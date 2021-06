Berlin. Annalena Baerbock in dunkelgrünem Gewand und zwei Steintafeln mit Verboten in der Hand - eine Werbeanzeige der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zeigt die als Moses. Auf den Steintafeln stehen statt der zehn Gebote zehn Verbote.

Darunter sind Sätze wie "Du darfst kein Verbrenner-Auto fahren", "Du darfst nicht schöner Wohnen", "Du darfst bei der Rente keine Rücksicht auf deine Kinder und Enkel nehmen". Geschaltet wurde diese Anzeige unter anderem in den Politikteilen der "FAZ" und der "Süddeutsche Zeitung".

Offenbar sieht die INSM in diesem Wahlkampf Baerbock als größte Bedrohung für sich - und für die freie Marktwirtschaft. Im Wahlprogramm der Grünen geht es vor allem um Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Die Grünen wollen beispielsweise ein Tempolimit auf Autobahnen, höhere Klimaziele, und ein Verbot von Kurzstreckenflügen auf den Weg bringen. Außerdem stehen ein deutschlandweiter Mietendeckel und ein höherer Spitzensteuersatz auf dem Programm. Das passt der INSM wohl gar nicht.

Die Anzeigen der INSM mit Annalena Baerbock als Verbots-Moses sollen Online noch über das ganze Wochenende geschaltet werden. Foto: Screenshot "Zeit"

Baerbock als Moses: INSM sieht Grüne als Bedrohung

Bei der INSM handelt es sich um eine Interessengemeinschaft, die auch Lobbyarbeit macht. Gegründet wurde Sie 2000 vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Träger sind heute die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Der Zusammenschluss der Arbeitgeberverbände ist es auch, der die INSM laut offiziellen Angaben mit einem Jahresetat von sieben Millionen Euro ausstattet. Trotz dieser engen Verpflechtung spreche man nicht für die Arbeitgeberverbände, auch nicht bei der Baerbock-Kampagne, betont die INSM auf Anfrage. " Wir haben unsere eigene Zielsetzung", heißt es von der Interessengemeinschaft, die sich als Denkfabrik bezeichnet. Eingetragen ist sie als GmbH.

In der Vergangenheit setze sich die INSM für niedrigere Steuern und die Abschaffung des Soli ein. Aufsehen erregte eine INSM-Kampagne aus dem Jahr 2013. Dafür wurden Vodoo-Puppen an alle Bundestagsabgeordneten geschickt. Im Paket waren auch Nadeln mit Fähnchen, auf den Wahlversprechen standen, um die Puppen damit zu spicken.

Kritik auf Twitter - INSM wehrt sich

Auf Twitter hallte den Neoliberalisten eine Menge Kritik entgegen. Viele Nutzer halten es für falsch, dass sich INSM auf diese Weise in den Wahlkampf einmischt. Einige Twitter-User spotteten zudem über die Parallele zu Moses, der ja laut Altem Testament das Volk Israel durchaus ins gelobte Land geführt habe. Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir reagierte auf die Anzeige.

Mich haben heute schon einige Anrufe aus der Wirtschaft erreicht. Denen war es sehr wichtig, klarzustellen, dass sie nicht zu der #INSM-Kampagne gehören, die sich gerade für viele weitere Jahre für Fax-Geräte, Papp-Impfausweise, Mobilfunklöcher & gegen Klimaschutz ausspricht. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) June 11, 2021

Eine Provokation sieht man bei der INSM in der Anzeige nicht, räumt aber im Gespräch mit unserer Redaktion ein: "Natürlich ist uns bewusst, das man bei einer Werbeanzeige gut beraten ist, damit auch Aufmerksamkeit zu erzeugen." Man spreche sich nicht gegen eine grüne Kanzlerschaft aus, sondern gegen eine Regierung die Ziele über Verbote und Vorschriften erreichen wolle, "statt sich auf die Marktkräfte der sozialen Marktwirtschaft zu berufen", sagte der Pressesprecher der INSM.

Eine öffentliche Präferenz der INSM für eine andere Partei gebe es nicht. „"Natürlich kann jeder der will die Überzeugung der INSM gegen die Wahlprogramme der Parteien abgleichen und wird mal mehr oder weniger Überschneidungen finden", so der Sprecher. Von der AfD distanziere man sich aber ausdrücklich. Dass die Wahl auf Baerbock gefallen sei, habe nichts mit ihr als Person zu tun, so INSM. "Wenn Herr Habeck Spitzenkandidat der Grünen wäre, hätte er da als Moses gesessen."

Die Anzeige soll in Printprodukten nicht mehr geschaltet werden. Online sei sie noch bis zum Ende des Wochenendes geschaltet. (bef/jas)