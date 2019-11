Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glanz und Tragödie: Die Geschichte der von Weizsäckers

Sie gehören zu den bekanntesten Familien in Deutschland: die Weizsäckers. Wie bei vielen großen Familien liegen auch hier Glanz und Tragödie ganz nah beieinander. Die tödliche Messerattacke gegen den Arzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, am Dienstag markiert den neuesten Schicksalsschlag.

Richard von Weizsäcker war einer der bedeutendsten Bundespräsidenten. Seine Rede am 8. Mai 1985 machte weltweit Schlagzeilen und schaffte es sogar auf die Titelseite der „New York Times“. Von Weizsäcker bezeichnete den 8. Mai als „Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“. Die Ansprache wurde als Einschnitt im Umgang der Deutschen mit dem Zweiten Weltkrieg gelobt.

Familie Weizsäcker – pfälzisch-württembergische Freiherren

Richard von Weizsäcker entstammte dem pfälzisch-württembergischen Geschlecht Weizsäcker. Sein Großvater, der württembergische Ministerpräsident Karl Hugo von Weizsäcker war 1916 in den erblichen Freiherrenstand erhoben worden.

Weizsäcker hatte zwei Brüder und eine Schwester: Der Philosoph und Physiker Carl-Friedrich von Weizsäcker war einer der bedeutendsten Unterstützer der Friedensbewegung.

Als Wehrmachtssoldat beim Überfall auf Polen dabei

1938 wurde Richard von Weizsäcker zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Im Herbst desselben Jahres trat er in die Maschinengewehrkompanie des Potsdamer Infanterie-Regiments 9 der Wehrmacht ein, die zur 23. Infanterie-Division gehörte. Sein älterer Bruder Heinrich diente bereits als Leutnant im selben Regiment.

Aus Anlass der Feier zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes im Mai 1989 trafen Mitglieder der Familie des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Bonn zusammen. (l.-r.): Sohn Andreas mit Frau, Frau Marianne von Weizsäcker, die Söhne Fritz, Robert und Tochter Marianne.

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er als Jurist in der Wirtschaft tätig und von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin.

Richard von Weizsäcker (r.) mit Michael Gorbatschow (M., Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion) und Helmut Kohl (l., Bundeskanzler) bei einem Treffen in Bonn 1989.

Marianne von Weizsäcker – hier mit Sohn Fritz im Jahr 2010 – engagierte sich spätestens wohltätig, seit ihr Mann regierender Bürgermeister von Berlin wurde. Dabei hielt sich die Frau des Bundespräsidenten bewusst aus medialem Trubel heraus.

Besonders deutlich wurde die Haltung von Marianne von Weizsäcker, als sie einer Initiative der First Lady Nancy Reagan 1986 zum Thema Drogenbekämpfung fernblieb. Für Marianne von Weizsäcker war es nicht nachvollziehbar, dass drogenabhängige Jugendliche bei der Präsentation des Projektes den Medien preisgegeben wurden.

Robert von Weizsäcker wurde 1954 in Essen geboren und ist der älteste Sohn von Richard und Marianne von Weizsäcker. Robert von Weizsäcker ist Ökonom und war Dozent an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten. Er ist auch Fernschach-Großmeister und Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes.

Andreas von Weizsäcker wurde 1956 in Essen geboren und ist 2008 in Gauting gestorben. Andreas von Weizsäcker war Bildhauer und Hochschullehrer für Kunst.

Eines seiner bekanntesten Werke war die Installation „Hangover" unter der Raschplatzhochstraße in Hannover – hier zu sehen im Jahr 2018.

Marianne Beatrice von Weizsäcker wurde – wie ihre Brüder – in Essen geboren, während ihr Vater im Ruhrgebiet als Jurist in der Wirtschaft arbeitete. Beatrice von Weizsäcker ist Juristin, Journalistin und Autorin. Sie ist auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des 3. Ökumenischen Kirchentags 2021.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem Ball des Sports 1987 mit seinem Sohn Fritz von Weizsäcker. Fritz von Weizsäcker ist das jüngste Kind des Ehepaars von Weizsäcker.

