Tel Aviv/Gaza. Aus dem Libanon sind mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee hat eine Drohne abgefangen. Mehr im Blog.

Die radikalislamische Hamas hat seit Ausbruch des Konflikts ungefähr 3100 Raketen auf Israel abgefeuert

Rund 42.000 Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der massiven Luftangriffe Israels auf das Küstengebiet ihre Häuser verlassen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Drohne abgefangen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Netanjahu per Telefon die Solidarität der Bundesregierung zugesichert

Die Außenminister der EU-Staaten wollen ab 14.00 Uhr in einer Videokonferenz über die Eskalation des Konflikts beraten

Rund eine Woche nach Beginn der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt sind bereits mehr als 200 Menschen gestorben. Israel setzte auch in der Nacht zu Montag die Luftangriffe im Gazastreifen fort. Die Armee erklärte, Kampfjets bombardierten dort "Terrorziele". Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas feuerte ihrerseits aus dem Küstenstreifen weiter Raketen auf Israel ab.

Dabei wurden seit dem 10. Mai mindestens zehn Israelis getötet, weitere 280 wurden verletzt. Auf palästinensischer Seiten starben mindestens 197 Menschen, darunter mindestens 58 Kinder. Mehr als 1200 Menschen wurden dort verletzt.

Die Außenminister der EU-Staaten wollen am heutigen Dienstag ab 14.00 Uhr in einer Videokonferenz über die Eskalation des Konflikts beraten. Kern der Gespräche soll die Frage sein, wie die EU zu einer Deeskalation und zu einem Ende der Gewalt beitragen könnte. Der deutsche Außenminister Heiko Maas benennt die Hamas als klar verantwortlich für die Eskalation.

Die israelische Armee greift seit vergangenem Montag hunderte Ziele im Gazastreifen an. Sie verstärkte zudem die Angriffe auf ranghohe Mitglieder der radikalislamischen Hamas – das Haus des politischen Anführers der Terrororganisation, Jahia Sinwar, wurde bombardiert. Israels Premierminister Netanjahu gab in einer Fernsehansprache bekannt, dass die Einsätze noch "einige Zeit" in Anspruch nehmen könnten. Die neueste Eskalation des Nahostkonflikts ist eine der heftigsten der jüngsten Zeit.

Warum gibt es erneut Konflikte am Gazastreifen?

Droht der Konflikt am Gazastreifen nun noch weiter zu eskalieren? Der jüngste Auslöser war eine geplante Zwangsräumung: Mehrere palästinensische Familien im Jerusalemer Stadtteil Scheich Dscharrah sollten ihre Wohnungen verlassen. Dies hatten israelische Behörden angeordnet. Bereits seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April hatten sich die Spannungen verschärft. Viele Palästinenser sind zornig, weil die Polizei Bereiche der Jerusalemer Altstadt abgesperrt hatte, um Versammlungen zu verhindern.

News zur Eskalation in Israel von Dienstag, 18. Mai: Israels Armee fängt Drohne ab

10.50 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Drohne abgefangen, die in Richtung Beit Schean im Norden des Landes flog. Das unbemannte Luftfahrzeug war offenbar von Jordanien aus unterwegs, dies wurde jedoch nicht ausdrücklich mitgeteilt. Die Drohne wurde nach Armeeangaben abgefangen, nachdem die Luftwaffe sie überwacht hatte. Die Überreste des zerstörten Luftfahrzeugs seien von Sicherheitskräften eingesammelt worden. Ob die Drohne bewaffnet war, wurde nicht erwähnt.

Seit Beginn der jüngsten Eskalation hatte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben bereits mehrere vom Gazastreifen aus operierte Drohnen abgefangen, die mit Sprengstoff bestückt waren.

Lambsdorff: EU muss Sprachlosigkeit in Nahostpolitik überwinden

9.37 Uhr: Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat die EU aufgefordert, nach Jahren der Sprach- und Ideenlosigkeit in eine aktive Nahostpolitik einzusteigen. Außenminister Heiko Maas (SPD) müsse sich beim Krisengipfel zur Lage in Nahost dafür einsetzen, dass der EU-Sondergesandte Sven Koopmans ein umfassendes Mandat zur diplomatischen Unterstützung der USA erhalte, sagte Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Vor allem müsse eine Ausweitung der Gewalt verhindert werden.

„Der Raketenterror der Hamas und des islamischen Dschihad muss umgehend beendet werden. Jedes weitere zivile Todesopfer ist eines zu viel“, so Lambsdorff. „Auf die Symptombekämpfung muss dann aber auch eine Ursachenbekämpfung folgen: Deswegen sollten die europäischen Außenminister heute auch einen Nahostgipfel unter Einbeziehung des Nahostquartetts und der regionalen Akteure wie Jordanien und Ägypten vereinbaren.“

Der ideale Zeitpunkt dafür sei die Europa-Reise von US-Präsident Joe Biden im Juni. Zudem müsse Maas das Gespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian intensivieren, um die unterschiedlichen Positionen der EU-Mitgliedsstaaten im Nahen Osten endlich zusammenzuführen. „Nur wenn Europa mit einer Stimme spricht, wird diese künftig auch gehört“, so Lambsdorff.

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat die EU aufgefordert, nach Jahren der Sprach- und Ideenlosigkeit in eine aktive Nahostpolitik einzusteigen. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Israel meldet Raketenbeschuss aus Libanon

6.09 Uhr: Aus dem Libanon sind nach Angaben des israelischen Militärs sechs Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Sie seien aber allesamt auf libanesischen Boden gefallen, teilte die Armee am späten Abend mit. Als Reaktion habe das Militär mit Artillerie auf die Angreifer gefeuert. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten, es seien mindestens drei Raketen vom Süden des Libanons aus abgefeuert worden.

Auch die UN-Friedensmission Unifil meldete Raketenbeschuss von libanesischem Boden aus. Die UN-Mission forderte alle Parteien zur Zurückhaltung auf, um eine Eskalation der Lage zu verhindern. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wer für den Raketenbeschuss verantwortlich war.

Biden spricht sich für Waffenruhe aus

5.51 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat seine Unterstützung für eine Waffenruhe erklärt. Das habe Biden in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag (Ortszeit) zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe mit Netanjahu auch über Bemühungen der Vereinigten Staaten gemeinsam mit Ägypten und anderen Partnern für eine solche Waffenruhe gesprochen.

Netanjahu kündigte am Montag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts an, die Angriffe im Gazastreifen würden fortgesetzt. "Die Weisung lautet: Die Schläge gegen Terrorziele gehen weiter", sagte er. Es gehe darum, dass "Ruhe und Sicherheit für alle israelischen Bürger wiederhergestellt werden". In der Nacht auf Dienstag gab es laut Augenzeugen wieder heftige Luftangriffe auf den Gazastreifen. Militante Palästinenser feuerten wieder Raketen auf Israel ab: Im Süden des Landes wurde der Armee zufolge abermals Raketenalarm ausgelöst.

US-Präsident Joe Biden spricht sich im Nahost-Konflikt für eine Waffenruhe aus. Foto: dpa

Jung: Angriffe auf Juden sind Angriff auf freie Gesellschaft

05.30 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat die jüngsten antisemitischen Auswüchse in Deutschland scharf verurteilt. "Angriffe auf Jüdinnen und Juden, auf Synagogen oder antisemitische Parolen bei Demonstrationen sind ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft", sagte der Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion. "Kritik an der Politik Israels bleibt in unserem Land selbstverständlich erlaubt. Doch Hass und Antisemitismus sind dabei absolut inakzeptabel."

Jung appellierte an die Teilnehmer an Demonstrationen zum Nahost-Konflikt, Besonnenheit zu zeigen und sich an Stimmungsmache gegen Jüdinnen und Juden nicht zu beteiligen.

Prien: Kampf gegen Antisemitismus ins Grundgesetz aufnehmen

05.00 Uhr: Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, den Kampf gegen Antisemitismus als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. "Das wäre ein wichtiges Vorhaben für die nächste Wahlperiode des Deutschen Bundestages", sagte das CDU-Bundesvorstandsmitglied unserer Redaktion. Zudem sprach sie sich für eine gezielte politische Bildung für Kinder aus arabischen und muslimischen Familien aus.

News zur Eskalation in Israel von Montag, 17. Mai: UN-Sicherheitsrat wird am Dienstag erneut wegen Nahost-Konflikt zusammenkommen

22.31 Uhr: Angesichts der Eskalation in Nahost hält der UN-Sicherheitsrat am Dienstag erneut eine Dringlichkeitssitzung zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ab. Die Sitzung werde hinter verschlossenen Türen abgehalten, teilte die diplomatische UN-Vertretung Norwegens am Montag auf Twitter mit. Zuvor hatten die USA eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums abermals blockiert.

"Unschuldige Zivilisten werden weiterhin getötet und verletzt. Wir wiederholen: Beenden Sie die Feindseligkeiten jetzt", schrieb die norwegische Delegation. Der UN-Sicherheitsrat kam auf Antrag von Norwegen, China und Tunesien seit dem Wiederaufflammen des Konflikts in der vergangenen Woche mehrfach zusammen. Eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums scheiterte jedoch am Montag wieder am Widerstand der USA. Diplomaten zufolge blockierten die USA in einer nicht-öffentlichen Sitzung zum dritten Mal eine Erklärung des höchsten UN-Gremiums zu der Gewalteskalation.

Weißes Haus verteidigt seine Nahost-Bemühungen: „stille Diplomatie“

20.31 Uhr: Die US-Regierung hat ihr Vorgehen im Nahost-Konflikt gegen Kritik verteidigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag in Washington, die Regierung sei der Ansicht, mit "stiller intensiver Diplomatie" aktuell am meisten erreichen zu können. In der vergangenen Woche hätten Regierungsmitarbeiter, von Präsident Joe Biden bis zu unteren Ebenen, mehr als 60 Gespräche mit Vertretern Israels, der Palästinenser und vielen Partnern in der Region geführt. Es liefen viele Gespräche „hinter den Kulissen“. Nicht zu jedem Aspekt dieser diplomatischen Bemühungen gebe es öffentliche Mitteilungen.

Trotz internationaler Bemühungen um eine Waffenruhe dauert der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen an. Vielerorts waren zuletzt Forderungen laut geworden, dass sich Bidens Regierung stärker um eine Beilegung des Konflikts bemühen sollte. Internationalen Rufen nach einer Waffenruhe hat sich die US-Regierung bislang nicht explizit angeschlossen.

Anhänger der Hisbollah protestieren in Beirut für Palästinenser

19.12 Uhr: Hunderte Anhänger der Hisbollah und andere Demonstranten haben sich bei einer Protestkundgebung in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit den Palästinensern solidarisiert. „Wir befinden uns mit unseren Brüdern in Palästina in derselben Schlacht und an derselben Front, euer Kampf ist unser Kampf“, sagte der hohe Hisbollah-Anführer Haschim Safi al-Din am Montag.

Er sprach sich zugleich gegen jede Normalisierung mit Israel aus. Die Demonstranten schwenkten Fahnen der Palästinenser und der Hisbollah und riefen unter anderem "Tel Aviv, wir kommen."

Die schiitische Hisbollah-Organisation ist eng mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Sie kontrolliert mit ihrer Miliz unter anderem den Süden des Libanon und damit die Grenze zu Israel, wo es immer wieder zu Spannungen kommt. Am Freitag wurde dort mindestens ein Demonstrant durch israelisches Panzerfeuer tödlich verletzt. Zuletzt hatte es 2006 einen Krieg zwischen der Hisbollah und Israel gegeben.

Baerbock fordert stärkere diplomatische Bemühungen im Nahost-Konflikt

17.54 Uhr: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock macht sich für verstärkte diplomatische Bemühungen im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas stark. "Hochrangige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland sollten in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika und der EU in die Region entsandt werden", sagte die Grünen-Politikerin am Montag.

Aus Berlin heraus müsse auf die Kräfte eingewirkt werden, die über Einfluss bei der Hamas verfügten. "Das bedeutet vor allem in diesen schwierigen Zeiten intensive Telefondiplomatie und der Einsatz von Sonderemissären", sagte Baerbock.

Lufthansa streicht Flüge nach Israel bis einschließlich Donnerstag

17.23 Uhr: Angesichts des Konflikts in Israel hat der Lufthansa-Konzern weitere Flüge zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv gestrichen. Bis einschließlich Donnerstag werde es nun keine Linienflüge der Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian geben, sagte ein Konzernsprecher in Frankfurt am Montag. Voraussichtlich ab Freitag werde man den Flugbetrieb wieder aufnehmen.

Die Lufthansa-Gruppe fliegt aus ihren Drehkreuzen üblicherweise wöchentlich 19 Verbindungen nach Israel. Auf die Hauptmarke Lufthansa entfallen dabei 11 Hin- und Rückflüge. Auch zahlreiche andere Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen wegen der fortgesetzten Raketenangriffe der Hamas und israelischer Gegenschläge abgesagt.

Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv: Im vergangenen Jahr reisten rund 23 Millionen Passagiere über Ben Gurion ins Land ein. Foto: dpa

Söder will hart gegen Antisemitismus vorgehen

16.51 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will hart und entschlossen gegen antisemitische Vorfälle vorgehen. "Wir müssen ein klares Signal gegen Antisemitismus und Rassismus setzen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" vom Dienstag. Man dürfe in Deutschland jeden kritisieren, aber nicht mit antisemitischen Parolen, Angriffen auf jüdisches Leben und Synagogen. "Deswegen ist ganz klar: Es gibt ein Freiheits- und Schutzversprechen für unsere jüdischen Bürger", versprach Söder. "Jeder, der dagegen verstößt, muss mit der ganzen Entschlossenheit des Freistaats Bayern rechnen."

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle forderte indes ein Gesamtkonzept von Bund und Ländern gegen Antisemitismus. Angesichts der ernsten Lage mit judenfeindlichen Parolen und brennenden Israel-Fahnen sei ein konzertiertes Vorgehen notwendig. "Die Gesellschaft muss sich mit Jüdinnen und Juden solidarisch zeigen."

Merkel bekräftigt Israels Recht auf Selbstverteidigung

16.10 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Telefongespräch mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die fortgesetzten Raketenangriffe aus Gaza erneut scharf verurteilt. Sie habe Netanjahu die Solidarität der Bundesregierung zugesichert und das Recht Israels bekräftigt, sich in Selbstverteidigung gegen die Angriffe zur Wehr zu setzen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit.

„Angesichts der vielen Zivilisten auf beiden Seiten, die ihr Leben verloren haben, brachte die Bundeskanzlerin ihre Hoffnung auf ein möglichst zeitnahes Ende der Kampfhandlungen zum Ausdruck.“ Merkel habe ferner unterstrichen, „dass die Bundesregierung weiter entschieden gegen Proteste in Deutschland vorgehen werde, die Hass und Antisemitismus verbreiten“.

Netanjahu dankte Merkel nach Angaben seines Büros für den Einsatz ihrer Regierung gegen antisemitische Kräfte in Deutschland. „Der Regierungschef betonte, dass die Hamas ein doppeltes Kriegsverbrechen begeht, indem sie Raketen aus zivilen Wohngebieten abgefeuert und Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht“, hieß es in der Mitteilung.

Seit der neuen Eskalation des Konflikts vor einer Woche haben militante Palästinenser mehr als 3150 Raketen auf Israel abgefeuert. Zehn Menschen wurden bislang in Israel in Folge von Beschuss getötet. Israels Luftwaffe reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Dort wurden bislang nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 200 Menschen getötet.

Blinken: Vor allem Kinder müssen im Gaza-Konflikt geschützt werden

15.02 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat alle Parteien im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zum Schutz von Zivilisten und vor allem von Kindern aufgefordert. Die USA seien weiterhin sehr besorgt über die eskalierende Gewalt, Hunderte Menschen seien getötet oder verletzt worden, sagte Blinken am Montag in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Palästinensische Kinder retten Plüschtiere aus ihrem zerstörten Zuhause in Gaza City. Foto: ANAS BABA / AFP

"Palästinenser und Israelis haben wie Menschen überall das Recht, in Sicherheit zu leben", sagte Blinken. "Das ist kein israelisches Privileg oder palästinensisches Privileg - das ist ein Menschenrecht." Ihn alarmiere auch, dass Journalisten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens einem Risiko ausgesetzt worden seien.

Die US-Regierung arbeite intensiv hinter den Kulissen daran, dass der Konflikt beendet werde, sagte Blinken weiter. Er machte aber auch klar: "Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen." Eine terroristische Gruppe, die Raketen auf Zivilisten abfeuere, lasse sich in keiner Weise mit einem Land vergleichen, das sich und seine Bevölkerung verteidige. "Deshalb rufen wir Hamas und andere Gruppen in Gaza auf, die Raketenangriffe sofort einzustellen." Er forderte zudem alle Konfliktparteien auf, Schritte zu unterlassen, die eine Chance auf einen künftigen Frieden untergraben

Israels Armee: Bislang 100 Kilometer Hamas-Tunnelanlagen zerstört

14.13 Uhr: Das israelische Militär schätzt, dass bei seinen Angriffen im Gazastreifen bislang Tunnelanlagen in einer Länge von rund 100 Kilometern der dort herrschenden Hamas zerstört wurden. Dies sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Montag in einer Video-Konferenz mit Reportern. Das Militär hatte in der Nacht erneut das Tunnelsystem angegriffen. 54 Kampfflugzeuge hätten rund 35 Ziele im Laufe der Nacht beschossen, hatte es zuvor mitgeteilt.

Ein Junge sitzt vor den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses in Gaza-Stadt, nachdem es am Morgen von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde. Foto: Mohammed Talatene/dpa

Nach Angaben der Armee hatte die Hamas das Tunnelsystem über Jahre aufgebaut. Einem Armeevertreter zufolge hat es eine Länge von Hunderten Kilometern. Es werde unter anderem dafür benutzt, um innerhalb des Gazastreifens Kämpfer, Munition und Lebensmittel zu bewegen, teils auch mit Fahrzeugen.

Zuletzt beschossen worden seien zuletzt strategisch wichtige Orte des Netzes wie etwa Knotenpunkte. Die "Metro" liegt zu großen Teilen unter der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens. Conricus bezeichnete sie unlängst als "Stadt unter der Stadt".

