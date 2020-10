Große erfolgreiche Romane werden oft erfolgreich und groß verfilmt. Die Kinobranche feiert das dann mit dem Untertitel „Der Film zum Buch“. Die Filme zu den Büchern „Herr der Ringe“ und „Harry Potter“ zum Beispiel wurden abenteuerliche Kassenfüller und sind es noch.

Aber auch Babelsberg und die Defa waren eine gute und seriöse Adresse für Literaturverfilmungen – von „Effi Briest“ bis zur „Spur der Steine“. Wobei letztere ihre anhaltende Popularität nicht nur Manfred Krug, sondern vor allem auch dem anfänglichen Aufführungsverbot durch Partei- und Staatsführung der DDR verdankte. Das klingt nach Balla, Balla, aber am Ende beißt sich Zensur immer selbst auf die Zunge.

Was sich auch für einen der beiden Bestseller sagen lässt, die ganz vorn in der Spur der Filme zu Büchern stehen. Boris Pasternaks Epochenroman „Dr. Schiwago“ war in der Sowjetunion auf den Index gesetzt, und der Autor gleich mit – und wurde weltweit auf der Leinwand gefeiert. Wie auch Margaret Mitchells großes Südstaatenepos „Vom Winde verweht“. Das eine Werk widmete sich dem amerikanischen, das andere dem russi-schen Bürgerkrieg, der später zur Großen Sozialistischen Oktober-revolution umgewidmet wurde. Gemeinsam aber ist den beiden grundstürzenden Ereignissen, dass sie – wie wir heute sehen – ihre Vollendung noch immer nicht gefunden haben.

Eine Differenz gibt es dennoch zwischen den beiden Leinwandspektakeln, eine feine. Während die Verfilmung von „Vom Winde verweht“ den Südstaatenschmelz der Mitchell mit etwas Realismus aufraute, widerfuhr „Dr. Schiwago“ das Gegenteil. Ein kleiner Dreh maskierte das raue Panorama der russischen Wintersteppe mit Puderzucker. Daher wohl das Wort Drehbuch.

Wie sind wir hier eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ach so, ja, weil schon bald auf Pro-Sieben die dritte Staffel der Serie „The Masked Singers“ läuft.

Als wir den Titel zum ersten Mal lasen, glaubten wir, es handle sich, wie beim Film zum Buch, um ein neues Fernsehevent: Die Serie zur Pandemie! Irgendwie hatten wir uns das ganz passend vorgestellt. Eine Ermunterung an das von Corona gebeutelte Volk, sich unter der lästigen Maske selber den Mut anzusingen, den es braucht, um durchzuhalten. Aber es ist leider wieder nur eine dieser öden Rate-Shows. Mit Promis, ein paar Preisen und viel Puderzucker.