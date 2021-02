Alexej Nawalny hat einiges durchgemacht. Er wurde verhaftet, von Wahlen ausgeschlossen und im letzten Jahr mit dem gefährlichen Nervengift Nowitschok vergiftet. Nawalny ist der bekannteste Oppositionspolitiker Russlands - und braucht gerade deshalb Menschen, die ihm bedingungslos zur Seite stehen.

Eine davon ist seine Frau Julija Nawalnaja. Das Paar ist schon seit mehr als 20 Jahren verheiratet - und scheint immer füreinander da zu sein. Als Nawalny letztes Jahr nach der Nowitschok-Vergiftung in der Berliner Charité im Koma lag, war Julija fast immer an seiner Seite.

Alexej Nawalny und seine Familie im September 2019: Seine Frau Julia Nawalny (rechts), Tochter Daria und Sohn Zahar. Foto: Sergei Bobylev/TASS/imago

Julija Nawalnaja: Die First Lady der Opposition

Die russischen Boulevardmedien schreiben gerne über Nawalnaja. Nachdem sie die Position als erste Sekretärin und Assistentin bei ihrem Mann antrat, bekam sie von der Website “women.ru” den Spitznamen “First Lady der Opposition.”

Ihren Spitznamen könnte sie bald nicht mehr nur als Frau des bekanntesten Oppositionellen verdienen - sondern auch als aktive Politikerin. Denn in der russischen Presse wird sie immer wieder als “russische Zichanouskaja” [eine der Anführerinnen der Revolution in Belarus, Anm. d. Red.] bezeichnet. Das titelte etwa “Sobesednik.ru”.

Politik ist bei den Nawalnys Familiensache

An Nawalnajas Einfluss scheint es keinen Zweifel zu geben. Der Politikwissenschaftler Konstantin Kalachev bescheinigte ihr, “Charisma und Charme” zu haben. “Sie könnte den Platz ihres Mannes einnehmen, wenn es nötig wäre”, sagte der Wissenschaftler der britischen Zeitung “The Times”.

Doch nicht nur Julija Nawalnaja unterstützt Nawalny bei seiner politischen Arbeit: Auch sein Bruder Oleg ist ein wichtiger Teil seines Teams. Bekannt wurde er wegen des sogenannten Yves-Rocher-Falls, in dem Oleg und Alexej wegen “Betrugs in besonders schwerem Ausmaß” verurteilt werden.

Oleg Nawalny wurde für seinen Bruder verurteilt

Die Brüder sollen den Kosmetikhersteller um 26 Millionen Rubel (etwa 285.000 Euro) betrogen haben. Auch als die Kosmetikfirma vor Gericht beteuerte, dass durch das Verhalten von Oleg und Alexej kein Schaden entstanden sei, wurden die beiden Brüder verurteilt. Alexejs Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, doch Oleg musste dreieinhalb Jahre in einer Strafkolonie verbringen.

Wie die Seite “dekoder.org” schreibt, gehen die meisten Beobachter des Prozesses davon aus, dass der Prozess gegen die Nawalnys politisch motiviert war und Oleg für die politischen Ambitionen seines Bruders bestraft wurden.

Nawalny: Tochter Daria ist ein Instagram-Star

Weniger politisch sind Nawalnys Kinder bislang unterwegs - was vermutlich an deren Alter liegt. Tochter Daria studiert an der amerikanischen Stanford-Universität und ist auf Instagram aktiv, wo sie über 177.000 Abonnenten hat. Nawalnys Sohn Zachar ist erst 13 und lebt noch bei seinen Eltern - aber auch er nimmt regelmäßig an Demonstrationen teil, um seinen Vater zu unterstützen.

Für ihren politischen Kampf benötigen die Nawalnys ein gewisses Kapital. Wie reich die Familie wirklich ist, ist nicht öffentlich bekannt. Die britische “The Sun” schätzte Nawalnys Vermögen im September 2020 auf etwa 180.000 Euro, andere Berichte gehen von bis zu zehn Millionen Euro Gesamtvermögen aus. Und auch in den sozialen Medien ist Nawalny erfolgreich. Auf Youtube folgen ihm sechs Millionen Menschen, auf Instagram sind es vier Millionen.