Bundesregierung nennt antisemitische Ausfälle bei Demos "beschämend"

13.56 Uhr: Die Bundesregierung hat antisemitische Ausfälle bei Demonstrationen gegen den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen scharf kritisiert. "Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Man könne von jedem Demonstranten verlangen, zu trennen zwischen Kritik an der Politik des Staates Israel, die jeder äußern dürfe, und "dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können", nämlich Hass und Aggression gegen Juden und gegen das israelische Volk.

Angesichts der zahlreichen antisemitischen Taten der vergangenen Tage plant die Bundesregierung aber derzeit keine Gesetzesverschärfungen. Es gebe keine "aktuellen Planungen" etwa für verschärfte Strafandrohungen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass Antisemitismus mit den geltenden rechtsstaatlichen Regeln geahndet werden müsse. "Das muss jeder wissen, und dass muss jedem mit den Mitteln des Rechtsstaats klargemacht werden", sagte er.

Erdogan fordert in Telefonat mit Papst Sanktionen gegen Israel

13.51 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit Papst Franziskus Sanktionen gegen Israel gefordert. Israel, das ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" begehe, müsse sanktioniert werden, andernfalls würden "Massaker" an den Palästinensern fortgesetzt werden, sagte Erdogan nach Angaben des türkischen Präsidialbüros in dem Gespräch am Montag.

Es sei wichtig, dass der Papst die nötigen Botschaften in die christliche Welt und an die internationale Gemeinschaft trage, um diese zu mobilisieren. Die internationale Gemeinschaft müsse abschreckende Reaktionen und Lektionen erteilen, forderte Erdogan. Der Vatikan bestätigte nur, dass es am Morgen ein Telefonat des katholischen Kirchenoberhaupts mit Erdogan gegeben habe, nannte aber keine Details.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Archivbild). Foto: Mustafa Kamaci/Turkish Presidency/AP/dpa

Israel tötet gezielt Militärkommandeur des Islamischen Dschihad

13.24 Uhr: Israels Armee hat am Montag nach eigenen Angaben einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Der Angriff galt den Angaben zufolge Hasem Abu Harbid, Leiter des nördlichen Kommandos der militanten Organisation. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich.

Nach Medienberichten wurden bei einem anderen gezielten Luftangriff Israels auf ein Auto im Gazastreifen drei Palästinenser getötet. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. Militante Palästinenser beschossen nach den beiden Zwischenfällen an den Gazastreifen grenzende Gebiete sowie die Städte Beerscheva, Aschkelon und Aschdod. Ein Einwohner von Aschdod berichtete von einer heftigen Explosion in der Stadt. Nach Polizeiangaben wurde dabei ein Haus direkt getroffen. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden.

2019 hatte Israel gezielt den Dschihad-Militärchef Baha Abu Al Ata getötet. Darauf folgten damals massive Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Orte und Gegenangriffe der israelischen Luftwaffe in dem Küstenstreifen. Nach einigen Tagen konnte mit Hilfe von Unterhändlern Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Waffenruhe vereinbart werden.

Seibert: Raketenterror gibt Israel Recht auf Selbstverteidigung

13.02 Uhr: Die Bundesregierung hat ihre Forderung nach einem Ende der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel bekräftigt. Da die Raketenangriffe auf die Tötung von Zivilisten abzielten, seien diese als "Terror" zu bewerten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung stehe in dieser Situation zu Israel.

Auf eine Frage zur Bewertung von Angriffen auf ein von Medien genutztes Hochhaus in Gaza oder Gebäude des UN-Palästinenserhilfswerkes (UNRWA) sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes, es werde erwartet, dass die israelische Armee bei Einsätzen in Selbstverteidigung die Verhältnismäßigkeit beachte.

Israelische Soldaten feuern Haubitzen in Richtung Gazastreifen. Die Bundesregierung rechtfertigt Verteidigungsangriffe Israels auf die Hamas. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Die Bundesregierung beklagte den Verlust von Menschenleben auf beiden Seiten. "Es gibt hier nicht ein Leben, das mehr wert wäre als ein anderes. Jedes Leben hat seine Würde", sagte Seibert. Aber es gebe eine ganz klare Entwicklung hin zu dieser Situation. "Und der Raketenterror der Hamas gegen Israels Städte, in denen Israels Bürger sterben - übrigens arabische wie jüdische Bürger von Israel - der hat Israel das Recht gegeben, seine Bürger zu schützen und in Selbstverteidigung zu handeln."

Ein in einem Konflikt getötetes Kind sei immer eine Tragödie, sagte Seibert auf eine Nachfrage zu den Grenzen einer israelischen Selbstverteidigung. "Die Welt weiß von der ganz bewussten Strategie der Hamas, ihre Tunnel auch in der Nähe von Schulen verlaufen zu lassen, ihre Einsätze direkt aus Wohngebieten und dicht bevölkerten Gegenden zu fahren. Damit nimmt Hamas die palästinensischen Bevölkerung von Gaza in Geiselhaft und das ist ein zynisches Vorgehen", so Seibert.

Zwei Tote und dutzende Verletzte bei Tribünen-Einsturz in Synagoge im Westjordanland

12.28 Uhr: Beim Einsturz einer Tribüne in einer Synagoge im von Israel besetzten Westjordanland sind zwei Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsdienste vom Montag hatten sich am Vortag hunderte Gläubige zum jüdischen Schawuot-Fest in dem noch im Bau befindlichen Gotteshaus in der israelischen Siedlung Givat Zeev nahe Jerusalem versammelt, als die Tribüne unter ihnen nachgab.

Israelische Sanitäter tragen verwundete ultra-orthodoxe Männer aus einer Synagoge in Givat Zeev. Beim Einsturz einer Tribüne in einer Synagoge nahe Jerusalem sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa

Laut den Rettungsdiensten mussten etwa 60 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, darunter fünf Schwerverletzte. Im Internet verbreitete Aufnahmen zeigten, wie die Tribüne innerhalb weniger Sekunden unter dutzenden betenden Männern kollabierte. "Das Beten in diesem Gebäude war verboten", sagte der Jerusalemer Polizeichef Doron Tourgeman bei einem Besuch am Unglücksort. Verteidigungsminister Benny Gantz sprach den Opfern des Unglücks sein Beileid aus.

Laschet für entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus

11.58 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich nach den antisemitischen Vorfällen bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland für ein entschiedenes Vorgehen stark gemacht. Die Lage in Israel sei besorgniserregend, sagte Laschet am Montag in Berlin nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in teils online organisierten Beratungen des Parteivorstands. Man habe „entsetzliche Bilder bei den Demonstrationen in Deutschland gesehen“ und stehe an der Seite Israel, wurde Laschet zitiert. Man dürfe in Deutschland keine antisemitischen Tendenzen dulden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützte nach anderen Informationen von Teilnehmern die Ausführungen Laschets, in dieser Frage sehr klar zu sein. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sprach sich nach Angaben von Teilnehmern für ein entschiedenes Vorgehen gegen „eingewanderten Juden-Hass“ in Deutschland aus. Wer „auf deutschem Boden gegen Juden hetzt, darf nicht darauf hoffen, dass es irgendeinen Rabatt“ gebe, weil man zugewandert oder asylsuchend oder in Deutschland geboren sei.

Die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien so verunsichert und besorgt wie schon lange nicht mehr, sagte Klöckner demnach. Sie wurde mit den Worten zitiert: „Die Botschaft des Judenhasses ist so gravierend, dass wir hier entschieden vorgehen müssen.“ Es gebe auch eingewanderten Judenhass. „Hier brauchen wir eine viel klarere Ansprache.“ Man könne ja gerne gegen die Politik Israels sein und dann vor der israelischen Botschaft demonstrieren, sagte sie weiter. „Aber das als Vorwand zu nutzen und gegen Juden zu hetzen, das widerspricht allem, zu dem wir uns hier in Deutschland bekennen.“

Rund 42.000 Palästinenser in Gaza fliehen

10.41 Uhr: Rund 42.000 Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der massiven Luftangriffe Israels auf das Küstengebiet ihre Häuser verlassen. Sie suchten Schutz in 50 Schulen des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Gazastreifen, wie ein Sprecher der Organisation am Montag mitteilte. Mehr als 2500 Menschen sind nach der Zerstörung ihrer Häuser obdachlos geworden.

Die Angriffe, mit denen Israels auf massive Raketenangriffe militanter Kämpfer aus dem Palästinensergebiet reagiert, dauerten auch in der Nacht auf Montag an. Israels Armee betont, man greife in dem Küstenstreifen nur Ziele der dort herrschenden Hamas an. Diese liegen teilweise mitten in Wohngebieten. Nach Angaben der Luftwaffe unternimmt diese alles, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.

CSU-Minister gibt Erdogan Mitschuld an antisemitischen Protesten

8.26 Uhr: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) macht den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mitverantwortlich für antisemitische Proteste der vergangenen Tage. "Was wir jetzt erleben, sind ganz überwiegend nicht Rechtsextremisten, sondern es sind ganz überwiegend Menschen mit muslimischem Hintergrund, die aufgestachelt zum Teil auch von brutalen Reden von Präsident Erdogan in der Türkei und anderen meinen, diese Auseinandersetzungen jetzt auf deutschen Straßen austragen zu müssen", sagte Herrmann am Sonntagabend gegenüber "Bild".

Der CSU-Politiker betonte, das Verbrennen von Flaggen des Staates Israel und das Verbreiten von Judenhass bei Protesten gegen die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen seien Straftaten. Menschen mit "fanatischer Intoleranz" drohte Herrmann mit Abschiebung.

Dazu sagte er, in Deutschland seien "eine ganze Menge Menschen nicht wirklich integriert in unsere Gesellschaftsordnung, in das, was unsere Verfassungsordnung ausmacht". In solchen Fällen müsse überprüft werden, ob diese Menschen ein Daueraufenthaltsrecht oder die deutsche Staatsangehörigkeit hätten. Sei dies nicht der Fall, "muss man in der Tat prüfen, dass jemand, der so intolerant ist, nicht mehr eingebürgert wird, und wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, unser Land verlassen muss".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist in den Augen des bayerischen Innenministers mitverantwortlich für die antisemitischen Proteste der vergangenen Tage.

Naher Osten: Weitere Angriffe auch in der Nacht

6.41 Uhr: In der Nacht zu Montag warfen israelische Kampfjets dutzende Bomben über dem dicht besiedelten Küstenstreifen ab, berichteten AFP-Reporter. Hunderte Gebäude wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zerstört, Angaben über Tote und Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die beschoss die Armee Häuser von neun hochrangigen Hamas-Kommandeuren. Einige seien auch als Waffenlager genutzt worden, hieß es. Aus Gaza flogen Raketen auf angrenzende Gebiete in Israel.

Scholz: Für antisemitische Anschläge und Parolen gibt es kein Pardon

5.58 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz hat die antisemitischen Auswüchse der vergangenen Tage scharf verurteilt. Dieser Redaktion sagte der SPD-Kanzlerkandidat: "Mit Blick auf Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und antisemitischen Parolen bei Demonstrationen auf deutschen Straßen sage ich klar: Für so etwas gibt es kein Pardon. Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren."

Zugleich richtete Scholz einen Appell an die Unterstützer der radikalislamischen Hamas. "Der Nahost-Konflikt ist vielschichtig – doch für das, was sich in den vergangenen Tagen dort vollzieht, trägt die Hamas die Verantwortung", so der Bundesfinanzminister. "Deshalb sollte die internationale Staatengemeinschaft eindeutig jene aufrufen, die einflussreich sind und an der Seite der Hamas stehen: Beenden Sie den Raketen-Terror! Stoppen Sie die Gewalt!"

Vizekanzler Olaf Scholz hat die antisemitischen Auswüchse der vergangenen Tage scharf verurteilt. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Polizeivertreter fordern bessere Überwachung gewaltbereiter antisemitischer Gruppen

5.11 Uhr: Angesichts der antisemitischen Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) eine stärkere Überwachung der Szene durch Polizei und Verfassungsschutz gefordert. "Entscheidend ist: Die deutschen Sicherheitsbehörden müssen ein noch genaueres Bild vom Gefahrenpotenzial gewaltbereiter antisemitischer Gruppen bekommen", sagte Sebastian Fiedler, Vorsitzender des BDK, den Zeitungen dieser Redaktion. Fälle wie in Gelsenkirchen würden zeigen, "dass die Polizei vor Ort von der Militanz und der Anzahl der Teilnehmer überrascht war".

Fiedler hob hervor: "Da hilft nur eine Stärkung der Nachrichtendienste und eine ad-hoc-Schwerpunktsetzung beim Polizeilichen Staatsschutz. Die Sicherheitsbehörden müssen angesichts der Eskalation in Nahost die Szenen in Deutschland genauer ins Visier nehmen."

Zugleich zeigte sich der Chef der Kripo-Gewerkschaft skeptisch gegenüber härteren Strafen bei Fällen von Antisemitismus auf Protestmärschen. "Wir erleben derzeit eine Mobilisierung der pro-palästinensischen und anti-israelischer Gruppen, die Einsatzkräfte vor Ort vor eine enorme Belastung stellen. Höhere Strafen etwa gegen antisemitische Parolen sind nur sinnvoll, wenn die Beamten vor Ort die Straftäter auch stellen können", sagte Fiedler. "Das gelingt aber in Tumulten und Ausschreitungen auf Protestmärschen leider noch zu selten. Zudem wurde das Strafrecht gerade erst angepasst."

News zur Eskalation in Israel von Sonntag, 16. Mai: Netanjahu: Einsätze gegen Hamas werden mit "aller Kraft" fortgesetzt

21.12 Uhr: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat einem baldigen Ende des Militäreinsatzes im Gazastreifen eine Absage erteilt. Die Ruhe und Sicherheit für Israel wiederherzustellen, werde "noch einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte Netanjahu bei einer Fernsehansprache am Sonntagabend. Die Operation gegen die Hamas werde "mit aller Kraft" fortgesetzt. Der Premierminister verwies auf internationale Rückendeckung für den Einsatz, insbesondere durch die USA.

Bei einer erneuten Dringlichkeitssitzung der UN in New York hatte Generalsekretär António Guterres zuvor eindrücklich zu einem Stopp der Kampfhandlungen von beiden Seiten und zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen. "Dieser sinnlose Kreislauf aus Blutvergießen, Terror und Zerstörung muss sofort aufhören", sagte Guterres. Der Konflikt habe das "Potenzial, eine unaufhaltsame Sicherheits- und humanitäre Krise auszulösen und den Extremismus nicht nur auf dem besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel, sondern in der gesamten Region weiter zu fördern".

Johnson verurteilt Aufruf zu antisemitischer Gewalt in London

20.45 Uhr: Der Aufruf zur Vergewaltigung von jüdischen Frauen, der in London auf Video festgehalten wurde, schlägt weiter hohe Wellen. Nach Oppositionsführer Keir Starmer verurteilte auch Premierminister Boris Johnson den Vorfall scharf. "Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Ich stehe an der Seite der britischen Juden, die einen solch schändlichen Rassismus, wie wir ihn heute gesehen haben, nicht zu ertragen haben sollten“, schrieb der konservative Politiker auf Twitter. Mittlerweile hat Scotland Yard vermeldet, dass das betreffende Auto aus dem Demonstrationskorso identifiziert worden sei. Es werde nun ermittelt, wo sich die Insassen aufhalten, die per Megaphon zu antisemitischer Gewalt aufgerufen hatten.

Auch in Deutschland beschäftigen die antisemitischen Ausfälle und Verbrechen der vergangenen Tage weiter Politik und Gesellschaft. Angesichts des weiter eskalierenden Nahost-Konflikts dürfte das auch noch eine Weile so bleiben. Wie also damit umgehen? Gerade hierzulande reichen pathetische "Nie wieder"-Rufe nicht aus, um den Antisemitismus zu bekämpfen, findet unser Kollege Tobias Korenke. Er fordert zum geschlossenem Handeln gegen Antisemitismus auf. Hier lesen Sie seinen Kommentar: Wer Juden bedroht, bedroht uns alle

Saudi-Arabien pocht auf Ende der israelischen Angriffe

19.09 Uhr: Saudi-Arabien hat Israel im Gaza-Konflikt "eklatante Verletzungen" der Rechte der Palästinenser vorgeworfen und die Weltgemeinschaft zum Handeln aufgefordert. Die internationale Gemeinschaft müsse rasch handeln, um die israelischen Militäreinsätze dort zu stoppen, sagte der saudische Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud. Der Konflikt war am Sonntag Thema einer Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) auf Gesuch Saudi-Arabiens. Die OIC ist ein Zusammenschluss von 57 Staaten und versteht sich als "die kollektive Stimme der muslimischen Welt".

Londoner Demonstranten rufen zur Vergewaltigung von Jüdinnen auf

17.26 Uhr: Ein Video von pro-palästinensischen Demonstranten in London sorgt aktuell im Internet für Aufsehen. Auf den Aufnahmen ist ein Autokorso mit mehreren Personen und palästinensischen Flaggen zu sehen. Einer der Beteiligten brüllt über ein Megaphon anti-semitische Beleidigungen und geht soweit zur Vergewaltigung "jüdischer Töchter" aufzurufen. Die Londoner Polizei hat laut einem Statement auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Ermittlungen aufgenommen. Im Moment werde mit Nachdruck daran gearbeitet, die beteiligten Personen zu identifizieren. "Wir werden dieses Verhalten nicht tolerieren", hieß es weiter.

Auch der Vorsitzende der oppositionellen Labour Partei Keir Stammer forderte auf Twitter Konsequenzen. "Antisemitismus und Misogynie haben keinen Platz auf unseren Straßen und in unserer Gesellschaft", schrieb Stammer. Ob die Aufnahmen vom Sonntag sind oder von den größeren pro-palästinensischen Demonstrationen in London am Samstag, ist noch unklar.

Mehrere Verletzte bei Anschlag in Ost-Jersualem

17.26 Uhr: Bei einem Anschlag mit einem Auto sind bei einem Sicherheits-Checkpoint ist Ost-Jerusalem mehrere Menschen verletzt worden. Vier Polizisten seien bei dem Angriff im Stadtteil Scheich Dscharrah verletzt worden, teilte die israelische Polizei am Sonntag mit. Die örtlichen Rettungskräfte berichteten von insgesamt sieben Verletzten. Der Angreifer wurde mit Schüssen gestoppt, wie Polizeisprecher Micky Rosenfeld mitteilte. Er nannte keine weiteren Details zum Zustand des Angreifers.

