Berlin. In der Corona-Pandemie erhalten Familien von Hartz-IV-Empfängern bald einen Kinderfreizeitbonus. Alle Infos zum neuen Corona-Zuschuss.

In der Corona-Pandemie wurden bedürftige Menschen bereits mehrfach finanziell unterstützt

Nun erhalten Familien, die von Hartz IV leben, einmalig 100 Euro pro Kind

Doch wann wird der sogenannte Kinderfreizeitbonus ausgezahlt?

Familien, die Hartz IV beziehen, sollen bald einen einmaligen Zuschuss bekommen: Ab 1. August gibt es 100 Euro pro Kind. Der sogenannte Kinderfreizeitbonus ist Teil des Corona-Aufholprogramms. Der Bundestag hatte das Paket im Juni beschlossen, um Langzeitfolgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzufedern.

Der Freizeitbonus im Speziellen kann für Ferien-, Sport- oder Freizeitaktivitäten ausgegeben werden - "je nach Lust und Laune", so Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Bundesagentur für Arbeit hat inzwischen mitgeteilt, wie die Auszahlung für Hartz-IV-Familien und andere Berechtigte genau funktionieren soll. Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu lesen Sie in unserem Überblick.

Hartz-IV-Familien bekommen schon bald 100 Euro Corona-Zuschuss pro Kind. Foto: dpa

Hartz IV: Wie hoch ist der Kinderfreizeitbonus?

Familien mit kleinen Einkommen bekommen einmalig 100 Euro für jedes Kind, das am 1. August 2021 noch nicht volljährig ist. Sie dürfen also frühestens am 2. August 2021 ihren 18. Geburtstag feiern.

Corona: Wer bekommt den Kinderbonus?

Ärmere Familien sind besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Im Gesetzentwurf zum Aufholprogramm ist die Rede von rund 2,7 Millionen Kindern. Der Kinderfreizeitbonus soll daher konkret folgende Menschen unterstützen:

Familien, die Hartz IV beziehen

Familien, die Kinderzuschlag beziehen

Familien, die Wohngeld beziehen

Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe nach SGB XII) beziehen

Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Familien, die Leistungen im Rahmen der Ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz beziehen

Wann werden die 100 Euro ausgezahlt?

Der Kinderfreizeitbonus soll ab August 2021 ausgezahlt werden. So hat es die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Als frühesten Termin nennt die Behörde den Monatsanfang.

Hartz IV: Wie wird der Corona-Bonus ausgezahlt?

Die Einmalzahlung wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet. In der Regel muss für den Zuschuss kein Antrag gestellt werden. Die Bundesagentur für Arbeit zahlt den Bonus automatisch aus.

Ausgenommen davon sind Empfängerinnen und Empfänger, die ausschließlich Wohngeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe nach SGB XII) bekommen. Sie müssen den Bonus beantragen. Ein Formular sowie weitere Informationen dazu gibt es bei der Familienkasse.

(jtb/msb/dpa)

