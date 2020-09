Brüssel. In der EU lösen die „Zypern-Papiere“ eine neue Debatte aus. Wann stoppt Brüssel die gefährlichen Geschäfte mit EU-Pässen?

Europa Datenleck: So werden Kriminelle aus aller Welt EU-Bürger

Der Pass als Eintrittskarte in die Europäische Union kostete Yang Huiyan über zwei Millionen Euro, aber für die 39-jährige war das kein Problem. Mit einem Vermögen von 28 Milliarden Dollar gilt die Immobilienunternehmerin als reichste Frau Chinas. Das rote Passdokument der Republik Zypern macht Yang nun auch zur EU-Bürgerin, was ihr die Möglichkeit eröffnet, in allen EU-Staaten einschließlich Deutschland ungestört zu reisen, Geschäfte zu machen und sich dort niederzulassen.