Das von Israel besetzte Ost-Jerusalem war vor einer Woche Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischer Polizei. Auslöser der Proteste war die drohende Zwangsräumung von rund 30 Palästinensern aus ihren von Israelis beanspruchten Wohnungen im Viertel Scheich Dscharrah. Seitdem eskaliert die Gewalt in Nahost.

Schwer bewaffnete israelische Sicherheitskräfte treffen am Ort des Auto-Anschlags in Ost-Jerusalem ein. Bei dem Angriff an dem Sicherheits-Checkpunkt wurden mehrere Menschen verletzt. Foto: Menahem Kahana / AFP

Mindestens 40 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

16.36 Uhr: Bei den Angriffen auf den Gazastreifen durch die israelische Armee sind am Sonntag mindestens 40 Menschen getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt gab, sei das die höchste Zahl an Opfern binnen eines Tages seit Wiederaufflammen des Konflikts. Allein bei Angriffen auf ein Viertel in Gaza-Stadt wurden demnach acht Kinder getötet. Insgesamt wurden damit seit dem Aufflammen der Gewalt am Montag 188 Menschen in dem Küstenstreifen getötet, darunter 55 Kinder. 1230 weitere Palästinenser wurden verletzt.

Propalästinensische Demo in Berlin: 93 Verletzte, 59 Festnahmen

15.50 Uhr: Bei der propalästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln sind am Samstag 93 Polizisten verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, wurden insgesamt 59 Menschen festgenommen - unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte sowie Gefangenenbefreiung. Bei weiteren 150 Menschen seien die Identität festgestellt und Anzeigen gestellt worden.

Bei den vier angekündigten Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg seien insgesamt rund 900 Einsatzkräfte im Dienst gewesen. Auf der Sonnenallee war es zu Gewalt gekommen, nachdem die Polizei die Versammlung wegen Verstößen gegen die Corona-Hygieneregeln für aufgelöst erklärt hatte. Demonstranten widersetzten sich und warfen Steine, Flaschen und Böller auf die Polizei, die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Irans Brigaden wollen Palästinenser unterstützen

14.53 Uhr: Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden hat den Palästinensern seine Unterstützung im Kampf gegen Israels "Verbrechen" in Jerusalem und im Gazastreifen zugesichert. Der Iran stehe "an der Seite der Nation von Palästina" und verurteile Israel für sein Handeln "gegen alle internationalen Gesetze und Konventionen", sagte Brigadegeneral Ismail Kaani dem Hamas-Führer Ismail Hanijeh in einem Telefonat, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag berichtete.

Die Al-Kuds-Brigaden sind der für Auslandseinsätze zuständige Arm der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran erkennt den Staat Israel nicht an. Die Unterstützung der Palästinenser ist seit der Revolution von 1979 eine wichtige Säule der iranischen Außenpolitik.

Papst Franziskus: Habe große Befürchtung

14.30 Uhr: Papst Franziskus hat zum zweiten Mal in Folge bei seinem Sonntagsgebet das Schweigen der Waffen im Nahen Osten gefordert. Israelis und Palästinenser müssten "gemeinsam an den Tisch der Verhandlungen" zurückkehren, sagte das katholische Kirchenoberhaupt bei seiner Ansprache am Fenster des Apostolischen Palastes. "Hass und Vergeltung können nicht das Ziel sein." Der Papst forderte am Sonntag auch die internationale Gemeinschaft auf, Friedensbemühungen zu unterstützen.

"Ich habe eine große Befürchtung, was sich da im Heiligen Land zusammenbraut", sagte der 84-jährige Argentinier vor Pilgern, die ihm auf dem Petersplatz zuhörten. Die Konfliktparteien im Nahen Osten "riskieren das Fortschreiten einer künftigen staatlichen Lösung", sagte der Papst.

Unionspolitiker will Zuwanderung begrenzen

13.27 Uhr: Judenfeindliche und anti-israelische Parolen bei Protestkundgebungen zeigen aus Sicht des innenpolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, Defizite in der Migrationspolitik. "Die antisemitischen Ausfälle vor allem arabischstämmiger Jugendlicher oder türkischstämmiger Rechtsextremisten bei den Demonstrationen müssen rechtlich geahndet werden", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

"Sie stellen aber auch tiefergehende Fragen an unsere Zuwanderungs- und Integrationspolitik - jedenfalls wenn wir das Bekenntnis zur Existenz Israels als Teil unserer Staatsräson ernst nehmen", fügte Middelberg hinzu. Integration müsse weiterhin möglich bleiben. "Der Nahost-Konflikt muss Thema in unseren Schulen sein", forderte er.

Verband erhebt Vorwürfe nach Luftangriff auf Medienbüros

13.09 Uhr: Der Journalistenverband Foreign Press Association (FPA) in Israel und den Palästinensergebieten erhebt nach der Zerstörung eines Hochhauses mit Medienbüros im Gazastreifen schwere Vorwürfe gegen Israel. Die Entscheidung, das Gebäude zu zerstören, werfe die Frage auf, ob Israel bereit sei, die Pressefreiheit zu beeinträchtigen.

"Wir stellen fest, dass Israel keine Beweise vorgelegt hat, um seine Behauptung zu untermauern, dass das Gebäude von der Hamas genutzt wurde", hieß es in einem Schreiben des Verbands von Sonntag. Man habe wegen des Vorfalls um ein Treffen mit israelischen Beamten gebeten. Die FPA hat nach eigenen Angaben 480 Mitglieder, die für internationale Medien arbeiten.

Ein israelischer Soldat betet an seinem Einsatzort an der Grenze zum Gazastreifen. Foto: Menahem KAHANA / AFP

EU-Außenminister treffen sich zu Sondersitzung

11.52 Uhr: Angesichts eines eskalierenden Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinenser im Gazastreifen treffen sich die Außenminister der EU-Länder am Dienstag zu einer außerordentlichen Videokonferenz.

Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag auf Twitter mit. Borrell verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine inakzeptable Zahl ziviler Opfer. Man werde sich abstimmten, wie die EU am besten dazu beitragen könnte, dass die Gewalt ein Ende nehme, so der EU-Chefdiplomat.

Zentralrat der Juden: Szenen erinnern "an dunkelste Zeit"

9.53 Uhr: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat ein konsequentes Vorgehen der Polizei bei den anti-israelischen Demonstrationen gefordert. "Seit Tagen verbreiten Mobs in vielen deutschen Städten blanken Judenhass", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Sonntag in Berlin. "Sie skandieren übelste Parolen gegen Juden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnern."

Antisemitismus dürfe nicht "unter dem Deckmäntelchen der Versammlungsfreiheit verbreitet werden", mahnte er. Schuster forderte die muslimischen Verbände und Imame auf, sie müssten "mäßigend wirken".

Seehofer kündigt harte Strafen für Antisemiten an

9.23 Uhr: Nach den Ausschreitungen bei Protesten gegen Israel in Deutschland hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein hartes Durchgreifen gegen jede Form von Antisemitismus angekündigt. "Wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". "Wer antisemitischen Hass verbreitet, wird die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen."

Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat. Foto: dpa

Israel bombardiert Haus von Hamas-Chef im Gazastreifen

8.42 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf das Haus von des Chefs des politischen Flügels der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen, Yahya Sinwar, ausgeführt. Im Online-Dienst Twitter veröffentlichte die Armee am Sonntag ein Video, auf dem ein durch ein Bombardement schwer beschädigtes Haus zu sehen war, aus dem Rauchwolken aufstiegen. Ob Sinwar bei dem Anschlag getötet wurde, war zunächst unklar.

"Zu den angegriffenen Zielen gehörten das Haus von Yahya Sinwar, dem Chef des politischen Büros der Hamas im Gazastreifen, und das seines Bruders Muhammad Sinwar, Chef der Hamas für Logistik und Arbeitskraft", erklärte die Armee. Beide Häuser seien Teil der "militärischen Infrastruktur der Terrororganisation Hamas" gewesen, hieß es weiter.

Esken: "Antisemitische Parolen sind inakzeptabel"

7.30 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hat den Teilnehmern an antisemitischen Demonstrationen mit Konsequenzen gedroht. "Gerade mit Blick auf unsere deutsche Geschichte sind antijüdische und antisemitische Parolen absolut inakzeptabel", sagte sie unserer Redaktion. "Wer diese hetzerischen Parolen schreit oder verbreitet, muss mit der konsequenten Verfolgung durch unseren Rechtsstaat rechnen."

Der Staat müsse dafür sorgen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher seien, forderte Esken. "Wir lassen uns weder von Rechten noch von religiösen Fanatikern die Errungenschaften unserer offenen, bunten und freien Gesellschaft in Frage stellen."

News zur Eskalation in Israel von Samstag, 15. Mai: Weber: Hass gegen Religionen in ganz Europa bestrafen

22.00 Uhr: Als Reaktion auf die jüngsten antisemitischen Demonstrationen will der Chef der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, Hetze gegen Religionen in der gesamten EU unter Strafe stellen.

Die Glaubensfreiheit sei ein Kern des europäischen Gesellschafsmodells, sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende unserer Redaktion. "Es wäre eine Überlegung wert, dass die EU-Staaten gemeinsam prüfen, ob Hetze gegen Religionen in geeigneter Form ein Straftatbestand in allen Ländern werden sollte." Hintergrund: Weber: Hass gegen Religionen in ganz Europa bestrafen

Gaza-Konflikt: Joe Biden und Benjamin Netanjahu telefonieren

21.05 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach eigenen Angaben mit US-Präsident Joe Biden über den Gaza-Konflikt gesprochen. Er habe Biden am Telefon über Entwicklungen und Maßnahmen informiert, die Israel ergriffen habe und noch ergreifen wolle, teilte der israelische Regierungschef am Samstag auf Twitter mit.

Er dankte dem amerikanischen Präsidenten zudem für die „bedingungslose Unterstützung“ der USA, wenn es um Israels Recht auf Selbstverteidigung gehe. Das Gespräch zwischen Netanjahu und Biden war das zweite offizielle seit Beginn des Konflikts.

USA fordern Israel zum Schutz von Journalisten auf

20.00 Uhr: Nach dem israelischen Luftangriff auf ein von internationalen Medien genutztes Hochhaus im Gazastreifen haben die USA die Wichtigkeit des Schutzes von Journalisten betont. „Wir haben den Israelis direkt gesagt, dass die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von Journalisten und unabhängigen Medien eine vorrangige Pflicht ist“, erklärte am Samstag die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

US-Präsident Joe Biden telefonierte nach dem Raketenangriff auf das Gebäude, das unter anderem von der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) genutzt worden war, mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Dabei habe Netanjahu betont, dass seine Regierung „alles“ tue, um in dem Konflikt Schaden für Nicht-Beteiligte zu vermeiden, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit.

Israel, Lod: Ein israelischer Mann schaut in eine Synagoge, nachdem diese bei Zusammenstößen zwischen Juden und Arabern inmitten gewalttätiger Unruhen in der gemischt israelisch-arabischen Stadt Lod in Brand gesetzt wurde. Foto: Oren Ziv/dpa

Tumultartige Szenen bei propalästinensischer Kundgebung in Stuttgart

19.28 Uhr: Bei einer propalästinensischen Kundgebung in Stuttgart ist es nach Angaben der Polizei am Samstag zu tumultartigen Szenen gekommen. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es seien deutlich mehr Menschen als die angemeldeten 50 gekommen, zugleich habe es auch Gegendemonstranten gegeben. Dabei habe es sowohl Konflikte zwischen den verschiedenen Demonstrantengruppen also auch mit der Polizei gegeben.

Auch in Freiburg sprach die Polizei von teils aufgeheizter Stimmung bei einer ebenfalls von der Initiative „Palästina spricht“ organisierten Kundgebung mit bis zu 600 Teilnehmern. Dort wurden auch Transparente mit provozierendem - aber nicht strafrechtlich relevantem - Inhalt gezeigt. Sowohl der Versammlungsleiter als auch die Polizei hätten die Teilnehmer dazu gebracht, dies zu unterlassen, hieß es.

Solidarität mit Palästinensern: Demos in vielen Städten

18.31 Uhr: Unter dem Eindruck der wachsenden Gewalt im Nahen Osten sind am Samstag in zahlreichen deutschen Städten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das Vorgehen Israels zu protestieren und ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden.

Zugleich gab es vielerorts aber auch kleinere Solidaritätskundgebungen für die israelische Bevölkerung. Bei mehreren propalästinensischen Demonstrationen kam es zu Zwischenfällen, vereinzelt auch zu Ausschreitungen.

In Berlin schlugen Demonstranten auf Polizeibeamte ein und bewarfen sie mit Steinen und Flaschen. Auch Feuerwerkskörper wurden geschleudert. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Nach ihren Angaben gab es Verletzte und Festnahmen, konkrete Zahlen nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Eine Pro-Palästina-Demo in Berlin Neukölln.

Israels Luftwaffe greift Haus eines Hamas-Führers in Gaza an

17.54 Uhr: Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben das Haus eines ranghohen Führers der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas bombardiert. Man habe das Haus von Chalil al-Haja angegriffen, Vize-Chef des Hamas-Politbüros, teilte die israelische Armee am Samstag bei Twitter mit.

Das Haus habe als „Terror-Infrastruktur“ gedient. Die Arme veröffentlichte ein Video des Angriffs. Nach palästinensischen Angaben hielt Al-Haja sich aber zur Zeit des Angriffs nicht in dem Haus auf. Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten zuvor am Samstag die Küstenmetropole Tel Aviv drei Mal mit Raketen angegriffen. Dabei wurde einem Tel Aviver Vorort ein Mensch getötet. Es waren die bisher intensivsten Angriffe auf den Großraum Tel Aviv.

Nachrichtenagentur AP „schockiert“ über Luftangriff auf Büro in Gaza

17.00 Uhr: Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat entsetzt auf die Zerstörung eines Hochhauses mit ihrem Büro im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff reagiert. „Das ist eine unglaublich beunruhigende Entwicklung“, teilte AP-Präsident Gary Pruitt am Samstag in New York mit. „Wir sind nur knapp einem schrecklichen Verlust von Menschenleben entgangen.“ Die Nachrichtenagentur sei vorab über den Luftschlag auf das Hochhaus mit den Medienbüros informiert worden. Ein Dutzend AP-Journalisten und freie Mitarbeiter seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden.

Pruitt zeigte sich „schockiert“ darüber, dass das israelische Militär ein Gebäude mit Medienbüros zerstörte. Die Welt werde nun weniger darüber erfahren, was in Gaza passiert. Den Streitkräften sei bekannt gewesen, dass das AP-Büro in dem Gebäude untergebracht war. „Wir bemühen uns um Informationen von der israelischen Regierung und sind mit dem US-Außenministerium in Kontakt.“

Der katarische TV-Sender Al-Dschasira teilte mit, auch er habe sein Büro in dem Gebäude gehabt. Der Sender zitierte seine Korrespondentin Youmna al-Sayed mit den Worten, dass die Armee dem Besitzer des Hochhauses eine Stunde für die Evakuierung eingeräumt habe. Der Besitzer habe erfolglos um mehr Zeit gebeten. „Die Zerstörung ist gewaltig“, sagte sie. „Kein Ort in Gaza scheint jetzt sicher zu sein.“

Israel zerstört Hochhaus in Gaza - internationale Medien betroffen.

20.000 Menschen in Gaza mussten Häuser verlassen

16.40 Uhr: Rund 20.000 Menschen in Gaza mussten ihre Häuser verlassen. Im Konflikt in Nahost ist auch am Wochenende weiter kein Ende in Sicht. Lesen Sie hier den Hintergrundbericht: Nahost: Setzt die Hamas menschliche Schutzschilde ein?

Israelischer Raketenangriff auf Gebäude internationaler Medien im Gazastreifen

14.45 Uhr: Die israelische Armee hat beim Beschuss des Gazastreifens am Samstag auch ein Gebäude internationaler Medien angegriffen. In dem Gebäude haben unter anderen der katarische Fernsehsender Al-Jazeera und die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) ihre Büros, wie AFP-Korrespondenten berichteten. Nach Angaben eines AP-Journalisten wurde der Eigentümer des Hochhauses von der israelischen Armee im Vorfeld „gewarnt“, dass dieses „zum Ziel wird“.

Pro-palästinensische Gruppen demonstrieren in Berlin

13.18 Uhr: Pro-palästinensische Demonstranten sind am Samstag in Berlin vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahostkonflikt zu Protesten auf die Straße gegangen. Rund 120 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Hermannplatz und zogen zum Rathaus Neukölln. Der Umzug sei friedlich verlaufen.

Die Demonstranten forderten „Freiheit für Palästina“ und erinnerten an die „Nakba“ (deutsch: Katastrophe). Am 15. Mai gedenken die Palästinenser damit der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Für den späten Nachmittag waren weitere Demonstrationen angekündigt.

Erneut Raketenalarm in Tel Aviv - mindestens ein Toter

13.18 Uhr: Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Im Vorort Ramat Gan erlitt nach Angaben von Sanitätern ein etwa 50 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen.

Insgesamt schlugen nach Angaben der israelischen Polizei zwei Raketen in Ramat Gan ein. In der Küstenmetropole Tel Aviv - Israels Wirtschaftszentrum - wurde am Samstag dreimal kurz hintereinander Raketenalarm ausgelöst. Es waren in Tel Aviv immer wieder heulende Warnsirenen und Explosionen zu hören. Dies war die achte Angriffswelle auf den Großraum Tel Aviv seit Dienstagabend.

Israelischen Flagge gehisst: Irans Außenminister sagt Österreich-Besuch ab

12.11 Uhr: Nach dem Hissen der israelischen Flagge auf Gebäuden der Regierung in Wien hat der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif einen für Samstag geplanten Besuch in Österreich abgesagt. Geplant war ein bilaterales Treffen mit Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg.

