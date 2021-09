Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin An vielen Orten gilt die 3G-Regel. Langsam kommt 2G auch in Innenräumen. Aber gelten diese Regeln auch für Ungeimpfte in Wahllokalen?

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Bundestagswahl unter besonderen Bedingungen statt. Doch auch wenn in vielen Bereichen des Lebens die 3G-Regel gilt, genesen, geimpft oder getestet, für den Gang zur Wahlurne ist kein solcher Nachweis notwendig.

Auf der Facebook-Seite der Bundesregierung heißt es kurz: „Wählen im Wahllokal ist ohne Corona-Impfung oder -Test möglich.“

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ungeimpft zur Wahl - worauf muss ich achten

Doch worauf müssen Wählerinnen und Wähler am Wahltag achten? In einer Mitteilung der Bundesregierung heißt es: "Beim Betreten der Wahllokale sind die infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen zu beachten." Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Außerdem gelte zum derzeiteigen Zeitpunkt in allen Bundesländern eine Maskenpflicht. Die 3G-Regel gelte zwar nicht, die Einhaltung der übrigen Regeln werde aber durch den jeweiligen Wahlvorstand kontrolliert.

Auf der anderen Seite werden die Wahllokale, wenn nötig, in größere Räume verlegt. Dadurch soll die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln erleichtert und sowohl die Wählerinnen und Wähler als auch die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahltag geschützt werden. (fmg)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Politik.