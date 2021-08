Die Bundeswehr fliegt 172 weitere Menschen aus. Ein Deutscher wurde auf dem Weg zum Flughafen angeschossen. Mehr im Blog.

Berlin. Die Taliban haben Afghanistan zurückerobert. Kurz nach dem Abzug der internationalen Truppen ist das Land damit nach zwanzig Jahren Militäreinsatz wieder in den Händen der Terrorgruppe. Dass dies so schnell gehen würde - damit hatten Nachrichtendienste weltweit offenbar nicht gerechnet. Doch aus Sicht vieler Experten hatte sich die Katastrophe schon lange angekündigt.

Im Pandschirtal nördlich von Kabul keimt nun der Widerstand gegen die Taliban. Der Sohn von Ahmed Schah Massud, dem früheren Kriegsherrn, verkündete unter anderem in der "Washington Post", er verfüge über die nötigen Kräfte für einen wirksamen Widerstand. In Online-Netzwerken zeigt Ahmed Massud sich mit dem afghanischen Ex-Vize-Präsidenten Amrullah Saleh, der sich ebenfalls ins Pandschirtal zurückgezogen und Widerstand angekündigt hat.Doch der Ausgang der lautstarken Ankündigungen ist Experten zufolge ungewiss. Lesen Sie dazu: Taliban-Sieg: Warum ist die afghanische Armee so schwach?

Nach fast einer Woche Taliban-Herrschaft läuft die dramatische Rettungsaktion für gefährdete Menschen in Kabul unter Hochdruck weiter: Die USA mussten sogar Hubschrauber losschicken, um rund 170 US-Bürger von einem Hotel in der afghanischen Hauptstadt zum Flughafen in Sicherheit zu bringen. Die Bundeswehr flog auch in der Nacht zum Samstag erneut Menschen. nach Usbekistan aus. Derweil reißt die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung nicht ab. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warf Außenminister Heiko Maas (SPD) Versagen vor.

US-Präsident Joe Biden, der wegen des raschen Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan mit der Folge der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban ebenfalls in der Kritik steht, sicherte am Freitag die Rettung aller Amerikaner aus dem Land zu. "Wir werden Sie nach Hause bringen", sagte Biden im Weißen Haus. Eine ähnliche Zusage machte er für die afghanischen Ortskräfte. Es sei aber "eine der größten, schwierigsten Luftbrücke der Geschichte". Mehr zum Thema: Taliban an der Macht – wohin mit Millionen Flüchtlingen?

Nachrichten zur Lage in Afghanistan am Samstag, den 21. August 2021: Entwicklungsminister: Flüchtlinge aus Afghanistan "müssen heimatnah versorgt werden"

3.18 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat größere Anstrengungen gefordert, um Flüchtlinge aus Afghanistan in den Nachbarländern aufzunehmen. "Afghanische Flüchtlinge – das muss unser Ziel sein – müssen heimatnah versorgt werden, zum Beispiel in Pakistan, Iran, der Türkei, Tadschikistan, Usbekistan", sagte der CSU-Politiker im Interview mit dieser Redaktion.

Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigten 100 Millionen Euro für humanitäre Flüchtlingshilfe seien mit Blick auf die Herausforderungen "entschieden zu wenig", kritisierte Müller. "Erforderlich ist eine internationale Sofortinitiative der G7 und G20 über 5 Milliarden Euro zur Stärkung der UN-Hilfsorganisationen in der Region, besonders des Welternährungsprogramms, von Unicef und des UN-Flüchtlingswerks UNHCR." Daran solle sich Deutschland mit 500 Millionen Euro beteiligen.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat entschieden, 50 Millionen Euro der jetzt gestoppten Entwicklungsmittel als Soforthilfe zur Unterstützung der Flüchtlingsarbeit umzuwidmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Programme von WFP, UNHCR und Unicef seien derzeit nur zu 50 Prozent finanziert, mahnte Müller. "Weder in Jemen, Syrien noch in den afghanischen Aufnahmeländern von Flüchtlingen kann deshalb ausreichend geholfen werden."

Veteranenvertretung: Anfragen von Ex-Bundeswehrsoldaten nach psychologischer Beratung "sprunghaft zugenommen"

2.51 Uhr: Veteranenvertreter der Bundeswehr verzeichnen nach dem Machtübernahme der Taliban einen rapide wachsenden psychologischen Beratungsbedarf bei ehemaligen Soldatinnen und Soldaten aus dem Afghanistaneinsatz. Die Anfragen und Kontaktaufnahmen von ehemaligen Bundeswehrangehörigen wie auch von Familienangehörigen hätten "in den vergangenen Tagen sprunghaft zugenommen", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, David Hallbauer, dieser Redaktion.