Auf dem Dach des österreichischen Bundeskanzleramts in Wien wehte am Wochenende die Flagge Israels. Foto: Bundeskanzleramt Wien/dpa

"Wir bedauern den Schritt, werden aber nicht schweigen, wenn die Hamas 2000 Raketen auf zivile Ziele in Israel abfeuert", bekräftigte eine Sprecherin Schallenbergs die Haltung der Regierung. Zuerst hatte "Die Presse" über die Absage berichtet. Hauptthema des Treffens in Wien wären die in Wien laufenden Verhandlungen zur Erneuerung der Atomvereinbarung von 2015 gewesen, so die Sprecherin weiter.

Als Zeichen der Solidarität mit Israel im Gaza-Konflikt wehte am Freitag eine Flagge mit dem Davidstern auf dem Kanzleramt und dem Außenministerium in Wien. Kritik an der Aktion kam auch vom iranischen Chefverhandler bei den Atomgesprächen, Vize-Außenminister Abbas Araghchi. Wien sei bisher ein großartiger Gastgeber gewesen, schrieb er auf Twitter. Allerdings sei er nun schockiert über den Umstand, dass die Fahne eines Landes gehisst worden sei, das verantwortlich für den Tod vieler Zivilisten sei.

Pariser Polizei ordnet Ladenschließungen wegen Nahost-Demo an

11.02 Uhr: Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern wächst im Zuge des Nahost-Konflikts die Gefahr antisemitischer Übergriffe. So hat wegen einer geplanten Nahost-Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser die Pariser Polizei die Schließung einiger Geschäfte angeordnet. Grund sei die "ernsthafte Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung", teilte die Polizeipräfektur am Samstagmorgen mit.

Die Demonstration ist eigentlich von den Behörden untersagt worden - ein Gericht bestätigte diese Entscheidung am Freitagabend. Die Organisatoren halten aber weiter an ihrem Demonstrationsaufruf fest. Die Polizei geht daher davon aus, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte.

Die Demonstration war ursprünglich anlässlich des Tages der Nakba (Katastrophe) an diesem Samstag geplant worden. Die Palästinenser gedenken dann der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Wegen der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas gehen die Behörden in Frankreich aber von größeren Kundgebungen aus. Deshalb sollen die Läden rund um die geplante Demonstration im 18. Pariser Arrondissement ab Samstagmittag schließen.

In Shu'afat im Osten Jerusalems greifen palästinensische Demonstranten israelische Sicherheitskräfte mit Steinen an. Foto: Ahmad GHARABLI / AFP

„Guardian“: Gewalt ist der Preis für Netanjahus Herrschaft

10.31 Uhr: Der Londoner „Guardian“ kommentiert am Samstag die Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern:

„Während der Konflikt Benjamin Netanjahu anscheinend in seinem unmittelbaren Bestreben hilft, sich an seine Position zu klammern - gerade als seine Rivalen dachten, sie kämen bei ihren Versuchen einer Koalitionsbildung voran - offenbart er auch den Preis all seiner Jahre als Regierungschef. Die implizite Botschaft war stets, dass die Israelis Sicherheit haben können, ohne Zugeständnisse an die Palästinenser machen zu müssen.

Aber die Ereignisse dieser Woche zeigen, dass es keinen Frieden und keine Sicherheit geben kann, solange die Palästinenser ohne Aussicht auf einen nennenswerten eigenen Staat unter israelischer Kontrolle leben und die palästinensischen Bürger Israels nicht die gleichen Rechte und Vorteile genießen wie ihre jüdischen Mitbürger.

Der höchste Preis wird wohl wie immer im Gazastreifen zu zahlen sein. Aber das israelische Militär und die Hamas sind es zumindest gewohnt, irgendwann einen Ausweg zu finden. Die Beilegung der Gewalt zwischen den Gemeinden in Israel könnte hingegen weitaus komplizierter, langwieriger und ungewiss sein.“

Neue Ausschreitungen in arabisch geprägten Orten in Israel

9.57 Uhr: Neben dem Konflikt Israels mit militanten Palästinensern kommt es auch in israelischen Ortschaften mit arabischen Einwohnern immer wieder zu Ausschreitungen. Trotz einer Ausgangssperre in der Stadt Lod begannen am Freitagabend wieder Konfrontationen arabischer Israelis mit Sicherheitskräften, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Die Polizei sei dabei mit zwei Brandflaschen beworfen worden und habe daraufhin den Tatverdächtigen mit Schüssen am Bein verletzt und festgenommen.

Ein israelischer Mann schaut in eine Synagoge, nachdem diese bei Zusammenstößen zwischen Juden und Arabern inmitten gewalttätiger Unruhen in der gemischt israelisch-arabischen Stadt Lod in Brand gesetzt wurde. Foto: Oren Ziv/dpa

Das israelische Fernsehen stufte den ersten Einsatz eines Gewehrs des Typs Ruger seit Beginn der Unruhen im israelischen Kernland als Zeichen einer weiteren Eskalation ein. Das Gewehr gelte sonst als "extremes Mittel zur Auflösung von Ausschreitungen" in den Palästinensergebieten. Zuvor war der Polizei vorgeworfen worden, sie gehe nicht entschlossen genug gegen gewaltsame Randale arabischer Einwohner Israels vor.

In den vergangenen Tagen kam es auch zu Angriffen jüdischer Israelis auf Araber. In den Medien ist die Rede von Anarchie, es mehren sich die Warnungen vor einem Bürgerkrieg. Im Jaffa, einem arabisch geprägten Viertel von Tel Aviv, warfen mutmaßlich jüdische Täter zwei Brandflaschen in ein arabisches Wohnhaus. Dabei wurde nach Medienberichten ein Zwölfjähriger im Gesicht verletzt.

In Akko im Norden des Landes wurde nach Angaben der Nachrichtenseite ynet ein Theater in Brand gesetzt, das von Juden und Arabern gemeinsam geleitet werde. Auch in Ost-Jerusalem und in arabischen Ortschaften im Norden Israels gab es nach Polizeiangaben am Freitagabend Randale. Dabei seien an mehreren Orten Steine und Brandflaschen auf Beamte geworfen und Reifen angezündet worden.

Integrationsbeauftragte verurteilt antisemitische Vorfälle in Deutschland scharf

9.33 Uhr: Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat antisemitische Übergriffe in Deutschland als Reaktion auf den eskalierenden Nahost-Konflikt scharf kritisiert. "Hass, Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen sind absolut inakzeptabel und niemals zu rechtfertigen", sagte Widmann-Mauz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. "Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit enden, wo Judenhass beginnt."

Die Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz (CDU), verurteilt die antisemitischen Angriffe in Deutschland scharf. Foto: M. Popow / imago/Metodi Popow

"Kritik an der Politik eines Staates hat vor religiösen Einrichtungen wie Synagogen und Gemeindehäusern nichts zu suchen", mahnte die Staatsministerin. Die Strafverfolgungsbehörden müssten die Täter "nun schnell identifizieren und mit aller Konsequenz und Härte des Rechtsstaates gegen sie vorgehen".

Die Bundesregierung habe mit ihrem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität "klargestellt: Wer Antisemitismus und Judenhass verbreitet, muss mit schweren Strafen rechnen", sagte Widmann-Mauz. "Niemand darf das Existenzrecht Israels in Frage stellen, Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher sein."

Issacharoff ermutigt über Unterstützung nach antisemitischen Angriffen

7.30 Uhr: Israels Botschafter Jeremy Issacharoff hat sich ermutigt über die Solidaritätsbekundungen nach den antisemitischen Angriffen in Deutschland gezeigt. "Ich glaube, dass der größere Teil der deutschen Bevölkerung auch versteht, dass der gegenwärtige Konflikt von der Terrororganisation Hamas begonnen wurde und nichts mit ihren jüdischen Mitbürgern in Deutschland zu tun hat", sagte Issacharoff unserer Redaktion.

"Die antisemitischen Angriffe, die sich in dieser Tage in Deutschland ereignen, sind zutiefst beunruhigend", so der Botschafter. "Die starken Erklärungen der Unterstützung und Solidarität mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft, die von führenden deutschen Politikern abgegeben wurden, ermutigen mich jedoch."

Lambrecht: Angriffen auf Synagogen "mit aller Konsequenz entgegentreten"

6.47 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat die wiederholten Angriffe auf Synagogen in Deutschland scharf verurteilt und zum besseren Schutz jüdischer Einrichtungen aufgerufen. Lesen Sie dazu: Wer steckt hinter dem Hass gegen Juden in Deutschland?

"Die Versammlungsfreiheit gibt allen das Recht auf friedliche Demonstrationen. Wenn aber Synagogen angegriffen und Israel-Flaggen verbrannt werden, hat das mit friedlichem Protest nichts mehr zu tun", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Wir müssen dem mit aller Konsequenz entgegentreten." Lambrecht erinnerte daran, dass Flaggenverbrennen unter Strafe gestellt worden sei.

Die Ministerin betonte: "Dass das Existenzrecht Israels angegriffen wird, dürfen wir in Deutschland niemals dulden. Jegliche Form von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, Antisemitismus sowie Verunglimpfung verurteile ich auf das Schärfste. Es ist unsere Pflicht, Jüdinnen und Juden, Synagogen und jüdische Einrichtungen konsequent vor Übergriffen zu schützen."

In vielen deutschen Städten wurde nach antisemitischen Angriffen die Polizeipräsenz vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen erhöht. Foto: Robert Michael / dpa

Lambrecht rief dazu auf, sich in dem eskalierenden Nahost-Konflikt an die Seite Israels zu stellen. "Wir alle sind aufgefordert, klare Position zu beziehen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden - sei es im Netz oder im realen Leben", sagte die Ministerin. "Wir stehen fest an der Seite Israels und bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität."

Der Raketenbeschuss Israels sei durch nichts zu rechtfertigen, so die SPD-Politikerin. "Israel hat das Recht, sich gegen den brutalen Terror der Raketenangriffe zu verteidigen."

Militante Palästinenser schießen Raketen - Israel greift in Gaza an

6.34 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben auch am Samstag ihre Raketenangriffe auf israelische Städte fortgesetzt. In der Wüstenstadt Beerscheva im Süden Israels sowie in Grenzorten zum Gazastreifen heulten am Morgen die Warnsirenen, wie das israelische Militär mitteilte. Die israelische Armee griff den Angaben zufolge weiter Ziele in dem Palästinensergebiet an. Die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas beschossen, hieß es in der Mitteilung.

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa teilte am Samstag mit, in dem Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza sei ein Haus getroffen worden. Es seien dabei mindestens sieben Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet worden, darunter auch Kinder. Auch in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens sowie an anderen Orten seien Zivilisten getötet worden. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte.

In der israelischen Stadt Beerscheva wurde nach Polizeiangaben ein Haus durch Raketensplitter getroffen. Es gebe Sachschaden, aber keine Verletzten, hieß es. Auch die israelischen Küstenstädte Aschkelon und Aschdod wurden erneut angegriffen.

Gewalt bei Solidaritätskundgebung für Palästinenser in Kopenhagen

1.28 Uhr: In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist eine Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten bewarfen am Freitag Polizisten und die israelische Botschaft mit Steinen, wie die Polizei und mehrere Medien meldeten. Wegen "erheblichen Chaos" sei die Kundgebung aufgelöst worden, erklärte die Polizei. Drei Teilnehmer wurden festgenommen.

Nach Angaben örtlicher Medien hatten etwa 4000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen. An den Steinwürfen sei eine Gruppe aus 50 bis 100 Demonstranten beteiligt gewesen. Die Polizei setzte den Berichten zufolge Tränengas und Schlagstöcke gegen die Krawallmacher ein.

Freitag, 14. Mai: Drei Raketen von Syrien aus auf Israel abgefeuert laut Armee

21.23 Uhr: Drei Raketen sind nach Angaben des israelischen Militärs von Syrien aus in Richtung Israel abgefeuert worden. Wie die Armee am Freitagabend mitteilte, ging eine davon auf syrischem Boden nieder. Nähere Einzelheiten nannte Israels Militär zunächst nicht. Berichte über mögliche Schäden gab es zunächst nicht.

US-Diplomat wirbt in Israel um Deeskalation im Gaza-Konflikt

20.41 Uhr: Die USA bemühen sich um Deeskalation im Gaza-Konflikt. Der Spitzendiplomat Hady Amr traf am Freitag zu einem Vermittlungsversuch in Israel ein. Die US-Botschaft in dem Land verbreitete ein Foto von seiner Ankunft. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Mittwoch gesagt, er habe Amr gebeten, sich mit Vertretern der Israelis sowie der Palästinenser zu treffen, um im Namen von US-Präsident Joe Biden um Deeskalation zu werben.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, betonte am Freitag erneut das Selbstverteidigungsrecht Israels. Die Biden-Regierung sei auf allen Ebenen engagiert, um eine Deeskalation der Gewalt zu erreichen. Psaki fügte hinzu, der Verlust von Leben sei tragisch – "ob es palästinensische oder israelische Leben sind".

Ein Angriff der israelischen Luftwaffe trifft ein Gebäude in Gaza, das der Terrororganisation Hamas zugerechnet wird. Foto: dpa

Israels Militär: Mehr als 2000 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

20.27 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs seit Montagabend mehr als 2000 Raketen auf Israel abgefeuert. Das Abfangsystem Eisenkuppel ("Iron Dome") fing davon nahezu 1000 ab, wie die Armee am Freitagabend mitteilte.

Das System erkennt mittels eines Radargeräts anfliegende Geschosse und startet eine Abfangrakete, um das feindliche Geschoss möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören. Nach Medienberichten hat das israelische Militär strikte Order, Abfangraketen nur zu starten, wenn bei einem Angriff bewohnte Gebiete bedroht sind. Der Einsatz einer Abfangrakete kostet nach Medienberichten umgerechnet rund 66.000 Euro.

Grünen-Chefin Baerbock verurteilt jegliche Form von Antisemitismus

20.08 Uhr: Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat jeglichen Antisemitismus deutlich verurteilt. "Antisemitische Angriffe, das Verbrennen von israelischen Fahnen, Hass und Hetze auf Menschen mitten unter uns, das ist nicht Teil des demokratischen Diskurses, sondern das ist ein Angriff auf die Menschenwürde, egal von wem oder woher er kommt", sagte die Kanzlerkandidatin ihrer Partei am Rande eines Solidaritätsgottesdienstes am Freitagabend in einer Synagoge in Berlin.

Zu der Veranstaltung wurden auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erwartet. Baerbock zeigte sich erschüttert über die Raketenangriffe auf Israel in den vergangenen Tagen. "Und ebenso erschüttert bin ich angesichts dessen, dass in Deutschland Fahnen Israels verbrannt werden, dass Angriffe auf Synagogen stattfinden."

Palästinenser: Acht Tote nach Zusammenstößen im Westjordanland

20.06 Uhr: Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften sind nach palästinensischen Angaben acht Menschen im Westjordanland getötet worden. Zwei Palästinenser seien durch Schüsse von Soldaten in Bauch beziehungsweise Brust getroffen worden und gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die anderen sechs seien in verschiedenen Orten im Westjordanland ums Leben gekommen. 50 Palästinenser seien zudem durch Kugeln und Gummigeschosse verletzt worden. Israels Armee reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu den geschilderten Vorfällen.

Ein israelischer Soldat hatte zuvor nach Angaben der Armee im Westjordanland auf einen Angreifer geschossen und ihn dabei getötet. Der Mann habe versucht, auf den Soldaten an einem Militärposten einzustechen.

Netanjahu sieht Hamas mit Angriff auf Tunnelsystem "hart geschlagen"

18.53 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich zufrieden mit den jüngsten Angriffe der Armee auf ein Tunnelsystem der Palästinenserorganisation Hamas gezeigt. "Ich habe gesagt, wir würden die Hamas und die anderen Terrororganisationen sehr hart schlagen. Und genau das tun wir", sagte Netanjahu am Freitag nach einer Mitteilung seines Büros. Die Hamas habe gedacht, sie könnte sich in dem Tunnelsystem verstecken. Dies sei aber nicht gelungen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei dem Angriff in der Nacht zu Freitag "viele Kilometer" des Tunnelsystems beschädigt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht nach einem Treffen mit der Grenzpolizei des Landes. Foto: dpa

Protest im Libanon an Grenze zu Israel – Panzer feuern Warnschüsse

18.21 Uhr: Bei einem Protest im Südlibanon haben einige Demonstranten die Grenze nach Israel überquert und sind nach Warnschüssen von Panzern wieder vertrieben worden. Die israelische Armee bestätigte am Freitag, dass Panzer die Warnschüsse auf eine Gruppe von Randalierern abfeuerten. Diese hätten den Zaun beschädigt und Feuer gelegt, ehe sie in libanesisches Gebiet zurückkehrten.

Libanesische Sicherheitskreise bestätigten den Vorfall. Einem Augenzeugen zufolge wurde ein Demonstrant an einem Stacheldrahtzaun leicht verletzt. Die Demonstranten zeigten ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza und Jerusalem und schwenkten palästinensische Flaggen mit Blick auf das Dorf Metula im Norden Israels.

Ein israelisches Kampfflugzeug griff im Libanon im Morgengrauen auch ein Fahrzeug an, wie es aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß. Anwohner in der Region Hermel im Nordwesten nahe der Grenze zu Syrien berichteten von einer lauten Explosion. Unbestätigten Berichten zufolge wurde dabei ein Militärfahrzeug der Hisbollah getroffen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht. Aus dem Libanon wurden am Donnerstag drei Raketen auf Israel abgefeuert.

Der Libanon und Israel befinden sich offiziell noch im Krieg. An der gemeinsamen Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Sie ist eng mit dem Iran verbündet und sieht wie Teheran in Israel einen Erzfeind. Der letzte Krieg zwischen der Hisbollah und Israel endete vor 15 Jahren.

Solinger setzen Zeichen gegen Antisemitismus

17.23 Uhr: Ein breites Bündnis hat am Freitag in Solingen ein Zeichen gegen Hass und Antisemitismus gesetzt. Am Rathaus versammelten sich Vertreter von Stadt, Jüdischer Kultusgemeinde, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und des Zusammenschlusses "Bunt statt Braun". In der Nacht zu Donnerstag war eine vor dem Rathaus gehisste israelische Flagge vom Fahnenmast gerissen und verbrannt worden. Dieser "Akt des offenen Antisemitismus" werde nicht widerspruchslos hingenommen, betonten Teilnehmer der Kundgebung. Coronabedingt waren nicht mehr als 70 Personen zugelassen.