Der Mediziner von Weizsäcker wurde 1960 geboren. Am 19. November wurde er in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen. Fritz von Weizsäcker war Chefarzt für innere Medizin an der Klinik und hatte vor seinem Tod dort einen Vortrag gehalten. Schwerpunkt seiner medizinischen Tätigkeit war die Behandlung von Hepatitis B und C.

Am 1. September 1939 überschritt die Einheit der Weizsäcker-Brüder im Rahmen des Überfalls auf Polen die polnische Grenze. Heinrich von Weizsäcker fiel am Abend des 2. Septembers. Er wurde durch einen Halsschuss getötet, nur wenige Hundert Meter von Richard entfernt. Dieser beerdigte seinen Bruder und ging am nächsten Tag wieder an die Front.

Enge Freundschaft zu Widerstandskämpfern des 20. Juli

Nach dem Überfall auf Polen wurde Weizsäcker mit seinem Regiment an die luxemburgische Grenze verlegt. Ende Januar 1943 war er wieder an der Ostfront. Ab Februar 1943 nahm sein Regiment an der Leningrader Blockade teil. Mitte Mai 1944 besuchte er seinen Vater, damals deutscher Botschafter am Heiligen Stuhl, in Rom.

Weizsäcker freundete sich eng mit zwei im selben Regiment dienenden späteren Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 an: Axel von dem Bussche und Fritz-Dietlof Graf von Schulenberg. Über beide erfuhr er von denAttentatsplänen des Claus Graf von Stauffenberggegen Adolf Hitler.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit – der Vater wird verurteilt

Schon 1945 begann Weizsäcker ein Jura-Studium in Göttingen. Parallel dazu arbeitete er von 1947 bis Anfang 1949 als Assistent von Rechtsanwalt Hellmut Becker. Dieser war der Verteidiger seines Vaters bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Im sogenannten „Wilhelmstraßen-Prozess“ trat er als Hilfsverteidiger seines Vaters auf, des SS-Brigadeführers und Staatssekretärs Ernst von Weizsäcker.

Der Vater wurde aufgrund seiner aktiven Mitwirkung bei der Deportation französischer Juden nach Auschwitz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer sieben-, später fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Richard von Weizsäcker bezeichnete das Urteil später als „historisch und moralisch ungerecht“.

Die Kinder machen Karriere als Hochschullehrer oder Autoren

Bundespräsident Richard von Weizsäcker (r.) unterhält sich am 9. Januar 1989 während des traditionellen Neujahrsempfanges in der Bonner Villa Hammerschmidt mit Bundeskanzler Helmut Kohl, in der Mitte die Ehefrau des Bundespräsidenten, Marianne von Weizsäcker. Foto: Martin Athenstädt / dpa

Mit seiner Ehefrau Marianne hatte Richard von Weizsäcker vier Kinder. Drei von ihnen – darunter der getötete Fritz – machten als Hochschullehrer oder Autoren Karriere. Andreas von Weizsäcker, der zweite Sohn, schlug zunächst eine nichtakademische Karriere ein. Parallel zum Abitur an der Odenwaldschule erlernte er den Beruf des Bau- und Möbelschreiners. 1976 legte er die Gesellenprüfung ab.

1978 engagierte sich Andreas von Weizsäcker beim Deutschen Entwicklungsdienst in Thailand. Im selben Jahr stellte man ihm erstmals eine Diagnose auf Lymphdrüsenkrebs. Die anschließende Therapie schien erfolgreich. 1979 begann er ein Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München, das er mit einem Diplom abschloss.

Nach mehreren internationalen Gastprofessuren wurde er 2007 zum Präsidenten der Münchener Kunsthochschule ernannt. Am 13. Juni 2008 starb er im Alter von 51 Jahren an einem Lymphknoten-Tumor. Sein Vater überlebte ihn um sechseinhalb Jahre: Am 31. Januar 2015 endete das Leben des bekanntesten Sprosses der Familie – Richard von Weizsäcker wurde 94 Jahre alt.