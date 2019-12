Erster Koalitionsgipfel mit neuem SPD-Duo Borjans/Esken

Markus Söder will Nürnberger Lebkuchen mitbringen. „Der hat in der Regel entspannende Wirkung“, sagte er vor dem Treffen mit der neuen SPD-Spitze. Am heutigen Donnerstag wird es ein weihnachtliches Speeddating der großen Koalition geben. Um 17 Uhr treffen sich Söder und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit den frischgebackenen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum ersten Mal unter acht Augen.

Danach geht es zu Angela Merkel (CDU) ins Kanzleramt. Dort stoßen die Fraktionsspitzen beider Parteien und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) dazu. Nur eineinhalb Stunden will man miteinander reden. Mehr Zeit gibt es nicht, denn dann warten bereits die Ministerpräsidenten der Länder zu den üblichen Kamingesprächen am Vorabend der Bundesratssitzung. Merkel hatte Esken und Walter-Borjans schon vergangene Woche im Kanzleramt empfangen.

Was haben Esken und Walter-Borjans im Gepäck?

Esken sagte am Mittwoch, „man werde sicher nicht nur Plätzchen essen“. Vielmehr wolle die Koalition Wegmarken für das weitere Regieren im nächsten Jahr vereinbaren. „Das ist genau das, was wir morgen vereinbaren werden: einen Fahrplan, wie und wann wir die Gespräche führen und wann wir sie auch zu einem Ergebnis führen können“, sagte Esken. Im Januar soll es einen weiteren Koalitionsgipfel geben.

Wie hart wird die neue SPD-Spitze gegenüber der Union auftreten?

Esken und Walter-Borjans haben nach ihrem Überraschungssieg im SPD-Mitgliederentscheid gegen Olaf Scholz und Klara Geywitz eine steile Lernkurve hinter sich. Ein Bundestagsabgeordneter sagte dieser Tage, das Spitzenduo sei während der SPD-Regionalkonferenzen als No-GroKo-Tiger gestartet und nun sehr schnell und hart als „Merkels Bettvorleger“ gelandet. Von einem raschen Ende der Koalition ist längst keine Rede mehr.

Beim SPD-Parteitag vor zwei Wochen gab es eine breite Mehrheit für den Kurs, mit der Union über neue Projekte für die zweite Halbzeit der Koalition zu sprechen. Von roten Linien sprach in der SPD aber niemand. Die Bundestagsabgeordneten, die SPD-Minister und die Ministerpräsidenten wollen die Regierung vertragstreu bis 2021 über die Bühne bringen. Dieser Linie haben sich Esken und Walter-Borjans bislang geräuschlos untergeordnet.

Hat die neue SPD-Führung schon etwas erreicht?

Eine Kernforderung des Duos war eine Überarbeitung des Klimapakets. Das ist passiert. Esken bezeichnete den neuen Kompromiss als gerechter als den alten. „Es ist durch die Senkung der EEG-Umlage wesentlich sozial ausgewogener als es vorher war“, sagte sie. Die Einnahmen aus dem nun höheren CO2-Preis sollen zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms verwendet und so den Bürgern zurückgegeben werden. Die EEG-Umlage ist ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises.

Zur Wahrheit dazu gehört, dass die Änderungen im Klimapaket in erster Linie auf Druck der Länder und der Grünen erfolgten. Esken und Walter-Borjans waren an den Verhandlungen allenfalls in der Schlussphase beteiligt.

Scholz- Klima-Kompromiss folgt sozialer Agenda

Wo kann es in der Koalition absehbar knirschen?

In der Finanz- und Sozialpolitik. Die Sozialdemokraten haben auf ihrem Parteitag in Berlin die schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt, angezählt sowie die perspektivische Überwindung der Schuldenbremse verlangt. Außerdem haben Esken und der frühere NRW-Finanzminister Walter-Borjans die Wiedereinführung der Vermögensteuer sowie einen höheren Mindestlohn von mindestens zwölf Euro ins SPD-Schaufenster gelegt.

Für die Union sind diese Wahlkampfforderungen rote Tücher. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will sich aber zunächst ein eigenes Bild von den beiden Neuen machen. Vor dem SPD-Parteitag hatte sie den Koalitionspartner wissen lassen, dass die Union die vereinbarte Einführung einer Grundrente ohne ein klares Bekenntnis zur GroKo-Fortsetzung auf Eis legen werde. Das kam bei der SPD nicht gut an.

Nun schlägt AKK, wie die Verteidigungsministerin genannt wird, mildere Töne an: „Ich freue mich, zusammen mit Markus Söder am Donnerstagnachmittag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu treffen. Mit den beiden neuen SPD-Vorsitzenden hatte ich nach ihrer Wahl bereits ein paarmal Kontakt“, sagte die Saarländerin unserer Redaktion. „Es gibt viel tun. Wir als CDU/CSU wollen Deutschland weiter voranbringen.“

Grundrente- Wer davon profitiert – und wer nicht

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagte, von dem Treffen müsse ein Signal der Normalität ausgehen. „Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir uns nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr mit den Sachfragen beschäftigen und nicht mit den Personalfragen.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt argumentierte mit Blick auf die neue SPD-Spitze, man müsse bei dem Kennenlernen über den künftigen Arbeitsmodus reden. Schließlich sei der jetzige noch mit der im Juni zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles vereinbart worden. Dobrindt scheint dem SPD-Burgfrieden zwischen dem Regierungslager und dem „Eskabo“-Lager nicht zu trauen. Die Union werde beobachten, wie die neue Parteispitze, die Fraktionsführung und die Regierungsmitglieder der Sozialdemokraten im Koalitionsausschuss zusammen auftreten würden.

Was will die Kanzlerin?

Angela Merkel hat ein klares Ziel vor Augen. Deutschland soll bis 2021 stabil bleiben. Im zweiten Halbjahr 2020 will Merkel mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft Akzente setzen, bevor sie aus der Politik ausscheidet. Bei der Regierungsbefragung am Dienstag sagte sie: „Ich bin am Ende.“ Lachend fügte sie hinzu: „Am Ende meiner Antwort.“ Nervenschwäche, Rückzug? Keine Anzeichen.