Tagen noch daraufhin getestet wurde, wo sich Patienten zuletzt aufgehalten oder mit wem sie Kontakt hatten, wird ein Test aktuell nach Symptomatik angeordnet. Ein Arzt entscheidet nach Sachlage. „Denn Risikogebiete gibt es nicht mehr und die Zahl der infizierten Menschen, vor allem die Dunkelziffer, ist zu groß geworden“, sagt Volker Kielstein. Alle Patienten mit Infekt gelten nun als risikobehaftet – so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Seit Kurzem betreibt die Praxis in Sömmerda auch eine Art Drive-in auf dem Praxisparkplatz. Patienten können sich dort auf das Coronavirus testen lassen, ohne aus dem Auto steigen zu müssen. „Das ist seuchenhygienisch die optimalste Testvariante“, sagt Kielstein. An die mobile Abstrichstelle ist immer auch ein Arzt angebunden. Der mittlerweile eingespielte Praxisalltag sah noch vor einer Woche ganz anders aus. „Viele Leute sind aus dem Urlaub gekommen, Schulen und Geschäfte wurden geschlossen“, begründet der MVZ-Geschäftsführer den großen Andrang. Lange Schlangen bildeten sich vor dem Hintereingang der Sömmerdaer Praxis, nicht alle hielten sich dabei an den verordneten Sicherheitsabstand, auch Versuche, vorzudrängeln gab es. Seit einigen Tagen spüren Schwestern und Ärzte unter den Patienten aber vor allem eines: Dankbarkeit. „Irgendwer hat neulich Nacht mit Kreide 'Ihr seid spitze!' vor die Praxistür geschrieben“, berichtet Kielstein. Schwester Melissa Kandziora, Ärztin Dagmar Heuer und Schwester Anja Sorber (von links) testen ihre Patienten auf das Coronavirus in voller Schutzbekleidung durch. Foto: Jens König Das sehen die Beamten vom Zoll am Erfurter Flughafen derzeit aber anscheinend anders. Dort liegt seit über einer Woche eine Sendung aus Russland für Kielsteins Praxen. Sie enthält 300 Schutzmasken, die Schwestern und Ärzte dringend brauchen. Das Unternehmen hat, wie sämtliche andere medizinische Bereiche derzeit auch, kaum noch Reserven, was Schutzmaterial angeht. Die Masken soll Kielstein aber erst entsprechend verzollen, bevor er sie mitnehmen darf. Die Zollbeamten berechnen den Betrag allerdings nach den aktuellen Preisen von Schutzmasken im Internet. „Nicht finanzierbar“, sagt Kielstein. Der Streit dauert derzeit an. Gleich zu Beginn der Corona-Krise hat Kielsteins Unternehmen eine Hotline geschaltet, die allerdings nur dazu dienen soll, erkrankte Patienten an die Infektionsstützpunkte und Abstrichstellen zu vermitteln. Weil viele Anrufer die Hotline aber vor allem nutzen, um allgemeine Fragen zu klären und sich beraten zu lassen, sind die Leitungen seit Wochen überlastet. Dagegen hat die neu eingerichtete Videosprechstunde noch freie Kapazitäten. Über die können Patienten unter anderem direkt mit ihren Ärzten sprechen und Rezepte oder Krankschreibungen ausgestellt bekommen, ohne eine Praxis betreten zu müssen. Termine werden derzeit noch innerhalb einer Stunde vergeben. Sie werden über die Krankenkasse abgerechnet. Volker Kielstein würde sich freuen, wenn in Zukunft noch mehr Patienten dieses Angebot in Anspruch nehmen, sofern es nicht um schwerwiegende Erkrankungen geht. „Dieser Weg ist im Moment der sicherste, für Patienten und Mitarbeiter.“