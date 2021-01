Ab sofort gelten in Deutschland verschärfte Kontrollen für Einreisende aus so genannten Hochrisikogebieten. Dabei handelt es sich um Länder, bei denen der so genannte Inzidenzwert bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt.

Binnen 48 Stunden könnte die Bundespolizei die Grenzen dicht machen. Der Plan liegt im Bundesinnenministerium schon seit Wochen auf dem Prüfstand. Für Ressortchef Horst Seehofer (CSU) war er eine Option – für die Bundeskanzlerin lange Zeit nicht. Nun scheint sich Angela Merkel (CDU) eines Besseren besonnen zu haben. Am Dienstag horchten die Unions-Abgeordneten im Bundestag auf, als sie auf der Fraktionssitzung bemerkte, sie wolle, „dass durch Reisetätigkeit nicht zu viele Mutationen zu uns kommen“.

Die britische Mutation B.1.1.7 ist der Grund für Merkels Kurswechsel – und Israel das Vorbild. Seit Montagabend lässt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sein Land weitgehend von der Welt abschotten: Der internationale Flughafen ist für fast alle Flüge gesperrt. Die Israelis wollen um jeden Preis verhindern, dass sich die britische Mutation in ihrem Land verbreitet und womöglich die Impfkampagne ins Leere laufen lässt. Obwohl gut 40 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, steigen die Infektionszahlen weiter an.

Corona: Flugverkehr in bestimmte Staaten könnte eingestellt werden

Seehofer kündigte in der „Bild“ schärfere Kontrollen an, insbesondere an den Grenzen zu Hochrisikogebieten an. Unter den Nachbarländern zählen Frankreich mit einer Inzidenz von 213 und Tschechien (450) dazu. Darüber hinaus wolle man auch den Flugverkehr „auf nahezu Null“ drücken, so Seehofer.

Im Klartext: Die Einstellung des Flugreisen aus bestimmten Staaten. Offiziell werden die drastischen Maßnahmen nur „geprüft“. Dass Angela Merkel und ihr Minister darüber (halb)öffentlich reden, ist allerdings ein Indiz dafür, dass Taten bald sehr wohl folgen könnten.

Bundesregierung hat die Reiseauflagen schon mehrfach verschärft

Dabei hatte die Bundesregierung in den vergangenen vier Wochen mehrfach schon die Reiseauflagen verschärft. Kurz vor Weihnachten wurde der Flugverkehr nach Großbritannien und Südafrika eingestellt, danach von Einreisenden aus diesen zwei Ländern sowie aus Irland und Brasilien verlangt, dass sie einen negativen Test auf Covid-19 vorlegen. Alle anderen Einreisenden können ihn auch 48 Stunden nach Einreise nachreichen und dann in Quarantäne gehen.

Am Sonntag folgte dann eine weitere Verschärfung: Weltweit über 20 Staaten wurden zu Hochinzidenz-Gebieten erklärt, darunter Israel und die Vereinigten Staaten und in Europa Portugal und Spanien, aber auch der baltische Raum. Seither müssten auch Einreisende aus solchen Staaten einen entsprechenden Test vorlegen.

Die Idee zur Umsetzung war bestechend einfach: Ohne Test sollten die Fluggesellschaften keinen Gast mehr mitnehmen. Faktisch wurde die Kontrolle von der Bundespolizei auf die Airlines abgewälzt. Aber: Stichproben-Kontrollen der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen zeigten, dass die Beförderer nicht rigoros auf die Einhaltung der Auflagen achten.

Die Beamten stellten mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung fest, weil eben vielfach die erforderliche Einreiseanmeldung oder – noch schlimmer – der Nachweis von negativen Corona-Tests fehlten.

