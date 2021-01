Corona-Hotspot Bautzen: Wie die Menschen der Krise begegnen

Wenn Dirk Jurschiks Leute mit ihrem schweren schwarzen Mercedes in die Auffahrt zum Hintereingang der Klinik einbiegen, ist ihr Körper eingehüllt in einen weißen Schutzanzug aus dünnem Kunststoff, der Reißverschluss bis zum Kinn hochgezogen. Eine Kapuze bedeckt den Kopf, um Mund und Nase tragen sie eine Maske, über die Hände stülpen sie Gummihandschuhe, zwei Paare übereinander.

Jurschiks Mitarbeiter legen den Toten in den Leichensack, das Gesicht bedecken sie mit einem Tuch mit Desinfektionsmittel. Auch Leichen können noch Aerosole ausstoßen.

In voller Schutzmontur heben Jurschiks Leute den Sack mit der Leiche in den Sarg. Bevor die Männer den Deckel schließen, legen sie ihre erste Lage Handschuhe zum Toten. Die Schutzkleidung wird mit eingeäschert. Dann öffnen sie die Hecktür vom Leichenwagen.

Dirk Jurschik, ein schlanker Mann mit kurzem Haar, berichtet von diesem Ablauf, der für sein Team inzwischen fast Routine ist. Er streift den Schutzanzug ab, in den er für die Schilderung geschlüpft ist, und beendet seine Demonstration. Jurschik steht auf dem kühlen Boden im Eingangsbereich zur Trauerhalle, „Lausitzer Granit“, links Blumengestecke, rechts ein kleiner Pult mit Kondolenzbuch.

Corona in Bautzen: Die ganze Krisenlogistik ist am Limit

Jurschik ist Bestatter, seit 1990, hier im sächsischen Bautzen, ganz im Südosten Deutschlands. Seit ein paar Wochen, sagt Jurschik, sei er „offiziell systemrelevant“. Laut Corona-Schutzverordnung. So wie Ärzte und Lehrer.

Bestatter Dirk Jurschik hat die Deckel der Särge mit Folie versiegelt. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Jurschik geht zu den Särgen, in denen die Leichen liegen. Mit Kreide hat er die Namen auf das Holz geschrieben, daneben ein „Co“ oder „Cov“, für Corona. Damit sie im Krematorium gleich Bescheid wissen. Jeder Sarg bekommt noch einen Aufkleber: „Infektionsgefahr“.

Jurschik lagert die Toten auch im Vorraum der Trauerhalle

In normalen Wintern reicht sein Kühlraum im Untergeschoss aus, zehn Plätze. Jetzt lagert Jurschik die Toten auch im Vorraum zur Trauerhalle und im Abschiedsraum hinter seinem Haus. Särge liegen neben Blumensträußen und Kartons mit neuer Schutzkleidung, eine Ladung Urnen wurde gerade geliefert.

Es ist eine Krisenlogistik am Limit — sie reicht von den Altenheimen über die Intensivstationen bis zu ihm, Dirk Jurschik. Zum Glück, sagt er, sei es Winter und kalt, auch hier in der Trauerhalle. „Eine Pandemie im Sommer wäre eine Katastrophe.“ Da müssten sie für die Leichen Kühlhäuser freiräumen.

Sachsen wird mit voller Wucht von Corona getroffen

Sachsen war gut durch die erste Corona-Welle im Frühjahr gekommen. Die Zahlen blieben niedrig, die Hotspots der Pandemie waren fern, in Heinsberg im Westen oder Ischgl in den Alpen. Jetzt aber ist Corona da, mit aller Wucht. Die Infektionen liegen hier pro 100.000 Einwohner mit am höchsten, die Todesrate auch. Mehr als 420 Menschen starben im Landkreis Bautzen bereits mit oder an dem Virus. Im Lokalblatt „Oberlausitzer Kurier“ verkaufen sie gerade doppelt so viele Todesanzeigen als sonst.

Dirk Jurschik sagt, dass das Corona-Jahr bis zum Herbst fast ruhig war. Weniger Todesfälle als in der jüngeren Vergangenheit. Auch der Anstieg der Zahlen im November sei noch normal gewesen, Winterbeginn. Dann kam der Dezember.

„Der war dann heftig. Das habe ich so noch nie in meinen 30 Jahren als Bestatter erlebt“, sagt Jurschik. Zwei Drittel mehr Bestattungen als in anderen Jahren. „Wir wussten nicht, ob wir es schaffen.“

„Der Schmerz der Angehörigen hat mich am meisten berührt“

Jurschik erzählt, wie er alle Mitarbeiter zusammentrommelte, auch die Aushilfen. Sein Sohn schob kurzerhand ein Praktikum im Betrieb ein. „Papa, wenn du mich brauchst, ich bin da“, habe er gesagt. Jurschik erzählt mit Stolz in der Stimme, wie sie seit Wochen gegen die Pandemie ankämpfen. Manchmal auch bis spät abends.