Hallbauer betonte: "Die dramatischen Ereignisse in Afghanistan haben bei etlichen Veteraninnen und Veteranen zu einer Retraumatisierung geführt. Sie haben derzeit enormen Gesprächsbedarf oder suchen psychologischen Beistand." Viele frühere Soldatinnen und Soldaten stellten sich seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan die Sinnfrage. "Sie haben den Eindruck, dass ihr monatelanger, harter Einsatz – oft unter Todesangst - letztlich vergebens war, und Erfolge aus 20 Jahren Afghanistaneinsatz jetzt von den Taliban mit einem Schlag zunichte gemacht werden", sagte Hallbauer. Viele Veteranen sagen sich: Was ich dort geleistet habe, hat nichts gebracht. "Das setzt vielen ehemaligen Soldatinnen und Soldaten ungeheuer zu", erläuterte Hallbauer.

Auch Familienmitglieder von ehemaligen Bundeswehrangehörigen meldeten sich derzeit vermehrt für Beratungsgespräche. Sie suchten Rat, "wie sie mit dem Trauma ihres Angehörigen umgehen können. Es ist für viele Familien im Moment eine sehr schwierige Situation", betonte Hallbauer.

Linke fordert: Auch Afghanen mit Familienangehörigen in Deutschland aus Kabul retten

1.36 Uhr: Die innenpolitische Expertin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, hat die Bundesregierung aufgefordert, auch Afghanen mit Angehörigen in Deutschland in die laufenden Evakuierungen in Kabul aufzunehmen. "Wer Angehörige in Deutschland hat, sollte in die laufenden Evakuierungen einbezogen werden. Zudem sollten die deutschen Botschaften in den Anrainerstaaten Visaanträge zur Familienzusammenführung direkt entgegennehmen und innerhalb weniger Tage wohlwollend bescheiden, das gilt auch für die schon anhängigen Verfahren", sagte Jelpke dieser Redaktion. "Das Auswärtige Amt muss jetzt schnell und unkompliziert handeln."

Bundeswehr fliegt 172 weitere Menschen aus Kabul aus

00.30 Uhr: Die Bundeswehr hat weitere 172 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Die Transportmaschine vom Typ A400M sei "mit 172 schutzbedürftigen Personen an Bord um 23.09 Uhr MESZ in Taschkent in Usbekistan gelandet", teilte die Bundeswehr am späten Freitagabend im Onlinedienst Twitter mit.

Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban am vergangenen Sonntag haben westliche Länder tausende eigene Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte und Aktivisten in Sicherheit gebracht. Die Evakuierungsaktion am Flughafen Kabul ist aber äußerst schwierig, vor dem Flughafen ist die Lage nach wie vor chaotisch, weil tausende Afghanen einen Platz in einem der Flugzeuge bekommen wollen.

Ein Bundeswehr-Hubschrauber vom Typ H-145M wird in ein Transportflugzeug A400M verladen. Die von der Bundeswehr nach Kabul verlegten Hubschrauber sollen für die Rettung einzelner Deutscher oder auch Ortskräfte eingesetzt werden. Foto: dpa

Nachrichten zur Lage in Afghanistan am Freitag, den 20. August 2021: Dramatische Szenen in Kabul: Baby über Mauer an US-Soldaten übergeben

22.24 Uhr: Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul kommt es weiter zu dramatischen Szenen. In einem Videoclip, der sich am Freitag in sozialen Medien und in US-Medien verbreitete, war zu sehen, wie aus einer Menschenmenge ein Baby über eine Mauer mit Stacheldraht an US-Militärs übergeben wurde. Ein Soldat packte das Baby am rechten Arm und reichte es an Kollegen weiter. Ein Sprecher der US-Marineinfanteristen bestätigte am Freitag, der Soldat in dem Clip sei ein Mitglied einer ihrer Einheiten. Das Baby sei zu einer medizinischen Station auf dem Gelände gebracht worden. Zu den Umständen der Szene - etwa dazu, was mit den Eltern des Kindes ist - äußerte sich der Sprecher auf Anfrage zunächst nicht weiter.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE — Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte später in Washington, ein Elternteil des Kindes habe die US-Soldaten in jenem Moment um Hilfe gebeten, weil das Baby krank gewesen sei. Das Kind sei in ein Krankenhaus auf dem Gelände gebracht und dort behandelt worden. Später sei es an den Vater zurückgegeben worden. Der Sprecher sagte, er habe keine weiteren Details zu Vater und Kind und wisse auch nicht, wo sich jetzt aufhielten. Es habe sich von Seiten der US-Militärs um einen „Akt des Mitgefühls“ in einer Notlage gehandelt.