Der Vorfall war gefilmt und über die sozialen Medien verbreitet worden, wie die Stadt mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Der oder die Täter waren am Freitag noch unbekannt.

In Solingen haben mehrere Menschen gegen Antisemitismus protestiert, nachdem in der Nacht zuvor eine israelische Flagge vor dem Rathaus verbrannt worden war. Foto: Henning Kaiser / dpa

Demonstrationen an der Grenze zu Israel

17.05 Uhr: Mehrere hundert jordanische Demonstranten haben am Freitag an der Grenze zu Israel versammelt. Sie protestierten gegen Israels Angriffe auf den Gazastreifen und das Vorgehen in Jerusalem. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Petra fand die Kundgebung am Grenzübergang an der Allenby-Brücke statt, die auch als König-Hussein-Brücke bekannt ist. In anderen Berichten war von Tausenden Teilnehmern die Rede.

Eine "begrenzte Zahl an Menschen" habe private Bauernhöfe und Grundstücke angegriffen, sagte ein Behördensprecher. Darauf hätten Sicherheitskräfte mit "angemessener Gewalt" reagiert. In sozialen Netzwerken gab es Appelle an die Regierung, Jordanier zur Unterstützung der Palästinenser über die Grenze zu lassen. In der Hauptstadt Amman war es in vergangenen Tagen ebenfalls zu Protesten gekommen.

Tschechien zeigt Solidarität mit Israel

16:35 Uhr: Der tschechische Präsident Milos Zeman hat an seinem Amtssitz, der Prager Burg, am Freitag die israelische Fahne hissen lassen. Nach Angaben des Präsidialamts soll damit Unterstützung und Solidarität zum Ausdruck gebracht werden. Die Flagge mit dem Davidstern ersetzt auf dem Ehrenhof am Hauptportal vorübergehend die Europaflagge. Tschechien gilt als enger Verbündeter Israels. Anfang März eröffnete der EU-Mitgliedstaat in Jerusalem eine Zweigstelle seiner Botschaft in Tel Aviv.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen verbrannter Israel-Flagge

15.49 Uhr: Die Staatsanwaltschaft ermittelt zusammen mit dem Staatsschutz wegen einer verbrannten Israel-Flagge am Rathaus Nordhausen in Thüringen. "Wir gehen von einem politischen Motiv aus", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Konkrete Hinweise auf Täter würden noch nicht vorliegen. Drei Unbekannte hatten in der Nacht zum Freitag versucht, die Flagge in dem rund 100 Kilometer nördlich von Erfurt gelegenem Ort in Brand zu setzen. Sie blieb heil, beschädigt wurde aber die Fassade des Rathauses.

Lufthansa setzt weiterhin Flüge nach Israel aus

14.33 Uhr: Wegen der Eskalation im Nahen Osten setzt die Lufthansa die Flüge nach Tel Aviv noch bis einschließlich Montag aus. Wie eine Sprecherin der Airline am Freitag erklärte, plane man, den Flugbetrieb ab 18. Mai wieder aufzunehmen, nachdem er am Donnerstag eingestellt worden war.

Palästinenser wollen in Berlin demonstrieren

14.01 Uhr: In Berlin wollen am Samstag angesichts der Gewalteskalation in Nahost verschiedene Palästinensergruppen auf die Straße gehen. Die Polizei sei vorbereitet und angemessen aufgestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es gehe darum, den Corona-Infektionsschutz mit der Versammlungsfreiheit in Einklang zu bringen.

Laut Polizei beziehen sich die Demonstrationen in Neukölln und Kreuzberg auf den Nakba-Tag (deutsch: Katastrophe), an dem an Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels erinnert wird. Angemeldet sind für die Demonstrationen 80 bis 250 Teilnehmer. Die israelische Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948, die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai.

Pro-Palästina-Demonstration am Dienstag in München. Für Samstag sind zahlreiche Demos in Berlin angemeldet.

Israel will Gewaltaufrufe in sozialen Medien unterbinden

13.29 Uhr: Israel will Aufrufe zur Gewalt über soziale Netzwerke verhindern. Justizminister Benny Gantz forderte Facebook und Tiktok am Freitag dazu auf, proaktiv Inhalte zu löschen, die zu Gewalt aufstachelten oder Terror unterstützten. Extremisten würden versuchen, über soziale Medien dem Land zu schaden, sagte Gantz laut Mitteilung seines Ministeriums nach Gesprächen mit Vertretern der beiden Unternehmen.

Messerattacke auf Soldaten im Westjordanland vereitelt

13.10 Uhr: Israelische Soldaten haben nach Angaben der Armee im Westjordanland eine Messerattacke vereitelt. Ein Angreifer sei an einem Militärposten an der Gemeinde Ofra im Norden von Ramallah aus einen Wagen gestiegen und habe versucht, auf einen Soldaten einzustechen, teilte das Militär am Freitag mit. Der Soldat habe auf den Mann geschossen und ihn "neutralisiert". Das palästinensische Gesundheitsministerium gab an, dass ein Palästinser, auf den von Soldaten nahe Ramallah geschossen worden sei, an seinen Verletzungen gestorben sei. Weitere Details wurden nicht genannt.

Merkel verurteilt antisemitische Übergriffe auf das Schärfste

12.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat antisemitische Übergriffe und Kundgebungen in Deutschland auf das Schärfste verurteilt. Zwar respektiere die Bundesregierung das Demonstrationsrecht, ließ Merkel am Freitag über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären. "Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht sein Demonstrationsrecht", sagte er. Antisemitische Proteste werde "unsere Demokratie nicht dulden".

Seibert machte im Namen der Kanzlerin klar, dass Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Nahostkonflikt niemals ein Vorgehen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger und Einrichtungen rechtfertigen könne. Wer in Deutschland jüdische Einrichtungen angreife, "der zeigt damit schon, dass es ihm nicht um Kritik an einem Staat und einer Regierung geht, sondern um Aggression und Hass gegen eine Religion und diejenigen, die ihr angehören."

Bundesregierung: "Terrorangriffe" müssen sofort aufhören

12.26 Uhr: Die Bundesregierung hat die Raketenangriffe militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel scharf verurteilt und das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstrichen. "Es sind Terrorangriffe", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Nichts rechtfertigt solchen Terror."

Der Raketenbeschuss müsse "sofort aufhören", betonte Seibert. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, die Sicherheit Israels sei für Deutschland von größter Bedeutung. "Das Ziel ist ein möglichst schnelles Ende der Gewalt", hob er hervor. "Dafür ist es erforderlich, dass der Raketenbeschuss gegen Israel sofort gestoppt wird."

Ein Mädchen geht in Gaza an einem zerstörten Haus vorbei. Foto: Naaman Omar / APA Images via ZUMA Wire/dpa

Gemeinden fordern mehr Schutz für jüdische Einrichtungen

12.03 Uhr: Nach anti-israelischen und antisemitischen Ausschreitungen in Nordrhein-Westfalen haben die jüdischen Gemeinden eine raschere Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen gefordert. "Sollte die Politik jetzt jedoch zu viel Zeit verstreichen lassen, um das Leben und die Sicherheit der Juden zu schützen, dann könnte es passieren, dass wir scharenweise Deutschland den Rücken zukehren - auch wenn das die meisten eigentlich nicht möchten, weil Deutschland ihre Heimat ist", sagte der Landesvorsitzende der Jüdischen Gemeinden in NRW, Oded Horowitz, in einem WDR-Interview.

Die jüngsten Vorfälle machten "große Angst", sagte er. "Es ist wirklich sehr verunsichernd." Den Juden schlage Hass sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken und dem radikal islamistischen Lager entgegen.

Von der Politik forderte Horowitz eine "Aufklärungskampagne" mit Fakten zu Israel, aber auch zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Vor allem in den sozialen Medien kursierten viele Informationen, die verzerrt oder schlicht falsch seien. Überhaupt würden die Vorfälle auf den Straßen begleitet "von einer schier unglaublichen, einseitigen Kampagne gegen Israel und uns Juden in den sozialen Medien", sagte Horowitz weiter. "Viele Leute weinen einfach vor Angst und Entsetzen."

Antisemitismusbeauftragter nimmt Islam-Verbände in die Pflicht

11.37 Uhr: Nach antisemitischen Protestkundgebungen in mehreren deutschen Städten hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, an die Islam-Verbände appelliert, hier mäßigend zu wirken. Er rufe die Verbände auf, "sich von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden und von Angriffen auf ihre Gotteshäuser zu distanzieren, zu Gewaltfreiheit aufzurufen und deeskalierend auf die muslimische Gemeinschaft in Deutschland einzuwirken", sagte Klein am Freitag.

Für ihn sei es entsetzlich zu sehen, "wie offensichtlich hier Juden in Deutschland für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden, an denen sie ganz und gar unbeteiligt sind", fügte er hinzu. Eine solche Sichtweise sei "purer Antisemitismus", sagte Klein. Solidarität mit Palästinensern oder Kritik an der israelischen Regierung seien keine Rechtfertigung für Vorfälle wie in Bonn, Gelsenkirchen und anderen deutschen Städten.

Israels Botschafter bittet Deutschland um Schutz

11.10 Uhr: Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat die deutschen Behörden gebeten, die Sicherheit jüdischer Gemeinden gegen antisemitische Übergriffe zu gewährleisten. "Ich bitte die deutschen Behörden dringend, alles dafür zu tun, für die Sicherheit unserer Gemeinde hier zu sorgen", sagte Issacharoff am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Die israelische Regierung sei besorgt über die antisemitischen Vorfälle. Der Konflikt im Nahen Osten habe nichts mit der jüdischen Gemeinschaft hier in Deutschland zu tun, sagte Issacharoff.

Weiter sagte der Botschafter, er halte die israelische Siedlungspolitik nicht ursächlich für den sich ausweitenden Nahost-Konflikt. "Es gibt verschiedene Streitpunkte zwischen Israelis und Hamas. Aber man kann nicht Tausende von Raketen auf Israel herabregnen lassen und dann dies mit der Siedlungspolitik in Verbindung bringen. Die Siedlungspolitik kann natürlich diskutiert werden in einem ernsthaften politischen Dialog. Aber 2000 Raketen sind kein Argument in einer Diskussion."

Jeremy Issacharoff, Botschafter Israels in Deutschland. Archivbild von 2018. Foto: Arne Immanuel Bänsch / dpa

Deutsche jüdische Gemeinden alarmiert wegen antisemitischer Vorfälle

10.55 Uhr: Vertreter jüdischer Gemeinden in Deutschland haben sich nach mehreren antisemitischen Vorfällen alarmiert gezeigt. Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, sagte der Zeitung "Die Welt" am Freitag, "als Tochter von Holocaust-Überlebenden verstehe ich überhaupt nicht, wie so etwas wieder passieren kann."

Für die Mitglieder ihrer Gemeinde seien die Vorfälle von Mittwochabend in Gelsenkirchen "beängstigend und emotional schwer zu verkraften".

In Gelsenkirchen hatte es Mittwochabend eine antiisraelische Versammlung gegeben, bei der antisemitische Parolen und Schmähungen skandiert wurden.

Neue Luftangriffe auf Stellungen der Hamas

10.10 Uhr: Nach den schweren Luftangriffen aus der Nacht hat die israelische Luftwaffe auch am Freitagvormittag Angriffe gegen Hamas-Stellungen geflogen. Die Armee teilte bei Twitter mit, "Jets und Luftfahrzeuge" hätten Beobachtungsposten und Raketenstartrampen in Gaza bombardiert. Zudem sei eine Hamas-Drohne vom Iron Dome abgefangen worden.

Wieder Ausschreitungen in israelischen Städten

9.53 Uhr: Die israelische Polizei hat bei neuen Ausschreitungen in mehreren Städte einige Verdächtige festgenommen. In Lod bei Tel Aviv schleuderten Menschen Steine und Molotowcocktails, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Sie griffen demnach auch Polizisten an.

In Tel Aviv wurden in der Nacht zudem zwei Verdächtige mit Eisenstangen festgenommen - mehr Einzelheiten zu dem Fall gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch in den Städten Beerscheva und Netanja wurden mehrere Menschen festgenommen. In dem Ort Kalansawe in der Nähe des Westjordanlands untersucht die Polizei einen Vorfall, bei dem eine Polizeistation in Brand gesteckt worden sein soll.

Israelische Sicherheitskräfte nehmen eine Gruppe arabischer Israelis nach Ausschreitungen in der Stadt Lod fest Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Reul: Antisemitische Ausschreitungen "nicht nur palästinenischen Gruppen" zuordnen

9.15 Uhr: Die antisemitischen Ausschreitungen der vergangenen Tage sind nach Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums einem gemischten Täterspektrum zuzuschreiben. "Das sind nicht nur palästinensische Gruppen", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag im "Morgenecho" von WDR 5.

Zwar seien die Fälle noch nicht zu 100 Prozent ermittelt, es gehe aber insgesamt um Menschen aus dem arabischen Raum, aus Syrien etwa und im Fall eines Verdächtigen aus Gelsenkirchen um einen Deutsch-Libanesen. "Da mischt sich unheimlich viel zusammen", so Reul.

Wieder Flaggen-Vorfälle in Deutschland

8.50 Uhr: In Deutschland haben Unbekannte erneut Israelflaggen angegriffen. In Nordhausen versuchten drei Personen, den blauen Davidstern auf weißem Grund am Rathaus herunterzureißen. Der Versuch schlug fehl, statt dessen wurde die Fassade beschädigt. Nordhausen hat eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Bet Shemesh in Israel und hatte die Flagge wegen der Eskalation der Gewalt im Gaza-Konflikt aus Solidarität an die Fassade des Rathauses gehängt.

In Sarstedt in Niedersachsen haben bislang Unbekannte eine Scheibe eines Wohnhauses eingeworfen, in der eine Israelflagge hing. Der Bewohner war zum Tatzeitpunkt nicht im betroffenen Zimmer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Aufnahme aus dem Gazastreifen zeigt aufsteigende Raketen über den Nordteil und israelische Iron-Dome-Abfangraketen. Foto: Fatima Shbair / Getty Images

Militär: 1800 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

8.30 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang 1800 Raketen auf Israel abgefeuert. Rund 430 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen, sagte Sprecher Jonathan Conricus am Freitagmorgen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90 Prozent angegeben.

Iron-Dome-Abfangraketen im Einsatz über Sderot im Süden Israels. Foto: AFP / Emmanuel Dunand

Massive Luftangriffe auf Tunnelnetzwerk der Hamas

7.10 Uhr: Das israelische Militär hat Details zu seiner jüngsten Verschärfung der Angriffe im Gaza-Konflikt genannt. Wie ein Sprecher der Armee am Freitagmorgen sagte, starteten in der Nacht 160 Kampfjets und Luftfahrzeuge in einer koordinierten Aktion an die 450 Angriffe auf den Gazastreifen. Die Aktion habe etwa 40 Minuten gedauert. Bodentruppen unterstützten die Angriffe von israelischem Boden aus.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



Ziel des komplexen Angriffs sei ein Tunnelsystem der Hamas in dem Küstengebiet gewesen. Es werde "Metro" genannt. Dabei handele es sich um eine Art "Stadt unter der Stadt". Die Hamas habe Jahre in den Bau des Tunnelsystems investiert. Der Grad der Zerstörung sei noch unklar.

Nächtlicher Luftangriff auf Hamas-Ziele in Gaza. Foto: Mahmoud Khattab / Quds Net News via ZUMA Wire/dpa

Raketen auf Süd-Israel – Artilleriebeschuss auf Gaza

6.35 Uhr: Auch in der Nacht griffen palästinensische Extremisten aus dem Gazastreifen Israel mit Raketenbeschuss an. Erneut wurden Dutzende Raketen auf die südisraelischen Küstenstädte Aschdod und Aschkelon sowie in die Umgebung des Ben-Gurion-Flughafens von Tel Aviv abgefeuert.

Die israelische Armee ging in der Nacht zum Freitag mit Artillerie- und Luftangriffen gegen die radikalislamische Hamas vor. Entgegen anderslautenden Medienberichten befinden sich aber derzeit keine israelischen Soldaten im Gazastreifen.

Artillerie der israelischen Armee beschießt Ziele im Gazastreifen Foto: Ilia Yefimovich / dpa

Ein Tweet der Armee hatte für Verwirrung gesorgt – darin stand, Luftwaffe und Bodentruppen griffen "im" Gazastreifen an. Die Armee korrigierte die Angaben kurz darauf und sprach von einem Kommunikationsproblem. Es seien "keine Soldaten" im Gazastreifen, stelle die Armee klar. Armee-Sprecher Jonathan Conricus hatte eine Bodenoffensive im Gazastreifen zuvor als "ein Szenario" bezeichnet. Die Hamas hat für diesen Fall mit einer "heftigen Reaktion" gedroht.

US-Regierung warnt Bürger vor Reisen nach Israel

6.15 Uhr: Angesichts der Gewalt im Nahen Osten hat die Regierung in Washington US-Bürger aufgerufen, eventuelle Pläne für Reisen nach Israel zu überdenken. Das US-Außenministerium hob die Warnstufe für Israel-Reisen am Donnerstag (Ortszeit) auf die dritte der insgesamt vier Stufen an. Das State Department begründete den Schritt mit dem "bewaffneten Konflikt" und "Unruhen" im Nahen Osten.

Von Reisen in den von der radikalislamischen Hamas beherrschten Gazastreifen rät die US-Regierung wegen "Covid-19, Terrorismus, zivilen Unruhen und des bewaffneten Konflikts" ab. Die Reisewarnung für das Westjordanland wird hingegen nur mit Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begründet.

SPD-Fraktionschef: Europa muss vermitteln

6.00 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Europa aufgefordert, im Gaza-Konflikt zu vermitteln. "Da offensichtlich die US-Regierung derzeit nicht beabsichtigt, eine diplomatische Führungsrolle in der eskalierenden Krise einzunehmen, müssen das die europäischen Länder tun", sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesregierung müsse sich mit anderen Regierungen tatkräftig beteiligen. Im Vordergrund der Bemühungen müsse eine sofortige Waffenruhe stehen, so dass humanitäre Hilfe geleistet werden könne. Die SPD stellt in der Bundesregierung unter anderem Außenminister Heiko Maas.

