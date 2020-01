Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EU denkt über die Abschaffung von Cent-Münzen nach

Werden die Geldbeutel der Deutschen bald schmaler und leichter? Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ will die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prüfen lassen, Ein- und Zwei-Cent-Stücke aus dem Verkehr ziehen.

Die brisante Idee findet sich unter Punkt 43 in der Liste von Initiativen zur Entbürokratisierung: ein „Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln“ mit dem Ziel, Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen.

Lästige Cent-Münzen: Viele Länder runden beim Kleingeld auf

Verwiesen wird hier auf einen Report der Kommission von 2018, in dem es heißt, dass immer mehr Euro-Staaten dazu übergegangen seien, Beträge beim Einkaufen auf volle fünf Cent runden zu lassen. Das spart die Herstellungskosten für Ein- und Zwei-Cent-Münzen und die Mühe beim Zählen und dem Transport. Für den Einzelhandel sind die kleinen Münzen ein Kostenfaktor. Für kleine Händler sind die Beschaffungskosten der Münzrollen mit Ein- und Zwei-Cent-Stücken oft teurer als die Münzen selbst wert sind.

In mehreren EU-Ländern werden an der Kasse Beträge seit längerem aufgerundet. Seit Anfang Dezember müssen auch in Belgien Geschäfte das Wechselgeld auf fünf Cent auf- oder abrunden. Nicht alle sind von den Gedankenspielen aus Brüssel begeistert. „Was die Kommission unter dem harmlosen Namen ‘einheitliche Rundungsregeln’ plant, muss alle Alarmglocken schrillen lassen“, sagte der CSU-Europa-Abgeordnete Markus Ferber. „Es darf hier keinesfalls der Einstieg in den Bargeldausstieg vorbereitet werden.“

Auch die Bundesregierung verfolgt keine Pläne, das Kupfergeld abzuschaffen. Eine Wechselgeld-Reform sei nicht geplant, erklärte im Dezember das Bundesfinanzministerium. Vollkommen verbannen dürfen einzelne Länder Kleingeld sowieso nicht. Die acht Münzen von 1 Cent bis 2 Euro sind in allen Euro-Ländern als Zahlungsmittel vorgeschrieben.

Auf- und abrunden ist aber erlaubt. Zuletzt sorgte die Nordsee-Insel Wangerooge für Schlagzeilen. Die lokale Volksbank bringt seit einiger Zeit kein Kleingeld mehr auf die Insel – der Transport ist zu umständlich und zu teuer. Die Euro-Staaten stellten 2019 derweil neue Münzen im Milliardenwert her.

Bundesbank-Präsident: „Mit Bargeld geben sie keine Daten preis“

Anders als zum Beispiel in Großbritannien oder in Skandinavien, wo fast alles längst auf Kartenzahlung umgestellt ist, hängen die Deutschen traditionell stark am Bargeld. Mit dem Schließen von Bankfilialen und Geld-Automaten könnte das Plastikgeld sich auch in Deutschland stärker durchsetzen. Außerdem plant der Internetgigant Facebook die Einführung einer Digitalwährung namens Libra. Die Euro-Staaten wollen sich das Geldmonopol aber nicht aus der Hand nehmen lassen.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist überzeugt davon, dass es noch sehr lange in Hosentaschen und Portemonnaies klimpern wird: „Bargeld ist in Deutschland nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel. Rund drei Viertel aller Einkäufe im Laden werden bar bezahlt“, sagte er im Dezember in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Bargeld habe eben auch Vorteile, man gebe keine Daten preis und ist unabhängiger von Technik.

Die Abschaffung der kleinen Cent-Münzen wäre eine weitreichende Änderung und würde selbst bei einem Beschluss noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Lesen Sie hier, was sich für Verbraucher schon im Februar ändert. (tb)