Berlin. Der ehemalige SPD-Politiker Marco Bülow wird Mitglied der Satirepartei „Die Partei“. Ernsthafte Politik will er weiterhin betreiben.

Marco Bülow hat bislang für die SPD im Bundestag gesessen, jetzt wechselt er zur Satirepartei „Die Partei“. Das bestätigten sowohl Bülow als auch Martin Sonneborn, Vorsitzender von „ Die Partei “, am Montag. Bei einer Aktion vor dem Reichstagsgebäude mit dem Slogan „Die Partei zieht in den Bundestag ein!“ soll der aktuell parteilose Ex-Sozialdemokrat am Dienstag offizielles Mitglied der Satirepartei werden.

Allerdings: Auch im Anschluss wird Bülow nach eigenen Angaben zunächst fraktionslos im Bundestag bleiben – wie schon seit . Mitglied des Bundestages ist der 49-Jährige seit 2002, zehn Jahre zuvor war er den Sozialdemokratien beigetreten.

„Die Partei“: Marco Bülow will weiter ernsthafte Politik betreiben

Auch wenn er von Dienstag an einer Satirepartei angehöre, werde er nicht über Nacht zum Satiriker, sagte Bülow. Es gebe Leute, die sich von der Politik und traditionellen Parteien abwenden würden und die man noch mit Satire, sonst aber nicht mehr erreichen könne. Er hoffe, diese Leute wieder ansprechen zu können und werde das weiter ernsthaft tun – man müsse sich aber auch manchmal zwingen, ein Augenzwinkern beizubehalten.

„Das ist auch ein bisschen ein Versuch, diese Menschen nicht ins Nirwana gehen zu lassen“, sagte Bülow. „Auch, dass sie nicht rechts wählen.“ Lesen Sie hier :

Marco Bülow ist derzeit parteilos, 2018 trat er aus der SPD aus. Nun will er der Satirepartei „Die Partei“ beitreten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Bülow: Eine spöttisch-unseriöse Partei mit klaren Positionen

Die Satirepartei sei mehr als nur „auf die Schippe nehmen“ und „Finger in die Wunde legen“. Etwa beim Europaabgeordneten Sonneborn spüre er einen deutlichen Anspruch, dass sich etwas verändern müsse. Er wolle, dass „Die Partei“ weiter spöttisch-unseriös und satirisch bleibe, glaube aber, dass gerade zu den Themen Lobbyismus und Umgang mit Demokratie klare Positionen gut tun könnten. Auch interessant : „Partei“-Plakate mit „Nazis töten“-Schriftzug sind legal

Seine neue Partei will den Eintritt des neuen (Bundestags-)Mitglieds zelebrieren: In einer Pressemitteilung lädt „Die Partei“ zu einer Pressekonferenz auf dem Platz der Republik . Um 13 Uhr solle „dem ersten Bundestagsabgeordneten der PARTEI“ dort sein Partei-Ausweis ausgehändigt werden, heißt es.

Im kommenden Jahr wird Bülow dann erstmals bei der Bundestagswahl im Herbst für die Satirepartei kandidieren – im Wahlkreis Dortmund I, wo Bülow bei der vergangenen Bundestagswahl als Direktkandidat der SPD gewählt wurde.

(yah/dpa)