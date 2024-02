Mit wem will es die CDU machen? AfD und Linke schon mal nicht, so viel ist klar. Danach sieht es für die Partei aber mau aus.

Keine Koalition mit den Linken oder der AfD. Das sagt CDU-Landeschef Mario Voigt. Wenn er die rote Linie aufrechterhalten und gleichzeitig Regierungsverantwortung übernehmen will, bleibt der CDU in Thüringen nur noch eine Möglichkeit: die neu gegründete Wagenknecht-Partei. Wäre Voigt konsequent, würde er auch ihr eine Absage erteilen. So lässt er sich jedoch eine Hintertür zur Staatskanzlei offen.