Sicherheitsratssitzung zum Nahost-Konflikt nun am Sonntag

4.45 Uhr: Nach Einwänden der USA wird eine zunächst für Freitag angedachte Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur eskalierenden Gewalt in Nahost nun am Sonntag abgehalten. Dies teilte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York mit. Die Vereinigten Staaten hatten zuvor um eine Verschiebung gebeten, weil diplomatische Bemühungen andauerten und die geplante offene Sitzung diese nach Ansicht Washingtons hätte untergraben können.

Der Sicherheitsrat hatte sich diese Woche bereits zwei Mal wegen der Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern getroffen. Die USA – der wichtigste Verbündete Israels – hatte eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums bislang verhindert.

Israel mobilisiert 9000 zusätzliche Reservisten

4.30 Uhr: Israels Verteidigungsminister Benny Gantz hat angesichts der Eskalation im Gaza-Konflikt die Mobilisierung von weiteren 9000 Reservisten genehmigt. Dies teilte sein Büro am Donnerstag mit. Die zusätzlichen Kräfte sollen demnach unter anderem dem südlichen und zentralen Regionalkommando der Streitkräfte zugeteilt werden. Am Dienstag hatte die israelische Armee bereits 5000 Reservisten mobilisiert.

Donnerstag, 13. Mai: Verdächtiger nach antisemitischen Vorfällen identifiziert

22.18 Uhr: Nach der antiisraelischen Versammlung in Gelsenkirchen, bei der auch antisemitische Parolen skandiert wurden, hat die Polizei einen Taverdächtigen identifiziert. Es handele sich um einen 26-jährigen Deutsch-Libanesen aus Gelsenkirchen, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Donnerstagabend mit. Der Staatsschutz habe eine Ermittlungskommission eingerichtet, "um zügig weitere Details aufzuklären".

In Gelsenkirchen hatte die Polizei am Mittwochabend eine nicht angemeldete Demonstration gegen die Gewalteskalation im Nahen Osten gestoppt, bei der sich etwa 180 Menschen vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge in Bewegung gesetzt hatten. Die Polizei verhängte unter anderem Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung von Einsatzkräften.

Aufräumarbeiten nach der Brandstiftung: Ein Junge in Lod versucht in der Asche zu retten, was zu retten ist. Foto: Nir Alon / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Hamas: Mehr als hundert Tote durch israelisches Bombardement im Gazastreifen

21.57 Uhr: Seit Beginn der jüngsten Gewalteskalation zwischen militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen und der israelischen Armee sind im Gazastreifen nach Angaben der dortigen Behörden mehr als hundert Menschen getötet worden.

Wie das von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt am Donnerstagabend mitteilte, wurden seit Montag 103 Menschen durch israelischen Beschuss getötet, darunter 27 Kinder und elf Frauen. Rund 580 Menschen seien verletzt worden.

Auf israelischer Seite starben sieben Menschen durch Raketen aus dem Gazastreifen, dutzende Menschen wurden verletzt.

Armee: Drei Raketen aus Libanon auf Israel abgefeuert

21.18 Uhr: Aus dem Libanon sind nach Militärangaben drei Raketen auf Israel abgefeuert worden. Sie seien aber vor der Küste im Norden des Landes ins Mittelmeer gefallen, teilte die israelische Armee am Donnerstagabend mit. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten, es seien drei Raketen vom Süden des Libanons aus abgefeuert worden. Es war zunächst unklar, welche Gruppierung für den Angriff verantwortlich ist. Das israelische Fernsehen berichtete, es gebe weder Verletzte noch Sachschaden.

Israel verlegt zusätzliche Truppen an Gaza-Grenze

20.44 Uhr: Trotz internationaler Aufrufe zu einem Ende der Gewalt verschärft sich die Situation im Nahen Osten weiter: Die israelische Armee hat am Donnerstag zusätzliche Truppen an die Grenze des Gazastreifens verlegt. Israelische Panzer feuerten auf die palästinensische Enklave und Bodentruppen sammelten sich laut AFP-Reportern an der Grenze. Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf israelische Städte hielt weiter an.

"Wir sind bereit und bereiten uns weiter für verschiedene Szenarien vor", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Eine Bodenoffensive sei "ein Szenario". Die Streitkräfte betonten aber, eine Bodenoffensive sei nicht der primäre Fokus des Einsatzes gegen militante Palästinenser.

Szenen der Verwüstung: ausgebrannte Autos in Lod. Foto: Nir Alon / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Steinmeier verurteilt Krawalle vor Synagogen in Deutschland

20.34 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat antisemitische Krawalle und Flaggenverbrennungen vor Synagogen verurteilt. "Unser Grundgesetz garantiert das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe).

"Wer aber auf unseren Straßen Fahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten, die verfolgt werden müssen!" Nichts rechtfertige die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in deutschen Städten, betonte Steinmeier. "Judenhass - ganz gleich von wem - wollen und werden wir in unserem Land nicht dulden."

In Gelsenkirchen und in Hannover hatte die Polizei am Mittwochabend antiisraelische Demonstrationen gestoppt und das Verbrennen der israelischen Flagge verhindert. Die Proteste richteten sich gegen die jüngste Gewalteskalation in Nahost.

Erneutes UN-Sicherheitsratstreffen zu Eskalation in Nahost findet nicht statt

18.58 Uhr: Eine für Freitag geplante Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation in Nahost findet nicht statt. Dies teilte ein Sprecher des chinesischen Ratsvorsitzes am Donnerstag in New York mit. Laut Diplomaten waren die USA gegen die erneute Sitzung, die die dritte binnen einer Woche gewesen wäre.

Tunesien, Norwegen und China hatten die öffentliche Sitzung angesichts der Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern beantragt. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen sollten auch Vertreter Israels und der Palästinenser daran teilnehmen.

In Gaza-Stadt feuern Kämpfer der palästinensischen Hamas eine Rakete in Richtung Israel ab. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Israel fordert von UNO Verurteilung "wahlloser Angriffe"

18.45 Uhr: Israel hat angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten die UNO aufgefordert, die "wahllosen Angriffe" aus dem Gazastreifen zu verurteilen.

In einem Brief forderte Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen und in den USA, Gilad Erdan, am Donnerstag von der internationalen Gemeinschaft, die Angriffe auf "israelische Zivilisten und Wohngebiete unmissverständlich zu verurteilen und Israels grundlegendes Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen". Russlands Präsident Wladimir Putin und UN-Generalsekretär António Guterres riefen beide Seiten zur Einstellung der Angriffe auf.

Wo kommen die Waffen der Hamas her?

18.28 Uhr: Seit Anfang der Woche haben militante Palästinenserorganisationen mehr als 1600 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen, mindestens sieben Menschen kamen in Israel ums Leben. Die Massivität der Angriffe hat auch die israelische Armee überrascht. Wie stark sind die palästinensischen Kämpfer ausgerüstet – und woher haben sie die Waffen? Lesen Sie hier die Hintergrund-Geschichte: Angriffe auf Israel: Wie kommt die Hamas an ihre Raketen?

Stadt Hagen holt Israel-Flagge wieder ein

17.41 Uhr: Die Stadt Hagen hat eine israelische Flagge am Rathaus wieder eingeholt. Wie die berichtet, hatte Hagen wie andere Städte und Gemeinden in Deutschland hatte auch am Mittwoch die israelische Flagge am Rathaus gehisst. Damit sollte auf den Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland am 12. Mai 1965 hingewiesen werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten sorgte das Hissen der Flagge nach Angaben der Stadtverwaltung für Irritationen und wurde von einigen Menschen als einseitige Solidaritätsbekundung bezogen auf den aktuellen Konflikt aufgefasst, schreibt die Zeitung. Es habe mehrere Beschwerden gegeben, so eine Sprecherin der Stadt.

In der israelischen Stadt Lod stehen nach Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis ausgebrannte Autos auf der Straße.

Netanjahu: Einsatz in Gaza "wird einige Zeit dauern"

17.12 Uhr: Angesichts der Eskalation im Nahost-Konflikt hat Berlins Innensenator Andreas Geisel betont, dass die hiesigen Sicherheitsbehörden auch mögliche Auswirkungen für Berlin "sehr genau" beobachten. "Ich kann versichern, dass die Behörden in Berlin alles unternehmen, um insbesondere israelische und jüdische, aber auch muslimische und palästinensische Einrichtungen zu schützen", erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag.

Die Polizei habe die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen nochmals verschärft. Antisemitische Vorfälle in Berlin verurteilte Geisel als "vollkommen inakzeptabel". Die Polizei hatte von zwei Vorfällen mit Israel-Flaggen berichtet, zu denen der Staatsschutz ermittelt.

16.45 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Bürger des Landes erneut auf einen längeren Einsatz im Gazastreifen eingestimmt. "Es wird einige Zeit dauern, aber mit großer Entschlossenheit, sowohl defensiv als auch offensiv, werden wir unser Ziel erreichen - die Ruhe im Staat Israel wiederherzustellen", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch der Raketenabwehreinheit. Die Verteidigung durch das System "Iron Dome" (Eisenkuppel) gebe Israel Raum für Angriffe, so Netanjahu. Demnach seien schon fast 1000 Ziele der militanten Palästinenser beschossen worden.

Präsident Reuven Rivlin verurteilte die Gewalt auf Israels Straßen. Sie sei "eine echte Bedrohung für die israelische Souveränität". Die gemäßigte Mehrheit von Juden und Arabern müsse sich für Rechtsstaatlichkeit und eine gemeinsame Existenz einsetzen, forderte Rivlin. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten den Ton angeben."

Israels Militär startet Angriff auf Panzerabwehr-Trupps der Hamas

14.37 Uhr: Die israelische Armee hat am Donnerstag nach eigenen Angaben mehrere Gruppen von Hamas-Kämpfern beschossen, die Panzerabwehrraketen abfeuern wollten.

Die israelischen Streitkräfte hätten bis zum Mittag insgesamt vier militante Trupps aufgespürt und angegriffen, teilte das Militär am Donnerstag mit. Zudem hätten Streitkräfte ein Militärgelände mit drei Vorrichtungen zum Abschuss von Panzerabwehrraketen auf einem Gelände der Hamas getroffen.

Unruhen zwischen Israelis – Sicherheitskräfte sollen verstärkt werden

14.36 Uhr: Angesichts der Unruhen zwischen jüdischen und arabischen Israelis hat Verteidigungsminister Benny Gantz eine "deutliche Verstärkung" der Sicherheitskräfte in ganz Israel angekündigt. "Es ist jetzt notwendig, die Kräfte vor Ort deutlich zu verstärken, um Recht und Ordnung durchzusetzen", sagte Gantz am Donnerstag. Bei den Kräften handele es sich um Reservisten der israelischen Grenzpolizei.

Israelische Flagge vor dem Frankfurter Rathaus (Symbolfoto): In mehreren deutschen Städten wurden Flaggen mit dem Davidstern in Brand gesetzt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polizei stoppt antisemitische Demo in Gelsenkirchen

14.31 Uhr: Die Polizei hat in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen einen antisemitischen Demonstrationszug gestoppt. Die ungefähr 180 Demonstranten, die sich vom Gelsenkirchener Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge bewegten, seien demnach von zahlreichen Beamten aufgehalten worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. In einem per Twitter verbreiteten Video des Zentralrats der Juden sind Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten zu hören.

Die Polizei erklärte, dass während der unangemeldeten Versammlung anti-israelische Rufe skandiert worden seien. Die Polizei setzte den Angaben zufolge auch Schlagstöcke ein, verletzt worden sei jedoch niemand. Die Ermittlungen dauern noch an.

Deutsche Welle bedauert TV-Interview

14.10 Uhr: Die Deutsche Welle (DW) hat für einen Fehler in einem TV-Interview zur Eskalation im Gaza-Konflikt um Entschuldigung gebeten und den Beitrag entfernt. Ein Sprecher des deutschen Auslandssenders teilte am Donnerstag mit, dass in der am Dienstag ausgestrahlten Nachrichtensendung ein palästinensischer Aktivist schwerste Vorwürfe gegenüber Israel geäußert habe. "Wir sind der Ansicht, dass seine Äußerungen antisemitisch sind und terroristische Akte rechtfertigen sollten."

Vorbereitung und Durchführung des Interviews seien mangelhaft gewesen, hieß es von dem Sprecher weiter. "Auch wenn es in einer Live-Situation nicht immer möglich ist, Äußerungen von Interviewgästen komplett zu unterbinden, hätte dieser Fehler nicht passieren dürfen. Wir bedauern dies." Das Interview strahlte die Deutsche Welle in der englischsprachigen Nachrichtensendung "The Day" aus.

Israel-Flagge vor Konrad-Adenauer-Haus gestohlen

14.02 Uhr: Eine Israel-Flagge, die vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte gehisst war, ist laut Polizei gestohlen worden. Es gebe Videoaufzeichnungen, auf denen zwei Menschen beim Entwenden der Fahne vor dem Konrad-Adenauer-Haus in der Klingelhöferstraße zu sehen seien, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Tat sei gegen 23.30 Uhr verübt worden.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte am Mittwochabend ein Foto getwittert, das zeigt, wie die Fahne gehisst wird. Als Grund dafür gab er "Solidarität mit den Opfern terroristischer Raketen-Angriffe" an, versehen mit den Stichworten "IsraelUnderAttack" und "Staatsräson". Die Fahne sollte demnach eigentlich bis nach dem 14. Mai, dem Jahrestag der Staatsgründung Israels, gehisst bleiben.

Wieder Raketenalarm in Tel Aviv

13.49 Uhr: In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist am Donnerstag erneut Raketenalarm ausgelöst worden. In der Stadt waren heulende Warnsirenen und Explosionen zu hören. Es war die fünfte Angriffswelle seit Dienstagabend. Die Küstenmetropole - Israels Wirtschaftszentrum - wurde in der Nacht zum Mittwoch so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Lufthansa setzt Flüge nach Tel Aviv vorerst aus

13.46 Uhr: Die Lufthansa setzt wegen der Eskalation im Gaza-Konflikt ihre Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich diesen Freitag aus. Geplant ist, den Flugbetrieb nach Israel voraussichtlich ab Samstag wieder aufzunehmen, wie das Unternehmen auf Anfrage am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Lufthansa verfolge aufmerksam die aktuelle Lage in Israel und stehe dabei weiterhin im engen Austausch mit den Behörden, Sicherheitsdienstleistern und den eigenen Mitarbeitern vor Ort.

Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv: Im vergangenen Jahr reisten rund 23 Millionen Passagiere über Ben Gurion ins Land ein. Foto: dpa

Russland will im Konflikt vermitteln

13.35 Uhr: Nach der Eskalation im Gaza-Konflikt bemüht sich Russland um eine Vermittlung für ein Ende der Gewalt im Nahost. "Verschiedene Länder unternehmen Anstrengungen und nutzen ihre Kontakte, um die Parteien zur Zurückhaltung zu ermutigen - auch Russland", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge. Details nannte er zunächst nicht. Israelis und Palästinenser müssten erkennen, dass es keine Alternative zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts gebe.

Außenminister Sergej Lawrow rief beide Seiten einmal mehr zu einem Ende der Gewalt auf. Nach seinem Telefonat mit dem ägyptischen Kollegen Samih Schukri teilte das russische Außenministerium mit, Moskau und Kairo wollten sich eng abstimmen bei ihren Bemühungen um einen Neustart der Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite.

Gehisste Flagge vor Rathaus angezündet

13.23 Uhr: Eine vor dem Solinger Rathaus gehisste israelische Flagge ist in der Nacht zum Donnerstag von Unbekannten angezündet worden. Die Fahne sei verbrannt, die Polizei habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Stadt mit.

Die Fahne sei erst am Mittwoch gehisst worden. Die Stadtverwaltung habe damit an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 1965 erinnern wollen, hieß es.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sprach von einer "schändlichen Tat". "Wer glaubt, mit dem Verbrennen einer Fahne unsere Solidarität erschüttern zu können, täuscht sich. Dem Hass gegen jüdische Menschen, der gegenwärtig immer deutlicher zu beobachten ist, treten wir entschieden entgegen."

Israels Militär: Mehr als 1600 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

10.41 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang insgesamt mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Rund 400 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen, sagte Sprecher Jonathan Conricus am Donnerstagmorgen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel ("Iron Dome") betrage weiterhin im Schnitt rund 90 Prozent.

Dem Sprecher zufolge starben seit Beginn des Beschusses aus dem Gazastreifen am Montagabend bislang sieben Menschen in Israel, sechs Zivilisten und ein Soldat. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza starben seit Beginn der Eskalation der Gewalt am Montagabend in dem Küstengebiet 67 Menschen, darunter 17 Kinder. 388 Menschen seien verletzt worden.

Polizei beendet Anti-Israel-Demo

10.31 Uhr: Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei in Hannover eine Anti-Israel-Demonstration mit rund 550 Teilnehmenden aufgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, zogen die Menschen am Mittwochabend durch die Innenstadt. Demnach hielten sich zahlreiche Teilnehmende nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen.

Zwei Personen versuchten, Israel-Flaggen zu verbrennen. Sie wurden allerdings von den Einsatzkräften daran gehindert. Gegen einen Verdächtigen und einen unbekannten zweiten Täter wurde ein Strafverfahren wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten eingeleitet.

Eine Privatperson hatte die Eilversammlung zuvor angemeldet, war jedoch nicht als Bindeglied zwischen Polizei und Versammlung verfügbar. Da auch keine Ordner eingesetzt waren und die Teilnehmenden den Aufforderungen zum Einhalten der Corona-Regeln nicht folgten, löste die Polizei die Versammlung nach etwas mehr als einer Stunde auf.

Alle Flüge nach Tel Aviv umgeleitet

8.19 Uhr: Alle Flüge zum internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv sind wegen des anhaltenden Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen vorübergehend umgeleitet worden. Die umgeleiteten Maschinen würden nun nahe des südlichen Ferienortes Eilat landen, teilten die israelischen Flughafenbehörden am Donnerstag mit. Die Entscheidung betreffe jedoch nicht den Teil des Flughafens, der für Privatflugzeuge genutzt werde.

