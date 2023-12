Ein Stromverteilerkasten der „TEN Thüringer Energienetze GmbH“ steht auch noch am Donnerstag in Windehausen (Kreis Nordhausen) noch teilweise im Wasser.

Hochwasser Ab Samstag alle Gasheizungen in Windehausen wieder am Netz

Erfurt Energieversorger hat bereits den Strom für alle Haushalte wieder zugeschaltet. Bisher nur geringe Schäden an den Anlagen erkennbar

Am Samstag sollen die letzten der abgeschalteten Gasheizungen in dem vom Hochwasser schwer getroffenen Ortsteil Windehausen (Kreis Nordhausen) wieder in Betrieb gehen. „Bei etwa 80 der rund 160 stillgelegten Anlagen müssen wegen der Wassereinwirkung zuvor die Gasdruckregler getauscht werden“, erklärt Martin Schreiber, Sprecher der TEN Thüringer Energienetze GmbH, dieser Zeitung.

Techniker prüfen jede Gasheizung vor ihrer Wiederinbetriebnahme

Die Techniker würden jede einzelne Gasheizung vor ihrer Wiederinbetriebnahme prüfen. Das nehme etwas Zeit in Anspruch, aber die Sicherheit gehe vor. Bereits sei Mittwoch hatten die Experten des zur Thüringer Energie AG (TEAG) gehörenden Versorgers den über Weihnachten abgestellten Strom schrittweise wieder zugeschaltet. „Unsere Techniker haben sich dabei jeden Hausanschluss separat angesehen, wenn nötig diesen auch gereinigt, damit beim Zuschalten keine Probleme auftreten“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heiligabend musste gegen 18.30 Uhr der Strom abgeschaltet werden

Die TEN hatte Heiligabend, als die Überflutung des Ortsteils absehbar war, den Strom abgeschaltet. Davon betroffen war auch die Gasversorgung, weil die Pumpen nicht mehr arbeiten konnten. Die etwa 400 Anwohner in den rund 160 Haushalten seien gegen 18 Uhr über die Maßnahme informiert worden. Gegen 18.30 Uhr erfolgte das Abschalten. Dafür hatte ein Radlader des THW einen Techniker durch das Hochwasser zu den entsprechenden Schaltschränken gebracht. „Das rechtzeitige Abschalten der Energieversorgung habe größere Schäden an den Anlagen und Netzen mit verhindert“, betont Martin Schreiber.

Vom Aus für den Strom waren bei Windehausen auch ein Mobilfunkmast betroffen und eine Anzeigetafel für die nahegelegene Autobahn A 38. Beide Anlagen werden inzwischen wieder mit Energie versorgt.

Bis zu 15 Service-Techniker waren seit Heiligabend täglich im Einsatz

Seit Heiligabend sei die TEN täglich mit zwölf bis 15 Technikern in Windehausen im Einsatz gewesen, um die Hochwasserfolgen so gering wie möglich zu halten. Das Konzept sei aufgegangen, so der Sprecher. Die Anwohner, aber auch Feuerwehr und THW hätten die Service-Teams immer wieder unterstützt. Auch Kuchen oder Kaffee sei den Technikern aus Dankbarkeit für die Hilfe von den Menschen angeboten worden.

Die Situation im Ortsteil Windehausen war während des Hochwassers über die Weihnachtsfeiertage für die TEN eine Ausnahme, so Martin Schreiber. In den anderen Thüringer Hochwasserregionen sei das Abschalten von Strom und Gas zum Glück nicht erforderlich gewesen.