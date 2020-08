Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Gewaltausschreitungen bei den Protesten gegen die Corona-Politik deutliche Worte gefunden: Der Rechtsextremismus habe "tiefreichende Wurzeln in unserer Gesellschaft", mahnte er. from Frank-Walter Steinmeier

Berlin. Die Bilder von der Corona-Demonstration am Samstag in Berlin schockieren. Wurde die Gefahr durch rechte Gruppen zuvor unterschätzt?

„Wer die verstörenden Bilder gesehen hat“, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montagmorgen, „der musste noch Schlimmeres befürchten.“ Dass es dazu nicht kam, dass Rechtsextremisten am Samstag nicht auch noch ins Innere des Reichstagsgebäudes gelangten – das hatten diejenigen verhindert, die an diesem Morgen bei Steinmeier zu Gast sind: Sechs Polizisten, stellvertretend für die Einsatzkräfte, die am Wochenende in Berlin das Reichstagsgebäude geschützt hatten.