US-Soldaten bringen 169 Menschen auf Kabuler Flughafen-Gelände

22.13 Uhr: US-Soldaten haben 169 Menschen außerhalb des Flughafens von Kabul geholfen, auf das Gelände zu kommen. Präsident Joe Biden erklärte am Freitag, dass es sich dabei um „169 Amerikaner“ gehandelt habe. Die Menschen hätten sich „sehr nah“ an der Absperrung zum Flughafen befunden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby. „In kurzer Zeit und über eine kurze Entfernungen konnten einige unserer Truppen rausgehen und sie einsammeln und reinbringen“, sagte Kirby.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren allerdings völlig offen. Auf Nachfrage erklärte Sprecher Kirby, er könne nicht sagen, aus welchen Nationalitäten sich die Gruppe zusammengesetzt habe. Es sei weniger eine Rettungsaktion als eine Unterstützungsmission gewesen, so Kirby. Warum diese aber nötig war, blieb offen. Unklar war auch, wann genau sich der Vorfall ereignete und wie viele US-Soldaten beteiligt waren.

Zweiter Deutscher auf dem Weg zum Flughafen Kabul verletzt

21.45 Uhr: In der Nähe des Flughafens Kabul in Afghanistan ist ein weiterer Deutscher verletzt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Auswärtigen Amt. Es soll eine leichte Verletzung sein. Ob es sich um eine Schussverletzung handelt, blieb zunächst unklar. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass ein anderer Deutscher auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. Einer der beiden Verletzten wurde bereits ins usbekische Taschkent ausgeflogen. Der andere ist transportfähig, hält sich aber weiterhin in Kabul auf.

Um den Flughafen herrschen seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban chaotische Zustände. Die Lage ist extrem gefährlich. Die Verzweiflung der Menschen, die auf Evakuierungsflüge gelangen wollen, wird von Stunde zu Stunde größer. Das berichtete ein Augenzeuge am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach halten sich am Eingang zum zivilen Teil, der an einem großen Kreisverkehr liegt, weiterhin Hunderte Menschen auf, die versuchen, auf das Gelände und dann mit Hilfe von westlichen Flugzeugen außer Landes zu kommen. Kämpfer der Taliban feuerten dort in die Luft und schlugen mit Peitschen, um die Leute zu vertreiben.

Angelina Jolie: Instagram-Debüt mit Brief von afghanischem Mädchen

21.41 Uhr: Hollywood-Star Angelina Jolie (46) ist Instagram beigetreten und hat als ersten Eintrag einen handgeschriebenen Brief von einem afghanischen Mädchen über seine Angst vor der Taliban gepostet. Sie habe diesen Brief von einem Teenager in Afghanistan erhalten, schrieb die Schauspielerin am Freitag auf der Internet-Plattform. Die Menschen dort könnten sich jetzt nicht mehr frei in Sozialen Netzwerken äußern. Sie wolle dabei helfen, die Geschichten und Stimmen von Menschen, die um ihre Menschenrechte kämpfen, auf Instagram zu teilen.

Vor 20 Jahren, vor den Anschlägen vom 11. September, habe sie an der Grenze zu Afghanistan Menschen auf der Flucht vor dem Taliban-Regime getroffen, schrieb die Oscar-Preisträgerin. Es sei entsetzlich, nun wieder so viele Flüchtlinge zu sehen. Jolie kritisierte scharf, dass afghanische Flüchtlinge „wie eine Last“ behandelt werden würden. Sie gehörten mit zu den fähigsten Menschen in der Welt, erklärte die sechsfache Mutter. Sie habe viele Frauen und Mädchen getroffen, die sich eine Ausbildung wünschten und dafür gekämpft hätten.

Biden verspricht Amerikanern: „Wir werden Sie nach Hause bringen“

20.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat allen ausreisewilligen Amerikanern in Afghanistan die Ausreise aus dem Land versprochen. An ihre Adresse sagte Biden am Freitag im Weißen Haus: "Wir werden Sie nach Hause bringen." Auf Nachfrage sagte der US-Präsident, die Zusage gelte auch für Afghanen, die den US-Einsatz in Afghanistan unterstützt hätten. Die USA versuchten außerdem, so viele gefährdete Afghanen wie möglich in Sicherheit zu bringen, die beispielsweise für Hilfsorganisationen gearbeitet hätten.