Der Tod ist Jurschiks Berufsalltag. Seine Mutter hatte den Betrieb gegründet, er übernahm. Tausende Male hat Jurschik mit Angehörigen zusammengesessen, ihre Musik zur Trauerfeier ausgewählt, die Anzeige für die Zeitung gestaltet.

Aber trotzdem, sagt er, sei diese Zeit anders. Jurschik darf den Sarg nicht mehr öffnen, wenn er aus dem Krankenhaus oder Pflegeheim kommt. Er rollt eine durchsichtige Folie um den Deckel. Die Leiche darf er nicht mehr waschen, nicht mehr einkleiden in einem Sterbetalar oder einem Anzug, wie es die Familien der Toten sonst so gerne wünschen.

„Der Schmerz der Angehörigen hat mich am meisten berührt. Ich muss ihnen sagen, dass sie sich nicht von ihrem Vater oder der Großmutter am offenen Sarg verabschieden können, weil der Sarg versiegelt bleibt.“ Jurschik erkläre ihnen das dann, Infektionsschutz, es gebe keine Ausnahmen. „Fast alle Angehörigen haben Verständnis. Schmerzvolles Verständnis.“

Grenzen zu Tschechien waren lange offen

Warum hat die Pandemie Sachsen so hart getroffen? Viele stellen diese Frage, Antworten darauf gibt es viele. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens sagt, dass die zweite Welle mit Ansage gekommen sei. Die Schulen blieben lange geöffnet, die Geschäfte auch.

Im Oktober habe er mit seinen Kollegen aus anderen Städten und Sachsens Ministerpräsidenten zusammengesessen. „Schon damals war die Lage in Tschechien dramatisch. Uns war klar: Das schwappt hier rüber“, sagt SPD-Politiker Ahrens.

Grenzkontrollen habe jedoch niemand gewollt. Wegen der Tausenden Berufspendler, aber auch wegen der vielen Deutschen, die gerne in Tschechien einkaufen, sagt Ahrens. „Im Nachhinein war die lange offene Grenze zwar sympathisch, aber ein Fehler. Das Virus schert sich nicht um Sympathie.“

Jetzt sind die Grenzen zu Tschechien dicht, nur wer sich wöchentlich testen lässt, darf noch passieren. Die Geschäfte sind geschlossen, die Hotels und Restaurants auch, wie überall. In Bautzen darf sich niemand ohne guten Grund 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Der Osten ist im Voll-Lockdown, seit vielen Wochen.

Normalität ist noch immer undenkbar

Erst langsam, seit wenigen Tagen, gehen die Zahlen der Neuninfektionen in Bautzen zurück. Das Impfzentrum im Landkreis hat die Arbeit aufgenommen. Pflegepersonal, Ärzte und ältere Menschen sind auch hier die ersten, die geschützt werden sollen. Doch auch hier könnte viel mehr geimpft werden, wenn es mehr Impfstoff gäbe. Eine Normalität ist noch undenkbar. Die Zahl der Toten steigt weiter an.

Und doch sei bei Jurschiks Bestattungsunternehmen im Januar ein wenig mehr Ordnung in den Ausnahmezustand gekehrt. Viele Krematorien, die zeitweise Annahmestopp hatten, kommen mit dem Einäschern schneller hinterher. Das kurze Durchatmen lässt Raum für Gedanken. Und Kritik.

Viele Unternehmer sind am Ende

Margita und Jerzy Timm sitzen auf den Holzbänken, dritter Stock, draußen hat sich die Dunkelheit der Nacht über Bautzen gelegt. Der Schnee glitzert auf den Gehwegen. Vor den Timms stehen Wanderschuhe in Regalen, an Kleiderhaken hängen Daunenjacken und Fleecepullover. Es gibt Momente, da machen die Stammkunden ihnen Mut. Wenn sie schreiben, dass die beiden durchhalten sollen. Dass sie einkaufen kommen, sobald es wieder geht.

Wenn die Timms auf das Firmenkonto schauen, dann würde dieser Hoffnungsschimmer schwinden, sagen sie. Seit Wochen ist ihr Sportgeschäft in der Bautzner Innenstadt geschlossen.

Dort, wo sonst die Kunden durch die Glastür reinkommen, haben die Ladenbesitzer Schlitten wie Ausstellungsstücke drapiert. Die gut 20 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Online-Geschäft reicht nicht aus

Manches verkaufen die Timms weiterhin online, gerade laufen Skier sehr gut. Aber das reiche lange nicht, um über die Runden zu kommen. Eigentlich müssen sie schon die Ware für nächsten Winter bestellen. Nur wer wisse schon, ob es das Geschäft nächsten Winter noch gebe.

