Die Qual nach der Wahl: Fragen und Antworten zur Regierungsbildung

Die Ausgangslage seit der Landtagswahl am 27. Oktober vergangenen Jahres ist bekannt: Die bisherige rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat ihre Mehrheit verloren. Auf der anderen Seite können CDU und FDP ohne die AfD keine Mehrheitsregierung bilden, lehnen aber trotz zwischenzeitlicher Vorschläge für eine „Projektregierung“ jede formale Kooperation mit der Linken ab. Gleichzeitig haben SPD und Grüne eine Minderheitskoalition mit den beiden bürgerlichen Parteien abgelehnt. Und mit der AfD will – zumindest bislang – niemand offiziell reden.

Bleibt eine Fortsetzung der bisherigen Regierung in der Minderheitsvariante. Sie kann nur ins Amt gelangen, wenn Ramelow vom Landtag wiedergewählt wird. Allerdings droht hier möglicherweise neuer Ärger. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie weit sind Linke, SPD und Grüne mit der Regierungsbildung?

Die Verhandlungen sind mit der Einigung über die Verteilung der Ministerien am Dienstagabend beendet. Die Minderheitsregierung soll ungefähr so aussehen wie das vorherige Mehrheitskabinett, nur einige Zuständigkeiten wechseln. Der Verbraucherschutz wird im grünen Umweltministerium gebündelt, das Thema Migration im linken Sozialressort. Unklar ist bisher nur, wer Infrastruktur- und wer Justizminister wird.

Und inhaltlich?

Der 68-seitige Koalitionsvertrag liegt seit vergangener Woche vor. Er sieht unter anderem ein drittes kostenfreies Kindergartenjahr, mehr Lehrer und einen Stopp des Personalabbaus insgesamt vor. Allerdings sind die meisten Vorgaben ohne die Opposition nicht durchsetzbar, weil Gesetze einer Mehrheit im Landtag bedürfen. Die Sozialdemokraten lassen die Basis an diesem Freitag auf einem Parteitag darüber entscheiden, die Grünen am Samstag. Die Linken führen eine Mitgliederbefragung durch. Die Zustimmung gilt als sicher.

Was machen CDU und FDP?

Sie lehnen viele Ziele von Rot-Rot-Grün zwar ab. Die Union hat jedoch selbst 22 sogenannte Projekte vorgelegt, die zum Teil deckungsgleich mit dem Koalitionspapier sind, etwa beim Thema Lehrereinstellung oder dem Breitbandausbau.

Wie verhält sich die AfD?

Sie wartet ab. Nachdem ihre Gesprächsangebote von CDU und FDP abgelehnt wurden, versucht sie, mit den beiden Parteien eine informelle Mehrheit gegen Rot-Rot-Grün zu bilden. So hat die Partei ihre Zustimmung zu mehreren Vorhaben von Christdemokraten und Liberalen signalisiert. Die Position als zweitstärksten Fraktion besitzt Machtpotenzial: Wenn sich Minderheitsregierung mit CDU und FDP streiten, könnte sie entscheiden, welcher Seite sie zur Mehrheit verhilft.

Wie wird Ramelow gewählt, obwohl er keine Mehrheit hat?

Das ist derzeit die heißeste politische Frage in Thüringen. Die Verfassung sieht bis zu drei Wahlgängen vor. In den ersten beiden Versuchen müsste Ramelow die absolute Mehrheit der Abgeordneten – also 46 von 90 – auf sich vereinen. Im rot-rot-grünen Block sitzen aber nur noch 42, zudem haben alle drei Oppositionsparteien angekündigt, nicht für den geschäftsführenden Ministerpräsidenten votieren zu wollen. Die Wahl ist zwar geheim, aber es gilt als unwahrscheinlich, dass Ramelow eine absolute Mehrheit erhält.

Was dann?

Bleibt der dritte Wahlgang, in dem „die meisten Stimmen“ reichen, das wäre die relative Mehrheit. Doch was bedeutet das genau? Der Verfassungsrechtler Martin Morlok stellte schon 2014 in einem Gutachten im Auftrag des Justizministeriums fest, dass mit den „meisten Stimmen“ nur die Ja-Stimmen für einen Kandidaten gemeint sind. Die Nein-Stimmen seien unerheblich. Damit könnte der Fall eintreten, dass Ramelow als Einzelbewerber mit weniger Ja- als Nein-Stimmen gewählt ist. Auch der Jenaer Rechtsprofessor Michael Brenner stützt diese von den Koalitionsparteien vertretene Auffassung: Ziel der Verfassung sei es, eine legitimierte Regierung zu ermöglichen.

Aber ist das logisch?

Verfassungsrechtlich ist diese Sicht begründbar und die vorherrschende Interpretation. Allerdings lässt sich daran zweifeln, ob die Rechtsmeinung vom Bürger akzeptiert würde, da sie der Alltagserfahrung zu widersprechen scheint. CDU-Landeschef Mike Mohring verweist zudem auf ein Gutachten des früheren Bundestagsdirektors Wolfgang Zeh, laut dem ein Ministerpräsident in Thüringen nur mit mehr Ja- als Nein-Stimmen gewählt ist. So oder so: Falls mehr Abgeordnete gegen Ramelow stimmten als für ihn und er danach die Wahl tatsächlich annähme, dürfte der Fall vor dem Landesverfassungsgericht in Weimar landen.

Droht dann eine Verfassungskrise?

Nein. Selbst wenn die Wahl für unrechtmäßig erklärt würde, blieben der Ministerpräsident und seine Landesregierung geschäftsführend im Amt.

Und was ist, wenn jemand gegen Ramelow anträte?

Dann wäre im dritten Wahlgang klar, wer „die meisten Stimmen“ hat. Allerdings ist Mohring nicht zur Kandidatur bereit, weil er dann nur mit AfD-Stimmen eine Chance hätte. Zudem kann er nach der Bestätigung als Fraktionschef, bei der ein Drittel seiner Abgeordneten gegen ihn stimmten, nicht mit der vollen Unterstützung der eigenen Leute rechnen. Die AfD schließt nicht aus, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Um auch CDU-Stimmen bei der geheimen Wahl zu erhalten, wird ein möglicher Bewerber nicht der Extremist Björn Hocke sein. Wie aus der Partei zu hören ist, wird nach einem externen Kandidaten gesucht.

Was passiert, nachdem Ramelow gewählt ist?

Dann befindet er sich in einer verfassungsrechtlich starken Position. Er kann frei seine Ministerinnen und Minister ernennen (und auch wieder entlassen), ohne das Parlament zu beteiligen. Eine Abwahl des Ministerpräsidenten ist nur über ein konstruktives Misstrauensvotum möglich, für das eine absolute Mehrheit nötig ist – oder wenn Ramelow selbst die Vertrauensfrage stellt. Zudem kann sich der Landtag auflösen, wenn dies zwei Drittel seiner Mitglieder wollen. Die Minderheitsregierung muss allerdings bei allen Gesetzen eine Mehrheit im Landtag besorgen – und ertragen, dass Alternativvorhaben gegen ihren Willen durchgesetzt werden.