Maas: "Hamas trägt die Verantwortung für die entsetzlichen humanitären Folgen"

1.30 Uhr: Außenminister Heiko Maas hat die radikalislamische Hamas für die Eskalation in Nahost verantwortlich gemacht. "Die jüngste Eskalation hat die Hamas willentlich und wissentlich herbeigeführt, indem sie über tausend Raketen wahllos auf israelische Städte geschossen hat, in vollem Bewusstsein der Konsequenzen", sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. "Wer so rücksichtslos handelt, trägt die Verantwortung auch für die entsetzlichen humanitären Folgen, die hunderttausende Menschen auf beiden Seiten jetzt erleiden." Maas fügte hinzu: "Israel verteidigt sich, weil es muss."

Zugleich warnte der Außenminister vor einer Ausweitung des Konflikts. "Ich hoffe, dass nicht noch weitere Staaten in den Konflikt hineingezogen werden", sagte er. "Aber wir haben bei vergangenen Eskalationen erlebt, dass am Ende immer die Zivilisten und gerade die Kinder auf beiden Seiten den höchsten Preis zahlen – und wie viel schwieriger es ein ums andere Mal danach wird, einen Weg heraus aus dem Konflikt zu finden."

Maas ruft zum besseren Schutz von Synagogen auf

1.00 Uhr: Außenminister Heiko Maas hat zum besseren Schutz von Synagogen aufgerufen. "Für Angriffe auf Synagogen darf es in unserem Land null Toleranz geben", sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. "Und so traurig es ist, dass das überhaupt notwendig ist: Der Staat muss ohne Wenn und Aber die Sicherheit der Synagogen gewährleisten."

Zugleich appellierte Maas an alle Bürger, es nicht zu akzeptieren, "wenn Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland für Ereignisse im Nahen Osten verantwortlich gemacht werden – auf der Straße wie in den sozialen Medien".

News zur Eskalation in Israel vom Mittwoch, 12. Mai: US-Präsident Biden spricht mit Netanjahu

22.57 Uhr: Vor dem Hintergrund der eskalierenden Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern hat US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu telefoniert. Das sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus. Der US-Präsident betonte zugleich: "Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen." Biden äußerte seine Hoffnung, dass die Gewalt bald gestoppt werden könne. Seine Regierung hatte sich zuvor zutiefst besorgt gezeigt und die Konfliktparteien eindringlich zur Deeskalation aufgerufen.

Israel beschließt Ausweitung der Gaza-Angriffe

21.52 Uhr: Israels Sicherheitskabinett hat nach Medienberichten eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die im Gazastreifen herrschende islamistischen Hamas beschlossen. Die Armee solle von sofort an gezielt "Symbole der Hamas-Herrschaft" in dem Palästinensergebiet angreifen, berichtete der Sender Kanal 12 am Mittwochabend. Es sei bereits die Zerstörung des Finanzministeriums im Herzen der Stadt Gaza angekündigt worden. Dies solle der Hamas die finanzielle Kontrolle im Gazastreifen erschweren.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen waren nach Angaben des von der Hamas geführten Innenministeriums schon alle Polizeigebäude in dem Küstengebiet zerstört worden. Die Hamas wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt den Berichten zufolge eine Waffenruhe zu diesem Zeitpunkt ab.

Zusammenstöße zwischen Juden und Arabern in Israel

21.18 Uhr: Zwischen jüdischen und arabischen Israelis ist es am Mittwoch in mehreren israelischen Städten zu schweren Konfrontationen gekommen. Trotz einer Ausgangssperre flammten Unruhen in der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv erneut auf. Nach Medienberichten wurde in der Stadt ein Polizeifahrzeug in Brand gesetzt. In Akko im Norden des Landes wurde nach Angaben des israelischen Fernsehens ein jüdischer Einwohner von arabischen Demonstranten lebensgefährlich verletzt.

In Bat Jam südlich von Tel Aviv attackierten ultrarechte Juden nach Medienberichten arabische Geschäfte. Ein arabischer Einwohner wurde nach Fernsehberichten von einer jüdischen Menge brutal mit Knüppeln angegriffen. In Haifa bewarfen jüdische Demonstranten nach Angaben der "Times of Israel" einen arabischen Autofahrer mit Steinen. Er habe daraufhin einen der Angreifer angefahren und verletzt. Auch in Tiberias wurde nach Polizeiangaben ein arabischer Fahrer von jüdischen Demonstranten mit Steinen angegriffen und verletzt.

Die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern war zuletzt auch auf arabische Ortschaften im israelischen Kernland übergeschwappt. Das israelische Fernsehen berichtete, Regierungschef Benjamin Netanjahu wolle Soldaten in die Städte entsenden, um die Ruhe wiederherzustellen. Verteidigungsminister Benny Gantz habe dies jedoch abgelehnt.

Russland und UN für Treffen des Nahost-Quartetts aus

20.56 Uhr: Angesichts der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern haben UN-Generalsekretär António Guterres und Russlands Außenminister Sergej Lawrow sich für ein Treffen des Nahost-Quartetts ausgesprochen. "Wir sind heute zu der gemeinsamen Auffassung gekommen, dass die dringendste Aufgabe in der Einberufung des Quartetts der internationalen Vermittler besteht", sagte Lawrow nach einem Treffen mit Guterres am Mittwochabend in Moskau. Die Gruppe besteht aus den USA, Russland, den Vereinten Nationen und der EU.

"Wir sind voll bereit, die Arbeit des Quartetts wieder aufzunehmen und zu einem Dialog zwischen den Seiten (...) beizutragen", sagte Guterres. Die Vereinten Nationen unterstützten alle Schritte, die zu einer Deeskalation der Lage im Nahen Osten beitrügen. Die Einheit des UN-Sicherheitsrats sei ein sehr wichtiger Faktor für die Lösung der Situation.

Nahost: Wie die Menschen in Israel mit der Eskalation leben

20.30 Uhr: Von den mehr als 1000 Raketen, die radikalislamische Terrorgruppen in den vergangenen beiden Tagen abfeuerten, gingen fast 300 in Aschkelon am Mittelmeer nieder. Bis Mittwochabend starben in Israel neben Sahumia fünf weitere Menschen, Hunderte wurden verletzt. Wegen der Angriffe unterbrach zeitweise der internationale Ben-Gurion-Flughafen seinen Betrieb. Lesen Sie hier eine Reportage: Wie die Menschen in Israel mit der Eskalation leben

Ashkelon: Rauch und Feuer nach Angriffen auf die israelische Stadt unweit des Gazastreifens.

Baerbock verurteilt Raketenangriffe der Hamas auf Israel

19.39 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat die Raketenangriffe auf Israel seitens der islamistischen Hamas scharf kritisiert und der israelischen Bevölkerung ihre Solidarität ausgesprochen. "Ich verurteile die fortlaufenden Raketenangriffe gegen Israel aufs Schärfste", sagte Baerbock am Mittwoch. Israel habe ein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. "Wir stehen in diesen schwierigen Stunden an der Seite der Israelinnen und Israelis." Die Sicherheit des Staates Israel sei ein Teil der deutschen Staatsräson, bekräftigte die Grünen-Chefin.

Sechsjähriger Junge durch Rakete aus Gazastreifen getötet

19.21 Uhr: In Israel ist ein sechsjähriger Junge durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet worden. Das Kind sei am Mittwoch in der südisraelischen Stadt Sderot getroffen und tödlich verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Die Sanitäter von der Freiwilligenorganisation United Hazalah behandelten nach eigenen Angaben noch vier weitere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.

Erneut Raketenalarm im Großraum Tel Aviv

18.37 Uhr: Im Großraum Tel Aviv ist am Mittwoch erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Heulende Warnsirenen waren am Abend zu hören. Es war die dritte Angriffswelle seit Dienstagabend. Die Küstenmetropole - Israels Wirtschaftszentrum - war in der Nacht zum Mittwoch so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Israels Luftwaffe zerstört weiteres Hochhaus in Gaza

18.35 Uhr: Israelische Kampfflugzeuge haben ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus in Gaza zerstört. In dem 14-stöckigen Gebäude hatten sowohl die islamistische Hamas als auch der militante Islamische Dschihad Büros. Allerdings gab es auch Cafés und Geschäfte in dem Haus. Videos zeigten, wie das Haus nach dem Angriff einstürzte.

Die Luftwaffe hatte zuvor auch das Haus eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas zerstört. Das Gebäude diente demnach als Waffenlager. Insgesamt zerstörte das Militär seit Dienstag bislang drei Hochhäuser.

Rauch und Flammen steigen von einem Hochhaus auf, das durch israelische Luftangriffe zerstört wurde.

USA schickt Spitzendiplomaten nach Nahost

18.25 Uhr: Die US-Regierung hat sich zutiefst besorgt über die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern gezeigt und die Konfliktparteien eindringlich zur Deeskalation aufgerufen. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch in Washington, er habe den zuständigen Spitzendiplomaten Hady Amr darum gebeten, umgehend in die Region zu reisen und sich mit führenden Vertretern beider Seiten zu treffen. Amr werde auch im Namen von US-Präsident Joe Biden auf eine Deeskalation der Gewalt drängen.

Blinken verurteilte die Raketenangriffe der "Terrororganisation Hamas" aus dem Gazastreifen auf israelische Zivilisten auf das Schärfste. "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen", sagte er. "Die Palästinenser haben ein Recht darauf, in Sicherheit zu leben. Und das Wichtigste ist jetzt, die Gewalt einzudämmen." Der Minister fügte hinzu, die USA seien weiterhin einer Zweistaatenlösung verpflichtet. "Diese Gewalt bringt uns weiter weg von diesem Ziel."

Das US-Außenministerium teilte kurz nach Blinken Auftritt mit, der Minister habe mit dem isrealischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. Blinken habe auch in dem Gespräch die Unterstützung der USA für Israels Recht auf Selbstverteidigung zum Ausdruck gebracht. "Der Minister betonte die Notwendigkeit, dass Israelis und Palästinenser in Sicherheit leben können und ein gleiches Maß an Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie genießen."

EU-Außenbeauftragter ruft Israel zu Zurückhaltung auf

17.47 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat von Israel Augenmaß bei der Reaktion auf die Angriffe aus dem Gazastreifen gefordert. "Das willkürliche Abfeuern von Raketen der Hamas und anderer Gruppen gegen israelische Zivilisten ist inakzeptabel", teilte er am Mittwoch mit. Zugleich müsse die Reaktion darauf "verhältnismäßig und mit größtmöglicher Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt erfolgen".

"Die EU ist bestürzt über die zahlreichen toten Zivilisten und Verletzten, darunter auch Kinder", erklärte Borrell. Alle Anstrengungen sollten nun darauf gerichtet werden, weitere zivile Opfer zu vermeiden und Deeskalation zu unterstützen. Die EU fordere ein sofortiges Ende der anhaltenden Gewalt. Es müsse alles getan werden, um einen breiteren Konflikt zu verhindern.

USA blockieren gemeinsame Stellungnahme des UN-Sicherheitsrats

17.01 Uhr: Die USA haben eine gemeinsame Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates zur eskalierenden Gewalt in Nahost Kreisen zufolge zunächst blockiert. Diplomatenangaben zufolge sehen die Vereinigten Staaten ein solches Statement als nicht hilfreich für eine Deeskalation zwischen Israelis und Palästinensern. Auch die Mitarbeit an einer kürzeren Mitteilung, sogenannten Elementen, lehnten die Amerikaner bei der Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums am Mittwoch in New York demnach erst einmal ab.

Rauchsäulen und Feuer im Gazastreifen.

Der 15-köpfige Rat konnte sich wegen den USA bereits bei einer ersten Sitzung am Montag nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen. Ein Entwurf Norwegens vom Mittwoch, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sah die Erklärung der tiefen Besorgnis über die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern vor und forderte die sofortige Einstellung aller Kämpfe unter anderem in Gaza und Ost-Jerusalem.

Bei der Sitzung am Mittwoch hatten die Vereinten Nationen den Sicherheitsrat laut Diplomaten zuvor vor einem großen Krieg gewarnt. Der UN-Sondergesandte Tor Wennesland betonte demnach, dass die Spirale der Gewalt enden müsse. Auch mehrere Ratsmitglieder warnten bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen demnach vor einem Krieg.

Israelischer Soldat am Rande des Gazastreifens getötet

16.32 Uhr: Bei einem Angriff militanter Palästinenser im Gazastreifen ist am Mittwoch auf der israelischen Seite der Grenze ein Soldat getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, der 21-Jährige sei durch eine Panzerabwehrrakete getroffen worden. Für den Angriff, bei dem weitere Soldaten verletzt wurden, sei die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas verantwortlich.

Seit Montagabend kurz nach 18.00 Uhr beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe.

Hamas bestätigt Tod mehrerer ihrer Anführer

16.01 Uhr: Die Hamas hat den Tod mehrerer ihrer Anführer bei den israelischen Militärangriffen im Gazastreifen bekanntgegeben. Wie die militante Palästinenserorganisation am Mittwoch mitteilte, wurden bei den Angriffen der Chef des bewaffneten Arms der Hamas in Gaza, Bassem Issa, und mehrere weitere ranghohe Militärverantwortliche getötet.

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet hatte zuvor mitgeteilt, Issa und vier weitere ranghohe Hamas-Anführer seien getötet worden.

Israelische Stadt Aschkelon: Leben mit den Raketen Israelische Stadt Aschkelon: Leben mit den Raketen

Antisemitismus-Beauftragter "alarmiert" nach Übergriffen auf Synagogen in Deutschland

15.18 Uhr: Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat angesichts der Gewalteskalation in Nahost vor einer Zunahme an Übergriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gewarnt. "Die Erfahrungen vom Gaza-Krieg 2014 zeigen, dass auch hier mit einem Anstieg der Straftaten mit Israel-Bezug zu rechnen ist. Wir erleben nun bereits einzelne Übergriffe etwa vor Synagogen in Bonn und Münster. Das ist alarmierend", sagte Klein unserer Redaktion.

Zugleich hob Klein hervor, dass Polizei und Justiz besser vorbereitet seien als noch vor einigen Jahren, um mit antisemitischen Straftaten umzugehen. "Das Verbrennen von Staatsflaggen steht unter Strafe. Antisemitische Tatmotive können sich nun ausdrücklich strafverschärfend auswirken. Hier haben wir viel erreicht, um Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland besser zu schützen." Klein sagte: "Es kommt nun darauf an, den Schutz jüdischer Einrichtungen während der angespannten Lage in Nahost hierzulande adäquat anzupassen. Zudem ist es wichtig, mutmaßliche antisemitische Straftäter schnell vor Gericht zu bringen." Lesen Sie hier: Eskalation in Nahost: So erlebte eine Israelin die Angriffe

Bundesregierung betont Israels Recht auf Selbstverteidigung

15.03 Uhr: Angesichts des massiven Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen hat die Bundesregierung das Recht Israels auf Selbstverteidigung hervorgehoben. "Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte auf das Schärfste", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Diese seien durch nichts zu rechtfertigen.

Ziel der radikalislamischen Hamas und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sei es, "wahllos und willkürlich Menschen zu töten", fügte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hinzu. "Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren."

Ein Mann geht an einem umgestürtzen Autowrack vor einem Wohnhaus, welches zuvor von israelischen Luftangriffen getroffen wurde, vorbei. Foto: dpa

Israel verkündet Tötung ranghoher Hamas-Vertreter

13.28 Uhr: Bei gezielten Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Armee und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet mehrere hochrangige Vertreter der dort herrschenden Hamas getötet worden. Diese stünden Mohammed Deif nahe und seien Teil des militärischen Stabs der Hamas, erklärten Armee und Geheimdienst am Mittwoch.

Deif ist ein legendärer Militärchef der islamistischen Hamas. Israel hat jahrelang immer wieder vergeblich versucht, ihn zu töten. Im August 2014 kamen bei einem Luftangriff Israels im Gazastreifen die Frau des Hamas-Führers sowie zwei seiner Kinder ums Leben. Die Hamas verkündete direkt anschließend, Deif habe überlebt. Zuletzt war Deif erstmals seit langem wieder öffentlich aktiv geworden und hatte Israel im Rahmen des Konflikts um Jerusalem gedroht.

Die Einsätze gegen die Hamas-Vertreter erfolgten den israelischen Angaben zufolge gleichzeitig in Chan Junis und Gaza. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die Namen der Getöteten sollten später veröffentlicht werden.

Israels Verteidigungsminister: Kein Enddatum für Gaza-Einsatz

13.06 Uhr: Israels Verteidigungsminister Benny Gantz hat die Bürger des Landes auf einen längeren Militäreinsatz im Gaza-Konflikt eingestimmt. Die Streitkräfte würden ihre Angriffe fortsetzen, um vollständige und langfristige Ruhe zu erzielen, schrieb Gantz am Mittwoch nach einem Besuch in der zuletzt stark mit Raketen aus dem Gazastreifen beschossenen Stadt Aschkelon. Es gebe dafür kein Enddatum.

Seit Montagabend kurz nach 18.00 Uhr beschießen militante Palästinenser Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe.

Zentralrat der Juden erwartet deutsche Solidarität mit Israel

11.15 Uhr: Der Zentralrat der Juden erwartet angesichts der Raketenangriffe der islamistischen Hamas die Solidarität Deutschlands mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft. "Wir alle gemeinsam müssen uns an die Seite des jüdischen Staates stellen", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Mittwoch.

Israel und Juden seien vor allem in den sozialen Medien Hass und Hetze ausgesetzt, die Bedrohung für die Juden wachse. Das zeigten die Verbrennungen von israelischen Flaggen vor den Synagogen in Bonn und Münster. Der Schutz jüdischer Einrichtungen müsse erhöht werden.

Gewalteskalation setzt sich fort – sechs Tote bei Angriffen

10.31 Uhr: Nach Angaben der Israelischen Armee haben Extremisten eine Panzerabwehrrakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Ein Geländewagen wurde laut Medienberichten getroffen, dabei wurden mindestens drei Personen verletzt. In einem Bericht war von vier Verletzten die Rede. Zwei Israelis erlagen ihren Verletzungen wenig später, wie die israelische Notfallrettung Magen David Adom mitteilte.

Hamas has fired an anti-tank missile at a vehicle in southern Israel. MDA teams are risking their lives rushing to the scene to provide medical aid while rocket sirens sound around them.