Biden sagte, er und Außenminister Blinken arbeiteten zusammen mit Verbündeten, um internationalen Druck auf die Taliban aufzubauen. Biden wollte sich nicht dazu äußern, ob die Evakuierungsmission über den 31. August hinaus verlängert werden könnte. Er gehe davon aus, dass die Evakuierungen bis dahin abgeschlossen werden könnten, werde dazu aber später eine Entscheidung treffen.

Athen und Ankara: Afghanistans Nachbarn müssen unterstützt werden

20.10 Uhr: Griechenland und die Türkei haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Afghanistans unmittelbare Nachbarstaaten angesichts eines möglichen großen Flüchtlingszustroms zu unterstützen. Auf diese Forderung verständigten sich der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag bei einem Telefonat, wie das Büro des griechischen Regierungschefs mitteilte. Die afghanischen Flüchtlinge sollten damit so nahe wie möglich an ihrer Heimat bleiben können.

Griechenland baute mittlerweile an seichten Stellen entlang des an die Türkei grenzenden Flusses Evros neue Zäune auf und versetzte seinen Grenzschutz auf dem Festland und den Inseln in Alarmbereitschaft, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Bislang sei jedoch kein Zustrom von Migranten aus Afghanistan registriert worden.

Früherer US-Kommandeur verteidigt afghanische Streitkräfte

17.53: Der frühere Kommandeur der amerikanischen und der internationalen Truppen in Afghanistan, David Petraeus, hat die afghanischen Streitkräfte nach dem Siegeszug der Taliban verteidigt. "Sie hatten plötzlich keine Rückendeckung mehr", sagte der frühere US-General dem Onlineformat STRG_F, das der NDR produziert. "Unsere Luftwaffe war weg."

US-Präsident Joe Biden hatte neben der inzwischen entmachteten politischen Führung in Afghanistan auch die Sicherheitskräfte des Landes für die Rückkehr der Taliban an die Macht verantwortlich gemacht.

"Wie kann man von Streitkräften erwarten, dass sie kämpfen, wenn sie wissen, dass keiner mehr zur Unterstützung kommt?", sagte Petraeus. "Die Situation, in der sich die afghanischen Streitkräfte als Resultat unserer politischen Entscheidung befanden, war eine ausweglose." Der frühere Kommandeur verwies darauf, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahren im Kampf gegen die Taliban ein Vielfaches der Opfer der internationalen Truppen erlitten hatten.

Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: Alexey DRUZHININ / afp

Angela Merkel bittet Wladimir Putin um Unstützung

17.27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Unterstützung bei der Rettung afghanischer Ortskräfte gebeten. Für die Bundesregierung habe im Moment Vorrang, möglichst viele Menschen nach Deutschland zu bringen, die in 20 Jahren Nato-Einsatz geholfen hätten, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Putin am Freitag in Moskau. Sie habe diesen darum gebeten, in Gesprächen mit den Taliban darauf hinzuweisen, dass eine Zusammenarbeit in humanitären Fragen mit den Taliban besser möglich sei, wenn diese Menschen das Land verlassen könnten.

Merkel sagte, sie habe deutlich gemacht, "dass es ein sehr frustrierender Moment ist zu erleben, dass die Taliban zurückgekehrt sind und das Land kontrollieren". Nun müsse man versuchen, mit ihnen zu reden. Die Kanzlerin bekräftigte erneut, dass es dem Westen mit seinem Einsatz gelungen sei, die von Afghanistan ausgehende akute Terrorgefahr zu bannen. "Aber sie ist nicht dauerhaft gebannt." Alle weitergehenden Ziele seien jedoch nicht erreicht worden.

Angeschossener Deutscher wird nach Frankfurt gebracht

15.20 Uhr: Auf seinem Weg zum Kabuler Flughafen ist ein Deutscher angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. Der verletzte Zivilist befindet sich nun auf dem Weg nach Deutschland und soll laut Informationen des "Spiegels" voraussichtlich gegen 16.45 Uhr am Frankfurter Flughafen landen.

Wer den Mann angeschossen hat, ist noch immer nicht geklärt. Am Frankfurter Flughafen wurde inzwischen ein ganzes Gate für die Ankömmlinge aus Afghanistan abgesperrt. Sie werden von der Bundespolizei und dem "Roten Kreuz" versorgt. Auch Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen anwesend sein und sich um die noch ausstehenden Visa-Anträge kümmern.

Eine Luftaufnahme des Flughafens in Kabul. Ein Deutscher ist auf dem Weg dorthin angeschossen worden. Foto: dpa

(fmg/dpa/afp)