So wie ihnen würde es auch anderen Geschäftsleuten in Bautzen gehen. „Viele sind am Ende“, sagt Margita Timm. Um ihren Laden am Laufen zu halten, hätten einzelne Händler sogar ihre Verträge für die Altersvorsorge aufgelöst.

Timms nehmen nur rund ein Drittel des Umsatzes ein

Es ist nicht so, dass die Timms den Ernst der Lage nicht verstehen würden. Im Gegenteil, sie sagen, ein harter Lockdown wäre von Beginn an der bessere Weg gewesen als ein „Lockdown light“. Hart, aber effektiv. Nur verstehen sie nicht, warum Konzerne wie „Tui“ oder die Lufthansa Milliarden Euro Hilfe bekämen. Und sie bisher keinen Cent.

Seit dem Beginn des neuen Lockdowns im November nehmen die Timms rund ein Drittel des gewohnten Umsatzes ein. Am ersten Tag der Schließung waren es sogar nur zehn Prozent. Dabei sei der Winter ihre wichtigste Zeit. In wenigen Monaten nehmen sie normalerweise die Hälfte des Jahresgeschäfts ein. Ironie des Schicksals, sagt Margita Timm, dass Bautzen in diesen Tagen einen kalten Winter mit Schnee erlebt wie lange nicht mehr. Und bei den Timms stehen die dicken Wanderschuhe im Regal herum.

Neben den Kritikern wie den Timms gibt es die Menschen, die ihren Protest auf die Straße tragen. Die Frau, die nur ihren Vornamen sagen möchte, trägt feste Schuhe, eine dicke Jacke. Und um den Hals ein selbstgebasteltes Schildchen. „Kostenlose Umarmung“, steht dort, dazu ein rotes Herz. Gritt ist an diesem Sonntagmorgen mit Axel hier an den Straßenrand der Bundesstraße 96 gekommen, in Oberkaina, ein Örtchen südlich von Bautzen.

Jedes Wochenende treten sie an zum „stillen Protest“, einige Dutzend Menschen, es waren auch schon einige Hunderte. In Oberkaina, in Oppach, in Hodscha. Einige tragen die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reichs, wie sie auch bei Neonazis beliebt ist, andere die Sachsen-Fahne. Gritt trägt ihr Schildchen mit dem Herz.

Die Frau um die 50 sagt, dass ihnen die „Liebe verwehrt“ werde, der Spaß, die Freiheit. Sie leugnet Corona nicht. Sie hält das Virus aber für so gefährlich wie andere Grippeviren. Und die vollen Krematorien? Gritt hat ihre eigene Theorie. Das liege an der geschlossenen Grenze, die Toten könnten nun nicht mehr preisgünstig in Tschechien eingeäschert werden, wie das sonst viele gemacht hätten. Den Lockdown halte sie für Panikmache. „Wir müssen alle mal gehen“, sagt Gritt.

Es sind auch Rechtsextremisten und Reichsbürger dabei

Immer wieder mischen sich Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger unter die Corona-Proteste in Sachsen, aber auch in Stuttgart und Berlin. Darunter Gewaltbereite und Hooligans. Laut dem Landesamt für Verfassungsschutz stellen sie nicht die Mehrheit — und versuchen doch, von den Protesten zu profitieren. Oftmals fehlt eine Distanzierung der Corona-Demonstranten von den extremen Rechten.

Auch am Rand der B96 sammeln sich einzelne Rechtsextremisten, auch Verschwörer, Corona-Leugner, Gegner der Berliner Pandemie-Politik. Menschen, die sagen, sie hätten Angst vor einem „China 2.0“ in Deutschland. Vor einer „Corona-Diktatur“, weil sie sich nicht mehr frei bewegen könnten. Menschen mit Wut in ihren Worten. Andere mit Hass im Programm. Die von „Lügenpresse“ schwadronieren, von Propaganda. „Merkel braucht keine Waffen, sie hat die Medien“, sagt einer. Ihre Reichsfahnen stecken im Schnee am Straßenrand.

Manche sehen ein rechtes Netzwerk in Sachsen

Wer in der Innenstadt von Bautzen die wenigen Passanten fragt, was sie von der Corona-Politik halten, bekommt manchmal Antworten wie an der B96. Oft aber auch Antworten, die zur Vorsicht mahnen. Sätze von Menschen, die sich um die Geschäfte sorgen, aber doch auch vor dem Virus. Menschen mit Masken.