Palästinensische Medien berichten derweil von vier Getöteten bei einem Luftangriff im nördlichen Gazastreifen am Mittwochvormittag. Die Angriffe galten offenbar dem Geflüchtetenlager Deir al-Balah. Unklar ist, ob es sich bei den Toten um Angehörige der Hamas handelt oder Zivilisten.

Israels Luftwaffe zerstört Haus von ranghohem Hamas-Mitglied

9.33 Uhr: Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen das Haus eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas-Organisation zerstört. Die Armee veröffentlichte am Mittwoch bei Twitter ein Video des Angriffs. Das Haus habe auch als Waffenlager gedient, hieß es in der Mitteilung. Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete, die Einwohner von Ortschaften entlang des Gazastreifens seien nach dem Angriff gewarnt und aufgefordert worden, in ihren Häusern zu bleiben.

Israels Armee: Über 1000 Raketen auf Israel abgefeuert

7.30 Uhr: Seit Beginn der Angriffe der Hamas sind laut Angaben der Israelischen Armee (IDF) mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert worden, rund 200 davon seien auf palästinensischem Gebiet niedergegangen. Zudem sei eine Drohne der Hamas abgefangen worden. Die Informationen stammen aus Tweets der IDF und sind nicht unabhängig.

Zwischen 85 und 90 Prozent der Geschosse habe das "Eisenkuppel"-Abfangsystem zerstört, berichtet die Tageszeitung "Haaretz". Demnach haben Israels Streitkräfte rund 500 Ziele im Gazastreifen angegriffen und bereiten Angriffe auf Ziele im Untergrund vor. In der Nacht wurden zwei mehrstöckige Gebäude in Gaza-Stadt zerstört. Die Anwohner der Gebäude waren vor dem Angriff von Israels Streitkräften gewarnt worden.

Israels Panzerwaffe und Fallschirmjäger "bereiten sich gemäß der Operationspläne für einen Krieg im Gazastreifen vor, die im letzten Jahr verabschiedet wurden", zitiert das Blatt einen Armeessprecher.

Eine Frau gerät nach antiisraelischen Protesten in Bethlehem mit Grenzpolizisten aneinander. Foto: Luay Sababa / XinHua/dpa

Attacken auf Synagogen in NRW – Staatsschutz ermittelt

7.15 Uhr: In Münster haben bislang Unbekannte offenbar vor eine Synagoge eine israelische Flagge verbrannt. Der Staatsschutz hat Ermittlungen gegen 13 Männer eingeleitet, die mutmaßlich am Dienstagabend an dem Vorfall beteiligt waren.

Laut Polizei hatten mehrere Zeugen demnach die Behörde alarmiert, weil sich eine größere Gruppe vor der Synagoge aufhalte, laut rufe und eine israelische Fahne verbrenne. Zehn Beteiligte stellten die Beamten vor Ort, drei weitere nach einer Fahndung in der Innenstadt. Die Synagoge selbst bliebt unbeschädigt.

Ganz anders in Bonn. Dort warfen laut Polizeiangaben mehrere jüngere Erwachsene Steine auf den Eingangsbereich eines jüdischen Gotteshauses und hantierten auf dem Gehweg davor mit Feuer. Drei Verdächtige wurden festgenommen, eine abgebrannte weiß-blaue Fahne sichergestellt. Ein Glasteil der Eingangstür der Synagoge wurde mit Steinen beschädigt. Auch drei Zettel mit möglicherweise arabischen Schriftzeichen wurden gefunden, wie es hieß.

Raketen töten drei Israelis – 35 Tote unter palästinensischer Bevölkerung

04.50 Uhr: Bei schweren Raketenangriffen seitens der Hamas auf Israel sind nach offiziellen Angaben drei Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Rischon Lezion starb eine Frau bei einem direkten Einschlag eines Geschosses. Am frühen Mittwochmorgen wurden dann in Lod bei Tel Aviv zwei Menschen getötet, darunter ein Kind.

In Jehud, ebenfalls im Großraum Tel Aviv, sei ein Haus direkt getroffen worden. Israels Luftwaffe reagierte nach eigenen Angaben mit dem umfangreichsten Bombardement des Gazastreifens seit dem Gaza-Krieg von 2014.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza stieg die Zahl der seit Montag getöteten Palästinenser auf 43, darunter zwölf Kinder und drei Frauen. 233 Menschen seien verletzt worden. Nach Berichten von örtlichen Medien und Augenzeugen wurden einige Kinder durch israelische Luftangriffe getötet, andere durch fehlgeleitete Raketen der Extremisten. Nach Angaben der israelischen Armee wurden mindestens 20 Mitglieder der islamistischen Hamas und des militanten Islamischen Dschihads getötet, darunter hochrangige Vertreter.

Dienstag, 11. Mai: Eskalation im Nahen Osten

23.02 Uhr: Der Konflikt im Nahen Osten besorgt Menschen auf der ganzen Welt. Redakteurin Gudrun Büscher kommentiert: Ohne Jerusalem gibt es keinen Frieden im Nahen Osten.

21.56 Uhr: Nicht nur Tel Aviv ist betroffen. Islamistische Gruppen schossen aus dem Gazastreifen Dutzende Raketen auf verschiedene israelische Städte ab. Das israelische Militär twitterte: "Israel wird angegriffen."

Heiko Maas verurteilt Raketenangriffe auf Israel

21.50 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilte die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel scharf. "Dass es jetzt noch eine derartige Eskalation der Gewalt gibt, ist weder zu tolerieren noch zu akzeptieren, und das haben wir auch gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde sehr deutlich gemacht", sagte Maas in Rom. Die Raketenangriffe müssten sofort beendet werden. "Israel hat in dieser Situation das Recht auf Selbstverteidigung", fügte Maas hinzu.

Russland rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Es sollten keine Schritte unternommen werden, die mit einer Eskalation der Lage behaftet seien, teilte das Außenministerium am Abend in Moskau mit. "Wir verurteilen nachdrücklich Angriffe auf Zivilisten, unabhängig von ihrer Nationalität oder Religion." Die Entwicklung der Ereignisse sei sehr besorgniserregend, hieß es in der Mitteilung.

In New York zeigte sich UN-Generalsekretär António Guterres sehr besorgt über die "schwerwiegende Eskalation im besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel" sowie in Gaza, wie ein Sprecher mitteilte. "Er ist zutiefst traurig über die zunehmende Zahl von Opfern - darunter Kinder - wegen israelischer Luftangriffe in Gaza sowie Todesfälle in Israel durch Raketen, die aus Gaza abgefeuert wurden."

Raketenangriffe auf Tel Aviv - Frau stirbt

21.30 Uhr: Mindestens eine Frau wurde bei den Explosionen am Dienstagabend getötet. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb sie in der Stadt Rischon Lezion bei einem direkten Einschlag. Mehrere Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern bei den massiven Raketenangriffen von Militanten aus dem Gazastreifen verletzt. In Tel Aviv waren am Abend immer wieder schwere Explosionen zu hören.

Die islamistische Hamas erklärte noch am Abend, 130 Raketen aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv und Zentralisrael abgefeuert zu haben.

Schockierende Videos aus Tel Aviv

20.54 Uhr: Der TV-Journalist Christian Sievers teilt ein Video der Angriffe auf Tel Aviv und kommentiert: "Erinnerungen an die Kriege 2012 und 2014 werden wach. Aber diesmal ist es offenbar noch schlimmer."

#TelAviv heute Abend.



Erinnerungen an die Kriege 2012 und 2014 werden wach. Aber diesmal ist es offenbar noch schlimmer.pic.twitter.com/rxx9nzYEcf — Christian Sievers (@CHSievers) May 11, 2021

130 Raketen auf Tel Aviv abgefeuert

20.10 Uhr: Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend 130 Raketen auf die israelische Großstadt Tel Aviv abgefeuert. Die Hamas, erklärte, die Raketenangriffe seien die Antwort auf einen israelischen Luftangriff, bei dem zuvor ein Hochhaus im Gazastreifen zerstört worden war. In Tel Aviv heulten die Alarmsirenen.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen war am Abend ein Hochhaus zerstört worden. Das zwölfstöckige Haus im Stadtzentrum von Gaza, in dem sich auch mehrere Büros der radikalislamischen Hamas befanden, stürzte vollständig ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Übrig blieb nur ein Trümmerhaufen, über dem schwarzer Rauch aufstieg. Auch mehrere benachbarte Gebäude wurden beschädigt. Über Tote oder Verletzte lagen zunächst keine Angaben vor.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor angekündigt, die Angriffe auf das Palästinensergebiet als Reaktion auf massiven Raketenbeschuss zu verstärken.

Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend 130 Raketen auf die israelische Großstadt Tel Aviv abgefeuert. Foto: ANAS BABA / AFP

Arabische Liga macht Israel verantwortlich für neue Gewaltwelle

18.25 Uhr: Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, hat Israel allein für die jüngste Gewaltwelle in der Region verantwortlich gemacht. Zugleich forderte er den UN-Sicherheitsrat zum Handeln auf. "In den vergangenen Wochen gab es keinen einzigen Vorfall, in dem die Gewalt auf Seite der Palästinenser begann", sagte Abul Gheit in einer Videoschalte der Liga-Außenminister am Dienstag.

Die Angriffe Israels seien "willkürlich" und "unverantwortlich", hieß es in einer Stellungnahme der 22 Mitglieder, zu denen auch die Palästinensischen Autonomiegebiete gehören.

Der Generalsekretär warf Israel eine "rücksichtslose Politik" vor. "Es ist die Besatzungsmacht, die militärische Macht und faktische Kontrolle hat, und es ist dieselbe Partei, die zu Gewalt und Provokation anstiftet." Mit Bezug auf die Zusammenstöße in Jerusalems Altstadt vor der Al-Aksa-Moschee heißt es in der Erklärung, Israel habe die heiligste islamische Stätte im für Muslime heiligsten Monat Ramadan angegriffen.

Greta Thunberg stellt klar - "Bin nicht gegen Israel"

17.30 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach einem Online-Kommentar klargestellt, im Nahost-Konflikt nicht Partei gegen Israel zu ergreifen. "Um glasklar zu sein: Ich bin nicht "gegen" Israel oder Palästina", schrieb die 18-Jährige am Dienstag auf Twitter. "Unnötig zu sagen, dass ich gegen jede Form von Gewalt oder Unterdrückung von irgendjemandem oder irgendeinem Teil bin. Und noch einmal: Es ist niederschmetternd, die Entwicklungen in Israel und Palästina zu verfolgen."

Die Schwedin hatte am Montagabend getwittert, es sei niederschmetternd, die Entwicklungen in Jerusalem und Gaza zu verfolgen. Dabei hatte sie auf einen Tweet der politischen Aktivistin Naomi Klein verlinkt. Darin warf Klein Israel Kriegsverbrechen vor.

Zwei Israelinnen durch Raketen aus Gazastreifen getötet

14.50 Uhr: Im Süden Israels sind zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen am Dienstag in der Küstenstadt Aschkelon. Ein Sprecher machte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich.

Bundesregierung verurteilt Raketenangriffe auf Israel

12.34 Uhr: Die Bundesregierung hat die Raketenangriffe auf Israel aus dem Gazastreifen "auf das Schärfste" verurteilt. "Es handelt sich um eine durch nichts zu rechtfertigende Eskalation in einer angespannten Lage", sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in Berlin.

Netanjahu bereitet Landsleute auf längeren Konflikt vor

12.22 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Landsleute auf einen länger anhaltenden Konflikt mit den Palästinensern eingestimmt. Er sah eine rote Linie überschritten.

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben unterdessen ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Extremisten feuerten nach Angaben des israelischen Militärs bislang mehr als 200 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel. In direkter Umgebung des Küstengebiets und in Aschkelon ertönten am Dienstag immer wieder Warnsirenen. Israels Militär reagierte auf den Beschuss mit rund 130 Angriffen auf Ziele im Gazastreifen.

Israel mobilisiert Reservisten der Armee

12.14 Uhr: Nach der Zuspitzung des Konflikts mit den Palästinensern hat Israels Verteidigungsminister Benny Gantz die Mobilisierung von 5000 Reservisten genehmigt. Dies teilte dessen Büro am Dienstag mit.

Die zusätzlichen Kräfte sollen demnach unter anderem dem südlichen Regionalkommando der Streitkräfte zugeteilt werden. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten Extremisten in den vergangenen 18 Stunden im Schnitt alle drei Minuten eine Rakete ab.

Scharfe Kritik von Saudi-Arabien und Jordanien nach Angriffen

11.20 Uhr: Saudi-Arabien und Jordanien haben die Angriffe Israels vor der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem mit scharfen Worten verurteilt. Die "unverhohlenen Angriffe" der "israelischen Besatzungskräfte" würden gegen "alle internationalen Normen und Gesetze" verstoßen, teilte das Außenministerium in Riad am Dienstag mit. Israel müsse seine "ausufernden Handlungen sofort einstellen". Saudi-Arabien unterstütze weiterhin eine umfassende Lösung der Palästinenserfrage samt der Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaats mit Ost-Jerusalem als dessen Hauptstadt.

Auch Jordaniens König Abdullah II. bezeichnete das Vorgehen Israels als Verstoß gegen internationales Recht und humanitäres Völkerrecht. Die Weltgemeinschaft müsse den "unrechtmäßigen Maßnahmen Israels und den gefährlichen Provokationen in Jerusalem die Stirn bieten", teilte der Königshof in Amman mit.

Palästinensische Demonstranten werfen Steine auf israelische Soldaten. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Israels Außenminister bricht Besuch in Südkorea ab

10.52 Uhr: Israels Außenminister Gabi Aschkenasi hat einen Besuch in Südkorea wegen des eskalierenden Konflikts zwischen seinem Land und den Palästinensern vorzeitig abgebrochen. Aschkenasi habe Südkorea am Dienstag verlassen, um nach Israel zurückzukehren, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Seoul.

Aschkenasi war am Montag zusammen mit Wirtschaftsminister Amir Peretz zu einem viertägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Unter anderem war ein Treffen zwischen den Außenministern beider Länder geplant. Trotz des Abflugs Aschkenasis soll ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern wie geplant am Mittwoch in Seoul unterzeichnet werden.

Israelische Soldaten feuern Tränengas auf palästinensische Demonstranten an einem Checkpoint zwischen Ramallah und Jerusalem. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Araber demonstrieren in ganz Israel

10.30 Uhr: In weiten Teilen Israels kommt es zu heftigen Konfrontationen zwischen Arabern und israelischen Sicherheitskräften. Vor allem in Ortschaften im Norden und Süden des Landes kam es nach Medienberichten zu zahlreichen gewaltsamen Demonstrationen israelischer Araber, bei denen Steine auf Polizisten geworfen wurden. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand gesetzt worden. Fernsehreporter verglichen die Vorfälle mit dem zweiten Palästinenseraufstand (Intifada) vor zwei Jahrzehnten.

Gazastreifen: Neun Kinder getötet

10.22 Uhr: In Jerusalem musste die Polizei die Klagemauer am Montag vorübergehend räumen und hunderte jüdische Gläubige in Sicherheit bringen, Bewohner der Stadt suchten in Luftschutzbunkern Zuflucht. Auf israelischer Seite gab es landesweit aber nur wenige Verletzte.

Die israelische Luftwaffe flog am Montagabend Vergeltungsangriffe auf Ziele in dem palästinensischen Küstenstreifen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der radikalislamischen Hamas regierten Gaza-Streifen wurden dabei mindestens 20 Menschen getötet, unter ihnen neun Kinder.

Palästinenser tragen den Leichnam eines elfjährigen Kindes. Es war bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ums Leben gekommen. Foto: Mohammed Talatene/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Hamas zufolge wurde auch einer ihrer Anführer getötet. Israels Armeesprecher Conricus sagte allerdings, er könne "weder bestätigen noch dementieren", dass die Opfer bei den Luftangriffen getötet worden seien.

Ein arabischer Israeli wurde zudem in der Stadt Lod im Zentrum Israels durch Schüsse getötet, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Dort war es zu Zusammenstößen mit Israelis gekommen.

Ein Mann steht während Zusammenstößen in Lod vor dem brennenden Wrack seinens Autos Foto: Heidi Levine / AP/dpa

Jerusalem: Geteilte und umkämpfte Stadt

10.15 Uhr: Israel hatte den Ostteil Jerusalems 1980 annektiert. Die Annexion wird international nicht anerkannt. Israel hat ganz Jerusalem zu seiner "unteilbaren" Hauptstadt erklärt, während die Palästinenser Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres eigenen künftigen Staates machen wollen. Die USA unter dem vorigen US-Präsidenten Donald Trump erkannten als erstes Land weltweit Jerusalem als Hauptstadt Israels an.

Israelis und Palästinensern heilig: der Tempelberg in Jerusalem mit der Klagemauer und dem Felsendom. Foto: dpa

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist für Juden wie Muslime von herausragender Bedeutung. Es ist die drittheiligste Stätte im Islam. Ein Video zeigte, wie ein großer Baum in Flammen aufging. Der Brand war auch von der Klagemauer aus zu sehen, wo zahlreiche Israelis weiter den Jerusalem-Tag feierten.

Mehr zum Thema: Nahost-Konflikt - Was Biden anders machen könnte als Trump

Greta Thunberg: "Rettet Sheikh Jarrah"

10 Uhr: Auch Klima-Aktivistin Greta Thunberg äußerte sich zu den Auseinandersetzungen. Sie teilte auf Twitter einen Beitrag der Globalisierungskritikerin Naomi Klein. Diese bezog Position für die palästinensische Seite und rief unter dem Hashtag "GazaUnderAttack" (zu dt. Gaza wird angegriffen) zu Unterstützung auf. Auch Greta drückte ihre Bestürzung angesichts der Gewalt in Jerusalem und im Gaza-Streifen aus und teilte den Hashtag "SaveSheikhJarrah" (zu dt. Rettet Sheikh Jarrah).

Zu den palästinensischen Raketenangriffen auf Israel äußerte sich die Klima-Aktivistin allerdings nicht. Der Grünen-Politiker Volker Beck fragte Thunberg daraufhin in den Kommentaren, was sie zu den Raketen der Hamas zu sagen habe und wie diese einen positiven Einfluss auf das Klima hätten.

(dpa/fmg)