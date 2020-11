Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Bundesbürger in Impfzentren gegen das Corona-Virus immunisiert werden können. Auch die US-Behörden rechnen Mitte Dezember mit dem Beginn von Impfungen.

Corona-Impfungen in Deutschland könnten im Dezember beginnen

Berlin. Beim Corona-Gipfel am Mittwoch sollen langfristige Maßnahmen beschlossen werden. Die Verlängerung des Teil-Lockdowns zeichnet sich ab.

An diesem Mittwoch findet der Corona-Gipfel statt, an dem auch Kanzlerin Angela Merkel teilnimmt

Erwartet wird angesichts der steigenden Corona-Zahlen eine Verschärfung der Maßnahmen, auch der Lockdown wird verlängert

Merkel wird anschließend eine Pressekonferenz halten, sie wird für den späten Nachmittag erwartet

Bald wird es Klarheit über weitere Corona-Maßnahmen geben: Am Mittwoch, 25. November, werden sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer ein weiteres Mal zum Corona-Gipfel zusammenschalten und den Corona-Fahrplan für die Adventszeit besprechen.

In der Besprechung soll festgelegt werden, wie es nach dem 30. November weitergeht – Weihnachten und der Jahreswechsel möglichst eingeschlossen. Mit dem Ausblick wollen Bund und Länder den Bundesbürgern „ein Stück Berechenbarkeit geben – so weit man das kann“, sagte Merkel zuletzt und betonte: „Die Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene Antwort bekommen. Darauf haben die Bürger ein Recht.“ Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel: Merkel erwartet „schwierige Entscheidungen“

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Beschlussentwurf: Alle Bundesländer bis auf Schleswig-Holstein haben sich geeinigt

Aus dem neunseitigen Beschlussentwurf der Länder, der unserer Redaktion vorliegt, gehen erste gemeinsam beschlossene Entscheidungen hervor. Die Maßnahmen betreffen unter anderem kürzere Quarantäne-Zeiten , Präsenzunterricht in Schulen, die anstehenden Weihnachtsfeiern sowie weitere Kontaktbeschränkungen.

So sollen private Zusammenkünfte bis Weihnachten auf fünf Personen beschränkt werden, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen. Nach Monaten von Entbehrung und Einsamkeit sollen die Deutschen dann Weihnachten allerdings mit bis zu zehn Personen feiern dürfen.

Bereits vor der Besprechung am Mittwoch steht allerdings fest, dass sich Schleswig-Holstein dem Gesamtkonzept nicht anschließen wird: In einer entsprechende Fußnote in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf der Länder heißt es, dass Schleswig-Holstein die von den anderen Ländern geplanten strengeren Kontaktbeschränkungen nicht mittragen wird.

Als Grund wird die im Ländervergleich niedrigen Corona-Ausbruchsrate genannt. Entsprechend werden hier nach wie vor alltäglich private Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen toleriert.

Angela Merkel gibt nach Corona-Gipfel Pressekonferenz

Bei dem Corona-Gipfel in der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder nicht auf neue Beschlüsse einigen können: Während Merkel bereits im Vorfeld verlauten ließ, dass sie sich striktere Corona-Vorschriften wünsche, konnte sie ihre Beschlussvorlage vergangenen Montag nicht durchsetzen.

Die Länder stellten sich auch gegen vorübergehende „Zwischenrechtsveränderungen“ und legten stattdessen ihre eigenen Beschlussvorlagen vor. Dementsprechend wurden in der letzten Pressekonferenz keine neuen Regeln verkündet, sondern nur Appelle ausgesprochen. Lesen Sie hier: Vor dem Corona-Gipfel mit Merkel haben sich die Länder auf diese Corona-Regeln zu Weihnachten geeinigt.

Das dürfte in dieser Woche anders aussehen. Voraussichtlich am späten Nachmittag wird die Kanzlerin vor die Presse treten und die neuen Corona-Regeln vorstellen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, da er abhängig von der Dauer der Beratungen ist.

Lockdown-Verlängerung zeichnet sich bereits vor Corona-Gipfel ab

Für Angela Merkel sei eines der wichtigsten Ziele des Corona-Gipfels, die Infektionszahlen wieder so weit zu senken, dass eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich wird, sagte soe in Berlin nach dem zweitägigen virtuellen G20-Gipfel führender Wirtschaftsmächte.

Aus dem Fahrplan zeichnet sich die Verlängerung und Verschärfung des aktuellen „Lockdown light“ ab. Merkel und die Länderchefinnen und -chefs werden den Teil-Lockdown am Mittwoch wohl zunächst bis zum 20. Dezember verlängern. Außerdem soll ebenfalls bereits ein Maßnahmenpfad bis zum 17. Januar vorgestellt werden.

Mit einem verlängerten Teil-Lockdown im Dezember will man eine bundesweit signifikant sinkende Tendenz bei den wichtigsten Corona-Indikatoren erreichen, wie dem R-Wert – also wie viele andere ein Infizierter ansteckt –, den Intensivkapazitäten, der Genesungsrate und der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner.

Lesen Sie hier: Lockdown und Co.: Welche Corona-Regeln beim Gipfel verschärft werden könnten

(day/dpa)

Corona – Mehr Infos zum Thema