Bürgermeister Ahrens sagt, dass der Großteil der Bautzner die Corona-Maßnahmen mitmache. „Viele sagen sogar, sie wollen einen noch härteren Lockdown.“ Doch es gebe immer noch zu viele Stimmen, die eine Pandemie leugnen. „Und leider reicht eine kleine Zahl an Unvernünftigen, um das Virus am Leben zu halten.“

Es gibt andere Stimmen wie den Grünen-Politiker Jürgen Kasek, die sagen, dass die Zahl der Corona-Leugner in Sachsen nicht so klein sei, wie es der Bürgermeister gerne hätte. Die ein rechtes Netzwerk sehen, das weitergeht als der Bürgersteig der B96. Und die davor warnen, dass der Aufschwung der Rechten im Osten auch für einen Schwung für das Virus gesorgt hat. Weil Menschen wie Gritt nicht nur an der B96 keine Maske tragen würden.

Ärztin Annett Kriedel arbeitet auf „Corona-Stationen“

Annett Kriedel würde die Demonstranten von der Bundesstraße gerne einmal einladen. Einen Tag zu ihr, Station 16 AC, Klinikum Bautzen. Sie könnten dann sehen, wie schnell ein corona-befallener Körper abbaut, wie schnell der Sauerstoff im Blut sinkt. Wie Organe versagen. Wie sie Antibiotika geben, Flüssigkeit und Sauerstoff und Mittel gegen Entzündungen. Und wie das manchmal doch nichts nutzt. Und dann Jurschiks Männer im Mercedes kommen müssen.

Kriedel trägt einen blauen Kittel, Maske um den Mund, ihr Stethoskop um den Hals, das Telefon in der Tasche. „Wenn es klingelt, muss ich los.“ Die Fachärztin für Innere Medizin ist gemeinsam mit einer Kollegin und dem Oberarzt der Intensivstation ins Büro des Geschäftsführers der Oberlausitz-Kliniken gekommen.

Drei Stationen haben sie umgebaut zu „Corona-Stationen“. Die allermeisten Patienten seien 75 Jahre oder älter, viele vorerkrankt, nur wenige ganz junge Menschen kämen in die Klinik. Sachsen hat nach Mecklenburg-Vorpommern bundesweit den höchsten Altersdurchschnitt. Medizinerinnen wie Kriedel formulieren vorsichtig, dass auch das ein Grund für den Hotspot im Osten sein könnte.

Im Dezember warteten die Corona-Kranken vor der Station

Knapp 50 Betten sind derzeit auf den Corona-Stationen belegt, ein wenig Luft ist gerade. Im Dezember war das anders, sagt Kriedel. Vor allem die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, als alles belegt war und draußen vor der Station schon die nächsten Corona-Kranken warteten. Als die Leitstelle sich ständig meldete.

„Wir mussten Patienten ins Klinikum nach Dresden transportieren“, sagt Oberarzt Hans-Dieter Brode. Geschäftsführer Reiner Rogowski ergänzt, dass in den drei Kliniken des Verbundes in der Region im Dezember 200 Mitarbeiter fehlten. Viele waren in der Zeit selbst erkrankt an Covid-19. Auch Annett Kriedel hat die Krankheit durchgemacht. Mehr als zwei Wochen lag sie zuhause im Bett.

Früher, sagt Rogowski, seien Menschen ins Krankenhaus gekommen, um gesund zu werden. Die Pandemie aber habe das Sterben in die Kliniken getragen. „Du gehst abends nach der Schicht nach Hause, und dann denkst du oft weiter an die Menschen in der Klinik“, sagt Kriedel. „Und morgens geht dein erster Blick auf die Grafik mit den Patienten, und dann schaust du, ob sie die Nacht überstanden haben.“

Der Bestatter kennt die Hektik der Klinik und die Trauer der Angehörigen

Wer mit den Menschen in Bautzen spricht, der erlebt eine Stadt, die an vielen Orten ganz ruhig geworden ist, menschenleer, lockdown-leer. Doch an manchen Stellen hektisch, laut und am Limit. Ärztinnen und Pflegekräfte, die um Patienten kämpfen. Die müde sind und doch weitermachen. Geschäftsleute, die um ihre Existenz bangen.

In Bautzen ist es ruhig geworden, erzählen die Menschen. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Dirk Jurschik, der Bestatter aus Bautzen, kennt beide Welten. Er weiß von der Hektik und dem Überlebenskampf in den Kliniken. Er kennt aber auch die Stille. Die Trauer um die Toten. Jurschik sagt, er sei ein Mann der Mitte. Krankheit ernst nehmen, ja, aber keine Panik. So sieht seine Corona-Strategie aus.

Wenn Jurschik jetzt in der Pandemie mit einer Familie die Musik für die Bestattung aussucht, oder das Holz für den Sarg, dann lächelt er oft. „Ich bin nicht der Trauernde, das sollen die Menschen auch spüren“, sagt Jurschik. „Ich will ihnen Halt geben.“​

